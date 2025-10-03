Pocos han sido tan claros como Pastora Soler sobre Eurovisión tras la salida de RTVE si Israel participa

La decisión por parte de RTVE de retirar a España de la próxima edición de Eurovisión de confirmarse la participación de Israel continúa levantando todo tipo de opiniones. La última en sumarse al debate ha sido Pastora Soler, que tras reflexionar sobre su experiencia en el certamen ha dejado clara su postura ante la petición de descalificar a Israel haciendo un llamado a la UER

"La verdad es que para mí, a medida que han pasado los años, he ido siendo más consciente del momento tan importante que fue para mí, para mi carrera, para la gente", ha comenzado explicando la intérprete de 'Quédate conmigo' en su entrevista con Mundo Deportivo, recordando su paso por el festival en 2012, año en el que encumbró a España hasta el décimo puesto de la clasificación.

Pastora Soler se moja de lleno sobre la participación de Israel en Eurovisión: "Enturbia el festival"

"Muchas veces nos olvidamos de eso, por lo de los puestos y demás… Yo siempre digo que es un festival al que cualquier persona que quiera dedicarse a esto tiene que ir, porque es un escaparate brutal", ha subrayado Pastora Soler en su encuentro con el citado medio, insistiendo en que la pasión por la música y el arte debe primar por encima de otras cuestiones mucho antes de pronunciarse sobre Israel.

Sin embargo, la cantante no evitaba reconocer las polémicas que a menudo sacuden al festival. "Aunque sabemos que hay muchas injusticias con los puestos, lo que debe primar es la música, el arte, la exposición, el escaparate y la promoción que supone para un artista es increíble", ha reconocido la intérprete, posicionándose sobre la controversia más reciente del certamen de canciones.

"No he hecho ninguna declaración al respecto porque estos temas siempre son, digas lo que digas, te posiciones como te posiciones, se politiza todo mucho y no me gusta. A mí no me gusta entrar en esos ámbitos", ha advertido de entrada Pastora Soler, consciente de la división de opiniones que la firme condena del genocidio en Gaza por parte de RTVE ha generado en el mundo eurofan.

"Lo que sí pienso es que es un festival musical, en el que tiene que primar la música. Y todo lo que vaya más allá y pueda enturbiar un poco lo que es un festival musical no debería ser así", ha añadido la intérprete de 'Quédate conmigo', lanzando un recado directo a la Unión Europea de Radiodifusión de cara a la posible participación de Israel.

"Creo que se debería de adoptar, es la primera vez que lo digo y te lo digo a ti, la UER, que tiene tantas normas, debería impedir que los países en conflictos bélicos participen en Eurovisión, porque eso enturbia el criterio y la realidad musical del festival", ha sentenciado abiertamente Pastora Soler, cargando contra la participación de Israel, cuyo ejército continúa masacrando a la población palestina.

"Es complicado, porque es un festival muy importante, además con una historia muy larga, que a lo largo de tantos años han pasado muchas cosas, pero creo que siempre hay que luchar para que prime la finalidad del festival, que es eso, la canción, la música, eso es lo que tiene que primar por encima de todas las cosas. Es complicado hablar de este tema, porque todo se malinterpreta", ha terminado subrayando la cantante.