La organización de los Goya 2026 da explicaciones ante la polémica con Susan Sarandon y su actriz de doblaje en la gala en RTVE

Una de las protagonistas indiscutibles de la 40º edición de los Premios Goya celebrados en Barcelona el pasado sábado fue Susan Sarandon, que fue galardonada con el Goya Internacional durante la gala. Entre los asistentes también se encontraba María Luisa Solá, actriz de doblaje cuya voz ha acompañado a la actriz norteamericana en las versiones en castellano de sus películas.

Y lejos de recibir un reconocimiento junto a la invitada de honor, fue Rigoberta Bandini, que condujo la gala de este año junto a Luis Tosar desde el Auditori del Centre de Conventions Internacionals de Barcelona, quién aprovechó para reivindicar el trabajo de la actriz de doblaje en un momento de la gala poniéndola frente a las cámaras. Una escena que Sarandon observó desde la distancia, descubriendo en ese mismo instante que su dobladora María Luisa Solá estaba en el patio de butacas.

la cara de Susan Sarandon cuando se ha enterado que María Luisa Solá es su actriz de doblaje en español #Goya2026 pic.twitter.com/e5rH6sMqwU — ☂️ (@oleemequivocao) February 28, 2026

Tinet Rubira, codirector de la gala de los Premios Goya 2026 aclara por qué no hubo encuentro entre Susan Sarandon y su actriz de doblaje, María Luisa Solá

Ante la pregunta de por qué el dúo de actrices no protagonizó un momento en común durante la gala, que se ha repetido estos últimos días en redes, el codirector y productor de la gala de los Premios Goya 2026, Tinet Rubira, ha querido despejar las dudas. "Si tú propicias un encuentro y no les das minutos para que pase alguna cosa…", ha señalado el director de Gestmusic este lunes en 'Cafè d'odees', asegurando que se trataba de una cuestión de tiempo.

☕ Tinet Rubira explica per què Susan Sarandon i la seva dobladora María Luisa Solá no es van trobar en pantalla a la gala dels #Goya2026 | @tinetr @PremiosGoya



🗣️ "La gent no parla en titulars. Haurien hagut de ser 10 minuts que no teníem"



📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/CUOgjzVIOh — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 2, 2026

"El objetivo de la gala es entregar premios", ha insistido el productor, explicando que de haber querido destacar ese momento entre la actriz homenajeada y su actriz de doblaje tendrían que "haber parado una ceremonia de entrega de premios para hacer un talk show", algo que no casaba con las prioridades de esta edición. Cabe recordar que este año se anunció la reducción del tiempo en los discursos de agradecimiento a tan solo 1 minuto con el objetivo de agilizar la gala.

Así, el coproductor de los Premios Goya 2026 ha reiterado que su principal trabajo es garantizar que la gala vaya siguiendo "el ritmo que te marca" con un desarrollo "rápido", rechazado de lleno que hubiese hueco para un momento entre ambas actrices. "Además, la gente no habla en titulares. Habrían tenido que ser diez minutos de gala que no teníamos", ha insistido Tinet Rubira durante su visita al espacio de La 2Cat.