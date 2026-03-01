Susan Sarandon, en boca de muchos por lo que se vio sin lugar a dudas en los Goya 2026: seguro que lo has captado

Este sábado, 28 de febrero, ha sido la gran noche del cine español. Este año ha sido Barcelona la ciudad encargada de acoger la 40ª edición de los Premios Goya. Y hasta la ciudad condal ha viajado Susan Sarandon, galardonada con el Goya Internacional 2026 por su extensa y exitosa trayectoria cinematográfica.

La actriz americana se llevó todos los aplausos con un emotivo discurso en el que elogió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y a todos nuestros artistas por posicionarse tan claramente a favor de la causa Palestina. Aunque si hubo un momento muy comentado durante la gala fue cuando Susan Sarandon descubrió que su dobladora, María Luisa Solá, estaba a escasos metros de ella.

A sus 87 años, María Luisa Solá ha sido la encargada de doblar al español a una infinidad de actrices de Hollywood, entre las que se encuentra Susan Sarandon. En los Premios Goya 2024, el nombre de la actriz salió a relucir cuando Sigourney Weaver recogió el Goya Internacional. En su discurso, lamentó que María Luisa Solá, su dobladora al castellano, no estuviera presente en la ceremonia.

Por tal motivo, este año, la actriz de doblaje no ha querido faltar a la entrega de premios que, además, se han celebrado en su ciudad natal. En una reciente entrevista, Solá, que ha prestado su voz a Susan Sarandon hasta en 68 ocasiones, reconoció: "Creo que es la actriz que más he doblado. Somos viejas amigas". Además, explicó que, pese a su delicada salud, su intención era acudir a la gala de los Goya 2026: "En esta ocasión, sí que voy a ir, a pesar de que voy en una silla de ruedas porque me rompí un tobillo hace unos días. Pero me hace mucha ilusión conocerla y estar cerca de ella en una noche tan bonita y tan mágica del cine".

El homenaje de Rigoberta Bandini a María Luisa Solá en los Goya

Y, en efecto, estuvieron a escasos metros. La cara de la actriz americana al conocerse que su dobladora estaba presente en la ceremonia no tardó en viralizarse en redes sociales. En un momento de la noche, la presentadora de la gala, Rigoberta Bandini, no dudó en acercarse a María Luisa Solá para charlar brevemente con ella.

"Cuando pienso en mi primera experiencia en el mundo del cine, fue con 6 años doblando mi primera película, y pienso en María Luisa Solá, que es un referente en el mundo del doblaje, y siempre lo será", comentó la cantante, dándole cariñosamente la mano. "Estoy encantada, esto es precioso", dijo la actriz, visiblemente emocionada.

"Estamos muy felices de tenerte aquí, porque tengo que decir que tendríamos que darte como una butaca de oro, porque como has doblado a todas las estrellas de Hollywood, cada año vas a tener que venir. ¿Te parece?", le preguntó Rigoberta Bandini. Una propuesta con la que ella se mostró encantada.

La cara de incredulidad de Susan Sarandon al descubrir que su 'voz' en castellano estaba presente en la ceremonia corrió rápidamente como la pólvora por las redes sociales. Además hubo un gesto de la estrella internacional que no pasó desapercibido, cuando empezó a tocarse el pinganillo ante lo que pareció un problema con la traducción en ese momento.

