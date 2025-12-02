Incredulidad por la reacción de un autónomo al llevarse la tarjeta de 'El Hormiguero', con un dardo a Hacienda

La semana pasada, Pablo Motos y David Bisbal no pudieron entregar la tarjeta de 'El Hormiguero'. Por tal motivo, en la entrega de este lunes 1 de diciembre, el dinero se duplicó, ascendiendo a los 12.000 euros de premio. Guillermo Francella y Javier Veiga fueron los invitados de la noche y quienes ayudaron a entregar el premio al presentador.

Antes de hacer la llamada a un espectador elegido al azar, Pablo Motos les explicó que "es muy importante que no hagáis bromas porque desconfían y cuelgan". Tras dos primeras llamadas que resultaron fallidas, finalmente Jesús cogió el teléfono. A la pregunta de Francella de "¿Sabe usted lo que quiero?", Jesús respondió correctamente: "La tarjeta de 'El Hormiguero'", por lo que se llevó los 12.000 euros.

Sin embargo, llamó poderosamente la atención su poco entusiasmo, pese a la euforia que se creó en el plató. "Se te ve ilusionado", espetó con sorna una de las hormigas. "¿Dirías que es el día más feliz de tu vida?", le preguntó el presentador, para intentar que dijera algo más que monosílabos. Pero no lo consiguió, pues el espectador se limitó a contestar: "Sí, sí".

El dardo de 'El Hormiguero' a Hacienda: "Con razón no se alegra"

Javier Veiga quiso saber: "¿Vas a ir al cine este fin de semana? Para gastarte algo de los 12.000…". A lo que Jesús respondió, para su sorpresa: "No, no, ya veré lo que hago con ellos". Al ver que no conseguían que mostrara entusiasmo por el premio, el conductor de 'El Hormiguero' insistió: "¿Estás contento? Te lo digo porque no acabamos de notarlo". "Sí, ¿cómo no voy a estar contento?", contestó él.

"¿Eres millonario ya?", le volvieron a preguntar desde el programa. "No, soy un pobre 'currela'. Soy autónomo", reconoció, llevándose el aplauso del público presente. Fue entonces cuando Motos y sus invitados empatizaron con él, entendiendo su poca apatía. "Con razón no se alegra. Lo que está es cansado. Está pensando ¿cuánto de esto me va a quitar Hacienda?", bromeó una de las hormigas, mientras que el presentador, por su parte, no sabía si felicitarle o darle el pésame.