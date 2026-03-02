Nacho Abad, directo al barro por cómo se refiere a Susan Sarandon tras los Goya 2026: la palabra traerá cola

Nacho Abad ha vuelto a meterse en un jardín en su programa 'En boca de todos' de Mediaset al criticar duramente la selectiva significación que, según él, ejercieron los actores y actrices en los Premios Goya 2026 celebrados este pasado fin de semana. Y, de paso, ha arremetido contra Susan Sarandon, premiada con el Goya Internacional.

El presentador de las mañanas de Cuatro ha abierto su magacín con un demoledor editorial contra la industria, acusándole de olvidarse de los criterios de justicia, equidad y objetividad y tachando de "pura propaganda política" el hecho de que gran parte de los artistas apoyaran a Palestina con chapas en sus atuendos y no otras causas.

Para Nacho Abad lo que se vio fue "hooliganismo" y así lo ha reprobado en directo: "Se acordaron del genocidio de Palestina, pero ni palabra, ni pena, ni compasión, ni dolor, ni nada para los más de mil israelíes asesinados en octubre de 2023. Se acordaron de la guerra de Irán, pero ni palabra para la masacre que durante 40 años ha llevado a cabo la teocracia islamista de Irán contra su propio pueblo. Esos muertos y represaliados tienen menos importancia".

"Se acordaron de mencionar las manos blancas, aquellas que nos pintamos todos cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Las mencionaron para rechazar la violencia en general. Oye, pero ETA... ni palabra de ETA. Sin ETA, no hubiese habido manos blancas. ¿Y los aniquilados en Sudán, el hambre del pueblo cubano y los inmigrantes de Estados Unidos a los que acosa el ICE de Trump? ¿No hay cosas que reivindicar también en España, en nuestra tierra, en nuestro país?", ha proseguido el comunicador de Mediaset.

"Nadie se acordó de las víctimas de Adamuz. No hubo una palabra de cariño y aliento para las familias de las víctimas. Nadie se acordó de la falta de inversión en las infraestructuras españolas, de la corrupción del Partido Socialista, de los que están metiendo la mano en la bolsa, en la caja, y nadie se acordó de defender a los jueces de este país ante las presiones políticas", ha rematado Nacho Abad.

Este incendiario editorial se ha producido en el arranque de la emisión. Más tarde, 'En boca de todos' ha abordado, ya con los colaboradores, la gala de los Premios Goya 2026. Y el conductor del programa ha vuelto a centrar el debate en la demagogia: "¿Se columpiaron acordándose de Palestina y no acordándose de Adamuz?".

Por su parte, Ramón Espinar, tertuliano habitual, le ha confrontado, aduciendo que los actores tienen todo el derecho a hacer política como deseen al igual que hace él cada mañana en su espacio televisivo en Cuatro. "Yo cuando me dan un premio no me meto con Pedro Sánchez o con Feijóo, yo hablo de periodismo", ha rebatido Nacho.

El presentador y colaborador se han enzarzado y, finalmente, Espinar le ha desdeñado por sus "argumentos de cuñado". Palabras que le han valido a Nacho Abad para enlazar su embestida posterior a Susan Sarandon, una de las grandes protagonistas de la 40 edición de la fiesta del cine al ser galardonada con el Goya Internacional.

"Cuñado el comentario de Susan Sarandon", ha sentenciado Nacho en referencia a las alabanzas de la actriz hacia Pedro Sánchez. "¿Pero cómo te vas a comparar con Susan Sarandon? Si te da sopas con hondas", le ha arreado Ramón Espinar sin cortapisas. "Es una señora que lleva defendiendo el bien desde hace décadas", ha defendido el politólogo.

"Hasta el más sabio tiene comentarios de cuñado", ha insistido Nacho Abad antes de dar paso a esas declaraciones de Sarandon sobre nuestro Presidente del Gobierno: "Es un hombre guapo y alto... Bueno, no sé mucho sobre él, pero cuando le he visto ha estado en el lado correcto de la historia. También lo ha hecho de una manera muy clara".

#EnDirecto | La actriz Susan Sarandon, preguntada por su opinión de Pedro Sánchez: "Guapo, alto... Bueno no sé mucho de él, excepto que está en el lado correcto de la historia" pic.twitter.com/orK1dfKkbp — Europa Press (@europapress) February 27, 2026

"'No sé mucho de él, pero está en el lado correcto de la historia'... Pues vale, una reflexión brutal", ha reaccionado irónicamente el periodista tras emitir el total. "Y luego habló también del País Vasco y se refirió a las mujeres de los presos de ETA, pero no a las víctimas", ha afeado a continuación.