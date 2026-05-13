El escándalo que sacude a la 1ª semifinal de Eurovisión 2026 por Israel tras lo que hizo la organización

Este martes, 12 de mayo, ha tenido lugar la primera semifinal de Eurovisión 2026, que RTVE no ha emitido por primera vez como protesta por la participación de Israel. De hecho, el país hebreo era uno de los clasificados, por lo que volveremos a ver a su representante, Noam Bettan, en la gran final del próximo sábado 16 de mayo.

Esta primera semifinal no ha estado exenta de polémica, y es que la organización del Festival de Eurovisión ha censurado las protestas y los abucheos durante la actuación de Israel. El cantante israelí se subió al escenario de Viena entre gritos de "stop the genocide!", que han sido eliminados del vídeo final que han compartido en el canal oficial del certamen en YouTube, como así han denunciado los seguidores del concurso.

Como podemos apreciar en el citado vídeo, al inicio de la actuación de Noam Bettam se han escuchado perfectamente gritos contra el genocidio que Israel está perpetrando en Palestina. "Stop, stop the genocide!", pedían desde el público presente en el Wiener Stadthalle de Viena. Sin embargo, quien no haya visto la actuación en directo y recurra a la cuenta oficial de Eurovisión en YouTube, no oirá ni rastro de estas protestas, puesto que han sido censuradas de la versión final que la organización del certamen ha compartido. Por tal motivo, han tardado más de 20 minutos en subir el vídeo a la plataforma, cuando el resto de actuaciones eran subidas a los pocos segundos de terminar.

El vídeo original de la actuación de Israel sin editar

Si sente urlare “stop, stop the genocide” durante il brano di Israele all’Eurovision. pic.twitter.com/hTVh0YIDCU — Trash Italiano (@trash_italiano) May 12, 2026

El vídeo editado por la organización de Eurovisión censurando las protestas

La organización de Eurovisión expulsa del estadio a quienes protestaron contra Israel

Y no solo eso sino que, además, según podemos ver en los vídeos que los asistentes han compartido en redes sociales, la seguridad del Estadio donde se celebró el evento ha expulsado de la gala a algunas personas del público que llevaban el cuerpo pintado mostrando su apoyo al pueblo palestino. De hecho, la UER y la ORF (la televisión austriaca), han anunciado a través de un comunicado conjunto que han expulsado a cuatro personas del pabellón, incluido a quien ha gritado contra el genocidio durante la actuación del representante israelí.

Finalmente, Israel era uno de los países clasificados y actuará en la gran final de Eurovisión 2026, junto a Grecia, Finlandia, Bélgica, Suecia, Moldavia, Serbia, Croacia, Lituania y Polonia. La televisión israelí, la KAN, está bajo sospecha por su supuesto televoto adulterado, como ya ha sucedido en las dos últimas ediciones, y motivo por el cual la UER le dio un toque de atención hace unos días.

Tras su retirada del Festival como protesta por la participación del país genocida, RTVE tampoco ha emitido la primera semifinal, como ya anunció su presidente, José Pablo López. Además de España, tampoco participarán este año Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia.

Inside the Eurovision arena: pro Palestina supporter is being dragged away by security after performance Israel. pic.twitter.com/Iqf3OwnFEZ — Jasper Van Biesen (@JasperVanBiesen) May 12, 2026

#ESC #Eurovision || Shortly after the Israeli performance in the first semifinal, two people are removed from the arena, some using pain compliance holds.



As they are being escorted out, they loudly shout “Free Palestine.” Mild protest from some of the surrounding spectators. pic.twitter.com/JESxQSNm5s — Tobias ESChibilla (@essertobias99) May 12, 2026