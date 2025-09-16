Plantón histórico a Eurovisión: El Consejo de Administración de RTVE aprueba la retirada de España si Israel participa

Ahora si que sí. RTVE ha aprobado en el Consejo de Administración la retirada de España del Festival de Eurovisión 2026 si Israel participa. Así, tal y como avanzó 'Directo al grano', José Pablo López ha llevado este martes esta propuesta a la última reunión del consejo.

Según ha confirmado la cadena a través de 'Mañaneros 360' y posteriormente a través de un comunicado, la retirada de España de Eurovisión si Israel no es expulsada se ha ratificado por mayoría absoluta del Consejo con diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

En concreto, los consejeros del PSOE, Sumar, ERC y PNV han sido los que han votado a favor de la retirada mientras que los del PP son los que han votado en contra de la medida. Mientras que el consejero de Junts se ha abstenido.

De este modo, España se convierte en el primer país del Big Five que decide retirarse del Festival de Eurovisión en la próxima edición si la UER mantiene a Israel como participante a través de la KAN. Con nuestro país son ya cinco países los que han decidido retirarse del certamen tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

La decisión de RTVE llega después de que ya en la pasada edición fuera una de las más beligerantes. Cabe recordar que antes de la final ya emitió un mensaje en contra del genocidio en Gaza. "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina", se pudo leer en pantalla después de que la UER amonestara a nuestros locutores Julia Varela y Tony Aguilar por sus comentarios durante la primera semifinal.

El Consejo de Administración de @rtve ha acordado durante su reunión de este martes, 16 de septiembre, que España se retirará del Festival de Eurovisión si Israel forma parte del certamen.



Es el primer miembro del Big Five en adoptar este acuerdo y se suma a otros países… pic.twitter.com/Y8n0tgp1PF — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 16, 2025

RTVE mantiene el Benidorm Fest 2026 pese a la decisión de Eurovisión

Cabe recordar que el pasado mes de julio, en la 94ª Asamblea General de la UER, RTVE ya pidió abrir un debate serio y profundo sobre la presencia de Israel en la próxima edición del Festival de Eurovisión. Otros países se sumaron a la petición de España. La Corporación puso de manifiesto la necesidad de que UER encuentre una solución antes de la próxima Asamblea General que se celebrará en diciembre.

La decisión adoptada hoy por el Consejo de Administración de RTVE sobre Eurovisión no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest, un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición.

Las presiones de Sumar, Más Madrid y el Gobierno

La decisión de RTVE llega después de varios días de presiones por parte de varios partidos políticos a raíz de lo vivido el pasado domingo en La Vuelta. Uno de los primeros fue Ernest Urtasun, el ministro de Cultura que pidió públicamente en RNE que la cadena pública no acudiera a Eurovisión este año si Israel seguía participando.

También desde Más Madrid iniciaron una recogida de firmas para exigir a RTVE su retirada del festival de la canción. Y este lunes, el propio Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez instó la exclusión de Israel de todos los eventos deportivos o musicales como se hizo con Rusia cuando invadió Ucrania.