Nacho Abad la emprende sin pudor contra RTVE desde Mediaset y la llama "televisión afín al régimen"

Nacho Abad ha arrancado este lunes 'En boca de todos' elevando el tono contra algunos medios de comunicación por su forma de abordar la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Así, aunque no ha querido dar nombres, el presentador no se reprimía su crítica hacia TVE tras cuestionar también al gobierno de Pedro Sánchez.

"Como concepto general, hay que defender siempre la presunción de inocencia de cualquier acusado, porque sí. Hay veces que la Policía se confunde, sí, no son perfectos. Hay veces en la que el juez instructor se equivoca, sí, no son perfectos. Incluso el primer tribunal que te juzga marra y al final una instancia superior te acaba absolviendo", empezaba diciendo el presentador.

"Pero, esto que les he dicho no es la norma. No es la norma. Lo habitual es lo contrario. Hay que defender la presunción de inocencia de Zapatero. Sin duda. Pero miren, una cosa es eso y otra cerremos los ojos, que seamos unos lerdos, unos bobos y unos tontos", expresaba Nacho Abad al arrancar su programa de Cuatro, que está siendo uno de los grandes beneficiados del caso de Zapatero en lo que a audiencias se refiere.

Tras ello, Nacho Abad seguía con su reflexión antes de atacar a los medios que según él se alinean con el gobierno y tratan de engañar a los espectadores. "Un poquito de análisis, de espíritu crítico, mirando los informes, pues no está nada mal. Lo primero, el Gobierno y algunos medios de izquierda mienten. Que si este caso de Zapatero se montó por una denuncia de Manos Limpias y unos recortes de prensa. Lo dijo hasta una ministra en rueda de prensa, con todo su papo. Y sigue ahí en el puesto, no ha dimitido ehhh", recalcaba el presentador.

"La mentira no penaliza porque fíjense también se dijo que esto empezaba con Manos Limpias, pero en realidad empezó con la fiscalía Suiza con Estados Unidos y la fiscalía francesa. También desde el Gobierno se ha distribuido la idea de que Trump, como odia a Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez y Trump se odian, choque de trenes. Pues, que ha sido Trump el que le ha montado el caso a Zapatero. ¡Otra mentira! Todo comienza con Biden, el anterior presidente de Estados Unidos»", seguía defendiendo el conductor de 'En boca de todos'.

La crítica velada de Nacho Abad a TVE desde 'En boca de todos'

Nacho Abad en 'En boca de todos'

Y ha sido entonces cuando Nacho Abad se ha referido de forma indirecta a TVE sin nombrarla para darle un hachazo. "Pero si solo ves una televisión afín al régimen o te informas solo a través de un medio de noticias, pues te tragas las mentiras y construyes tu opinión en base a una falsedad porque de eso se trata de desinformar. Ganar mintiendo aunque hay cosas que se caen por si propio peso", sentenciaba.

"Por ejemplo, ¿usted pagaría 200.000 euros para que te maqueten un informe de tres páginas. Zapatero se compró una casa en Puerta de Hierro por poco más de 500.000 euros. Vayan ustedes a Puerta de Hierro. Me dicen que hay colas de gente comprando casas a 500.000 euros ahí en Puerta de Hierro como las regalan. Pero lo más alucinante es que un año después, de repente, Zapatero, que había pedido un crédito, pues cancela la hipoteca. Un golpe de suerte. En un año. Cómo nos gustaría a todos poder cancelar nuestras hipotecas un año después de pedirlas", concluía Abad.

Finalmente, Nacho Abad también iba más allá al cuestionar a los socios de gobierno por preferir mantener a un ejecutivo que está rodeado de corrupción que apoyar una moción de censura de PP y Vox. "En medio de todo este despropósito para sacar a Sánchez por toda la corrupción que le rodea solo hay una forma de hacerlo, la moción de censura. Pero nadie salvo el PP quiere juntarse con Vox. Las letras V-O-X ensucian más que decir no a la corrupción. Las siglas del partido de Abascal son más nocivas que enseñarle la puerta de salida a Pedro Sánchez. Es decir, en la elección entre un gobierno, que todo apunta que es un gobierno corrupto y Vox, los actuales partidos dicen 'yo con Pedro'. Entre Vox y corrupción, corrupción", concluía el presentador.