Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo es el primer finalista de 'Supervivientes 2026', que tiene tres duros nominados

Este jueves 4 de junio se ha producido la última ronda de nominaciones de 'Supervivientes 2026' tras oficiarse la dura expulsión de Claudia Chacón. Por tanto, se ha tratado del reparto de puntos más crucial de la edición. Como resultado, Alba Paul, Aratz Lakuntza y Maica Benedicto se jugarán su continuidad en el camino a la final del concurso aventurero de Telecinco el próximo domingo 7 de junio en la que será la última eliminatoria en Honduras.

Antes, los concursantes, que se han mudado al mítico Cayo Paloma, enclave en el que pasarán sus últimos días de experiencia, han participado en la prueba por el liderazgo más importante hasta la fecha. Quien se hiciera con el collar de líder se proclamaba como primer finalista de 'Supervivientes 2026'.

Ese juego en el que se han medido Alvar, Aratz, Alba Paul, José Manuel Soto y Maica ha sido 'El reto de Cratos'. En este desafío, los supervivientes han tenido que rescatar unas bolsas del agua a nado, buceando y trepando. De ellas han sacado una serie de bloques que debían mantener en equilibrio de manera correcta, ya que formaban una palabra. El que antes lo lograse ganaba ese preciado collar.

El vencedor ha sido Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y, como decimos, no solo se ha librado de la nominación por la condición de inmune y ha alcanzado el poder de la designación directa, que ha ido para Alba Paul, sino que además se ha convertido en el primer finalista. Una noticia muy emocionante que él todavía no conoce.

Así se han desarrollado las últimas nominaciones de 'Supervivientes 2026'

Alvar Seguí, como líder, ha nominado a Alba Paul

Alba Paul ha nominado a Maica

José Manuel Soto ha nominado a Maica

Maica Benedicto ha nominado a Aratz

Aratz Lakuntza ha nominado a Maica

Claudia Chacón, antes de marchar, ha nominado a Aratz

Con todo ello, los supervivientes que se disputan su permanencia en 'Supervivientes 2026' en la última semana son Alba Paul, Aratz Lakuntza y Maica Benedicto. Uno de ellos abandonará la aventura el próximo domingo 7 de junio en la que será -insistimos- la última expulsión en Honduras.