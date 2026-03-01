Los Premios Goya 2026 generan mucho ruido en TVE por lo que han hecho con Robe Iniesta en mitad de la gala

Este sábado 28 de febrero, La 1 ha emitido la gala de la 40ª edición de los Premios Goya. Una ceremonia que ha contado con dos presentadores de lujo como Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Y como cada año uno de los momentos más emotivos de la noche ha llegado con el In memoriam en el que se ha hecho un recuerdo a todos los fallecidos en 2025.
Este año, la Academia de Cine y Gestmusic Endemol ('Operación Triunfo') han escogido además hacerle un homenaje a Robe Iniesta y una versión de su tema 'Si te vas' con Belén Aguilera y Dani Fernández.
Los dos artistas han protagonizado la actuación más emotiva de la noche pues además de honrar a todos los que fallecieron en este último año con especial ovación a rostros como Verónica Echegui se ha incluido al propio cantautor y líder de Extremoduro.
Por ello, las redes se han llenado de aplausos hacia este momento de los Goya 2026 sobre todo por el hecho de haber elegido una canción de Robe Iniesta. Así también han sido varios los que han alabado el trabajo de Dani Fernández y no tanto el de Belén Aguilera porque no se le oía ni entendía bien.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.