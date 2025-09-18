Kiko Matamoros, a la yugular de Ana Guerra por lo que dice del adiós a Eurovisión: "Váyase a la mierda"

A punto de cumplirse un año de su boda, Ana Guerra y Víctor Elías acudieron a una gala organizada por la revista 'Hola'. Allí charlaron con los medios de comunicación sobre qué balance hacen de este primer año de casados, sobre sus proyectos profesionales y, como no podía ser de otra forma, también sobre la posibilidad de que España no participe en Eurovisión si la UER permite la presencia de Israel.

Ante los micrófonos de Europa Press, Ana Guerra no se mostró muy partidaria de la decisión tomada por RTVE: "Yo creo que la música, para mí, como tal y como yo la vivo, no tiene ideología política, no tiene ideología religiosa. Es una cosa universal. Y considero que no debería entrar en juego la música en estas cosas. Porque la música salva la vida también a mucha gente y ayuda en muchos momentos".

Esta mierd4 que has dicho aquí, Ana Guerra, qué es cariño mío?#NoSomos17S pic.twitter.com/E0i86V3quV — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) September 17, 2025

Kiko Matamoros estalla contra Ana Guerra en 'No somos nadie'

Una opinión que comparte su marido: "Yo creo que es un poco lo mismo. La música es de todos. Pero es verdad que son momentos complicados y también las decisiones que se tomen… Es muy complicado juzgarla. No se puede entrar a juzgar ni a opinar. Pero sí que es verdad que la música es de todos".

Mientras tanto, en el programa 'No somos nadie' (TEN) Kiko Matamoros ha clamado contra la postura de Ana Guerra, y ha desmontado de un modo muy airado su argumento sobre que la música y política no tengan nada que ver.

"No podemos mandar mensajes tan idiotas como el que manda Ana Guerra diciendo que la música no tiene nada que ver con la política. Mira, guapa, de toda la vida la música ha tenido muchísimo que ver con la política. El arte, por principio, tiene que ser subversivo pero si tú eres incapaz de entender eso, deberías entender que hay muchos cantantes en la historia que han lanzado mensajes reivindicativos, políticos y sociales", ha afirmado Matamoros, antes de alzar aún más la voz: "Es que decir que no tiene nada que ver… Mira, váyase a la mierda".