David Bisbal frena de raíz a Pablo Motos y le acusa de copiar a 'La Revuelta': "Vamos a dejarlo ahí"

David Bisbal regresó a 'El Hormiguero' este miércoles justo antes de subirse al escenario con su gira 'Todo es posible en Navidad', que finalizará el próximo 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Y aunque el cantante intentó mantener el espíritu de celebración durante toda su visita, no dudó en cortar de lleno a Pablo Motos cuando este se atrevió a formular una pregunta típica de 'La Revuelta' de David Broncano.

El intérprete, que continúa con su objetivo profesional de convertirse en nuestra Mariah Carey a nivel nacional tras el éxito de su primer álbum de villancicos, comenzaba su paso por el espacio de Antena 3 sincerándose sobre su experiencia cantando en bodas. "Solamente he hecho dos bodas en mi vida, pero esta última fue muy curiosa", advertía el de Almería al presentador y al público.

"Fue en República Dominicana. Recuerdo que, en algún momento, nos dijeron que los recién casados se iban a subir al escenario. Muy bien. Pero con lo que no contaba es que el novio me agarró el micrófono durante 'Mi princesa' y se cantó toda la canción él", recordó entre risas David Broncano mientras el conductor de 'El Hormiguero' trataba de comprender lo sucedido.

"La cantó tipo karaoke. Y le dije 'mañana verás el vídeo'. Pensaba que iba a cantar un verso. Pues no, cantó toda la canción entera", insistía el cantante subrayando su sorpresa del momento. Ha sido entonces cuando el presentador ha tomado un giro en la entrevista que no ha terminado de encajar en los planes del artista. "Sin hablar mucho de dinero, ¿en estas bodas se cobra como en un concierto? Para que te contraten y vayas, ¿cuánto se gana?", preguntaba Motos.

Y el invitado de este miércoles no se cortó en parar los pies al presentador comparándolo con su gran rival en audiencias. "¿Ahora tú también estás haciendo la pregunta clásica?", le contestaba con sorna David Bisbal, haciendo referencia a las conocidas preguntas que David Broncano formula al final de cada entrevista a sus invitados: dinero en el banco además de relaciones sexuales en el último mes.

"No, no. Te pregunto si se cobra bastante en una boda", aclaraba en tono serio Pablo Motos, tratando de desviar el foco de 'La Revuelta' mientras el cantante conseguía librarse de contestar a la pregunta. "Bueno, es como un concierto más de la gira, una suma. Pero te lo pasas muy bien. Vamos a dejarlo ahí", terminaba asegurando el artista sin desvelar los detalles económicos de este tipo de eventos.