Preguntan a Verónica Romero sobre la no participación de España en Eurovisión y se muestra así en contra

Hace una semana que el Consejo de Administración de RTVE acordó por mayoría que España se retirara de Eurovisión 2026 si la UER permite la participación de Israel. Desde entonces, no han dejado de surgir reacciones a esta decisión. La última en pronunciarse al respecto ha sido la cantante Verónica Romero.

La inmensa mayoría de los artistas españoles están a favor de la decisión tomada por RTVE. Entre ellos Amaia Romero, quien dejó clara cuál era su postura: "Me parece genial, estoy súper a favor de esta decisión. Me parece que es algo necesario, lo entiendo perfectamente". Una opinión similar a la de Rigoberta Bandini, quien reconoció estar "muy orgullosa", ya que lo considera "una decisión muy valiente".

Sin embargo, aunque son minoría, también hay quienes se han posicionado en contra de la retirada de España del certamen europeo de la canción. Tal es el caso de Ana Guerra o Verónica Romero, quienes consideran que la "música debe estar por encima de todo". Una postura que ha sido muy criticada, ya que muchos usuarios de X las recuerdan que se trata de un genocidio perpetrado por Israel y, por ese motivo, este país no debería de participar en Eurovisión.

Verónica Romero, en contra de la decisión de RTVE

Preguntada por este tema, Verónica Romero contestaba lo siguiente a Europa Press: "Yo en su momento ya lo dije. Para mí, la música tiene que estar por encima de todo. La música es el evento que más une. Para mí la música está por encima de todo. La música une, la música es amor, la música es esperanza. No puedes quitar algo que es lo que le eleva a la gente y une. Al contrario, tiene que estar más presente. Así que yo por mí, vamos, la música siempre en todas partes y en cada rincón del mundo", sentenció la exconcursante de la primera edición de 'OT'.

Similar a la opinión de Verónica Romero fue la de la también extriunfita Ana Guerra. Al ser preguntada por la decisión de RTVE, la cantante respondió: "Considero que no debería entrar en juego la música en estas cosas, porque la música salva la vida a mucha gente y ayuda en muchos momentos". "La música, tal y como yo la vivo, no tiene ideología política ni religiosa, es una cosa universal", añadió.

Cabe recordar que no solo España ha decidido ausentarse de Eurovisión si se permite la participación de Israel, sino que Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda han tomado la misma decisión. Ahora la pelota está en el tejado de la UER, que tendrá que decidir si se celebra el certamen sin estos cinco países o, por el contrario, veta a Israel como ya hizo con Rusia por su guerra contra Ucrania.