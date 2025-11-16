Verónica Romero pone en el disparadero a David Bisbal con su revelación en TVE: "Me da pena"

Verónica Romero sigue los pasos de otros triunfitos, como David Bisbal o Edurne y también apuesta por los villancicos. Este 2025, la exconcursante de 'OT 1' ha lanzado 'Contigo es Navidad', que ha presentado este fin de semana en 'D Corazón' (TVE).
Sin embargo, también ha hablado de la relación que mantiene actualmente con sus compañeros de la primera edición de 'Operación Triunfo', que acaba de conmemorar su 24 aniversario. "A ver, Verónica, tú siempre te llevas absolutamente bien con todos tus compañeros de 'OT'. Pero, ¿a quién felicitas realmente la Navidad y a quién no? Da igual deducimos con quién te llevas…", le ha preguntado Javier de Hoyos.
La cantante, muy sincera, ha confesado que "no a todos les felicito la Navidad. Te puedo decir a quiénes sí". Tras esto, ha reconocido que con quien más relacion tiene es con Rosa López, Naim Thomas, Javián, Nuria Fergó, Alejandro Parreño o Manu Tenorio. No contenta con esto, Laura Fa ha querido saber cómo se lleva con David Bisbal: "Bisbal es el que vive más aparte de esa etapa, ¿no?".
Verónica Romero ha respondido afirmativamente: "Sí, sí. Y me da pena. Con David no sé que ha pasado, que no hay conexión ninguna". Jorge Borrajo, otro de los colaboradores del espacio de crónica social de La 1, ha intentado de buscar las causas: "¿Crees que es por parte de David? ¿O que simplemente lo veis muy arriba?". "No. Bueno, no lo sé", se ha limitado a contestar ella, muy diplomática.
Tras esto, era Anne Igartiburu la que tomaba la palabra: "Ahí tiene la cámara. Felicita a David". Dicho y hecho. La alicantina mandaba un mensaje a su excompañero: "Bisbal, ahora que he sacado un villancico, a ver si compartimos escenario". Volviendo al tema del distanciamiento, Verónica Romero insistía en no saber el motivo: "No, pero no sé. Con David ha habido algo. La vida nos ha separado". "¿Se ha querido alejar de 'OT' por algo?", ha preguntado Javier de Hoyos.
A lo que la invitada ha vuelto a dejar claro que "no lo sé. Siempre he tenido buenas palabras para mis compañeros. Quiero pensar que nunca he dicho nada malo de ellos". En el plató de 'D Corazón' de dejaba caer la posibilidad de hacer un reencuentro el próximo año, por el 25 aniversario del estreno del programa que, a día de hoy emite su última edición en Amazon Prime Video. Aunque no será lo mismo que hace 10 años, pues faltará el querido Álex Casademunt, fallecido en un accidente automovilístico.
