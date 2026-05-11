Amnistía Internacional alza la voz contra Eurovisión y urge a la UER a actuar con Israel en un duro comunicado

Arranca oficialmente la semana de Eurovisión 2026 y por ello, Amnistía Internacional ha alzado la voz con un duro comunicado cuestionando a la UER por la permanencia de Eurovisión en el certamen tras el genocidio en Gaza y la guerra en Irán.

La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, ha criticado que la UER no haya expulsado a Israel del festival como si hiciera con Rusia nada más invadir Ucrania. Una decisión que ha definido como "un acto de cobardía" y una muestra de "doble rasero".

"El fracaso de la UER al suspender a Israel de Eurovisión, como hizo con Rusia, es un acto de cobardía y una muestra de un flagrante doble rasero", recalca Amnistía Internacional en su comunicado. "Las canciones y las lentejuelas no deben servir para distraer de las atrocidades de Israel ni del sufrimiento palestino. No debería haber escenario para Israel en Eurovisión mientras haya un genocidio en curso", recalca al respecto Amnistía Internacional.

De esta manera, la organización defiende que la participación de Israel en Eurovisión 2026 contradice los valores de Eurovisión, entre ellos la libertad frente a la intolerancia, el discurso de odio y la discriminación. Asimismo, reprocha a la UER que haya ignorado las protestas de varios de sus miembros como España, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia tras la retirada de sus televisiones del concurso por la presencia de Israel.

Según, Amnistía Internacional, la UER está "traicionando" los valores del Festival de Eurovisión, que "incluyen la libertad frente a la intolerancia, el discurso de odio y la discriminación".

Amnistía Internacional critica que "la impunidad de Israel es intolerable"

Asimismo, Agnès Callamard también manifiesta que la participación de Israel en Eurovisión "ofrece al país una plataforma para intentar desviar la atención y normalizar el genocidio que está cometiendo en la Franja de Gaza ocupada, así como sus acciones para anexionar aún más Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, y su sistema de apartheid contra los palestinos".

La organización también destaca que "las decisiones y opiniones de los tribunales internacionales, así como las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han condenado reiteradamente a Israel por sus múltiples y flagrantes violaciones de derechos humanos durante las últimas décadas".

"No se debe permitir que la música ni el glamour opaquen o desvíen la atención de las atrocidades israelíes ni del sufrimiento palestino. Israel no debería tener cabida en Eurovisión mientras persista un genocidio. La impunidad de Israel es intolerable, y todas las personas deben actuar según su conciencia y defender los derechos humanos", concluye.