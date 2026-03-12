María Luisa Solá, la voz de Susan Saradon en España, contesta al feo de la dirección de los Goya 2026: "Me dio rabia"

Pese a la escaleta inicial de los Premios Goya, que prescindió de su encuentro con Susan Sarandon, María Luisa Solá terminó convirtiéndose en una de las protagonistas indiscutibles de la gala. A raíz de que Rigoberta Bandini le cediese unos minutos de forma improvisada para aclarar que ella había sido la voz de la actriz estadounidense durante décadas, las redes pidieron explicaciones de por qué no habían reservado un hueco en gala para un momento tan destacado.

Tras la lluvia de críticas de este fin de semana, Tinet Rubira, codirector de la gala no tardó en responder. "Si tú propicias un encuentro y no les das minutos para que pase alguna cosa… El objetivo de la gala es entregar premios", aclaró el productor en 'Cafè d'idees' de La 2Cat, asegurando que no contaban con tiempo para dicha escena. "Además, la gente no habla en titulares. Habrían tenido que ser diez minutos de gala que no teníamos", aseguró.

la cara de Susan Sarandon cuando se ha enterado que María Luisa Solá es su actriz de doblaje en español #Goya2026 pic.twitter.com/e5rH6sMqwU — ☂️ (@oleemequivocao) February 28, 2026

María Luisa Solá, la actriz de doblaje de Susan Sarandon que se quedó sin su momento en los Goya, responde a la organización

Y varias semanas después, María Luisa Solá ha roto su silencio sobre la controvertida decisión de la dirección. "Sí, bueno, me dio rabia, claro, porque estábamos tan cerca, sí estábamos a nada, a siete filas del auditorio", ha explicado la veterana actriz de doblaje este miércoles en una entrevista para 'Herrera en COPE', desvelando que para ella no fue plato de buen gusto perder ese momento.

"Me he pasado horas mirándole a la cara para poder doblarla bien, para ver cómo respira, cómo mira, porque son muy importantes los ojos", continuaba explicando la intérprete, que ha doblado a la actriz galardonada con el Goya internacional de este año en más de 68 películas. Y es que, tal y como se pudo ver durante la gala, Susan Saradon descubrió en ese preciso instante que Maria Luisa era su voz en español.

Todo sucedió a raíz del paréntesis que Rigoberta Bandini hizo en mitad de la gala para aplaudir su trabajo. "Para mí hubiera sido fantástico poderle dar un abrazo y decirle que gracias por todo lo que me había aportado, pero, bueno, no fue así", ha reconocido María Luisa Solá, mostrándose también muy crítica con la justificación de los Goya.

"Pensó que de ahí lo podía quitar, y que, bueno, que tampoco pensaba pedir disculpas, pues vale, pues muy bien", ha señalado durante su entrevista la actriz de doblaje, respondiendo a la explicación de Tinet Rubira sobre la falta de tiempo en la ceremonia y qué cuestiones tenían prioridad por encima de otras. A su vez, el director de GestMusic llegó a asegurar que para propiciar ese momento tendrían que "haber parado una ceremonia de entrega de premios para hacer un talk show".