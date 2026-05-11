The New York Times lanza la voz de alarma sobre la artimaña de Israel para injerir en los votos de Eurovisión

La crisis reputacional de Eurovisión continúa in crescendo a medida que el festival se prepara para una de las ediciones más polémicas de sus 70 años de historia. Si la presencia de Israel en el certamen ya le ha valido a la organización la retirada de varios países, entre los que se encuentra España, una investigación publicada por The New York Times ha dado pie a otra oleada de descrédito y críticas al concurso tras evidenciar la injerencia israelí en las votaciones.

A pocos días de la gran final del certamen, que este año tendrá como sede Viena, el medio estadounidense ha publicado una investigación que retrata al festival "como una herramienta de poder blando" al servicio de Israel para, año tras año, desviar el foco del conflicto en Oriente medio y la perpetuación del genocidio. Así, el artículo denuncia, tras mirar con lupa las votaciones de su última edición, como el certamen puede reducirse a una "campaña bien organizada por el gobierno" de Netanyahu.

Una investigación destapa la injerencia de Israel en las votaciones de Eurovisión con millones de euros en promoción

The New York Times advierte en su publicación sobre los grandes esfuerzos de Israel por "influir en la votación" final, destinando al menos un millón de dólares a la promoción del festival. "Parte de ese dinero provino de la oficina del Sr. Netanyahu, un eufemismo para la propaganda en el extranjero, para promocionar al cantante israelí", han desvelado en el artículo.

El 'New York Times' publica una investigación sobre las injerencias de Israel en las votaciones de #Eurovisión y desvela los resultados del televoto español en el Festival del año pasado, con el país recibiendo un tercio de los votos, muy lejos del resto https://t.co/a1PA1LYNu1 pic.twitter.com/AgqW4Xkwtc — Tweets de tele (@teletuits) May 11, 2026

"Un análisis de los votos revela que, en algunos países, bastarían unos pocos cientos de votos para inclinar la balanza, lo que, debido al sistema de votación del concurso, puede determinar el resultado final", han subrayado en la investigación. Un patrón que choca de lleno contra la normativa del festival, pues se estipula que los gobiernos no pueden ni deben influir en las votaciones, al ser un evento en el que debe primar la música y los valores culturales.

A su vez, el citado medio ha destapado que, durante la última edición, en la que Melody defendió su propuesta con 'Esa diva', Israel invirtió miles de euros en anuncios en internet "en varios idiomas" para animar a votar por su candidata hasta un máximo de 20 veces". "El propio Netanyahu publicó en redes sociales una imagen animando a la gente a votar", han señalado como ejemplo en la investigación.

"Un análisis de los datos electorales reveló que los esfuerzos de promoción de Israel podrían haber influido fácilmente en el voto popular. Esto se debe a que, en algunos países, según los registros, vota tan poca gente que tan solo unos cientos de personas votando repetidamente podrían cambiar el resultado", aseguran sobre cómo la campaña de promoción ilícita de Israel podría haber inclinado la balanza en las votaciones a su favor.