Los Premios Goya 2026 generan mucho ruido en TVE por lo que han hecho con Robe Iniesta en mitad de la gala

Este sábado 28 de febrero, La 1 ha emitido la gala de la 40ª edición de los Premios Goya. Una ceremonia que ha contado con dos presentadores de lujo como Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Y como cada año uno de los momentos más emotivos de la noche ha llegado con el In memoriam en el que se ha hecho un recuerdo a todos los fallecidos en 2025.

Este año, la Academia de Cine y Gestmusic Endemol ('Operación Triunfo') han escogido además hacerle un homenaje a Robe Iniesta y una versión de su tema 'Si te vas' con Belén Aguilera y Dani Fernández.

Los dos artistas han protagonizado la actuación más emotiva de la noche pues además de honrar a todos los que fallecieron en este último año con especial ovación a rostros como Verónica Echegui se ha incluido al propio cantautor y líder de Extremoduro.

Dani Fernández y Belén Aguilera cantan "Si te vas", de Extremoduro, en el In Memorian de los #Goya2026



⭕ https://t.co/fT1q6lUTKB pic.twitter.com/vav028dKmI — RTVE (@rtve) February 28, 2026

Por ello, las redes se han llenado de aplausos hacia este momento de los Goya 2026 sobre todo por el hecho de haber elegido una canción de Robe Iniesta. Así también han sido varios los que han alabado el trabajo de Dani Fernández y no tanto el de Belén Aguilera porque no se le oía ni entendía bien.

Suena Si te vas de Extremoduro en el In Memoriam de los #Goya2026 y recuerdan a Robe Iniesta ❤️ pic.twitter.com/qAoc7qPExM — Maika ☕ (@maika_rguez) February 28, 2026

Increíble el IN MEMORIAM de los #Goyas2026 con Belén y Dani versionando a Extremoduro y homenajeando a Robe.



pic.twitter.com/GyBLibKVwE — Tony Aguilar (@TonyAguilarOfi) March 1, 2026

Lo de Belén Aguilera y Dani Fernández cantando Si te vas de Robe Iniesta ha sido mágico #Goya2026 pic.twitter.com/EMlp0s5qSz — ᴊᴜᴅᴇ ٭ 𝐋𝐔𝐗 (@judelinehodar) February 28, 2026

Muy bien Dani Fernández 👏🏽👏🏽 el mejor junto a Ana Mena #Goya2026 — 🌸Carmen🌸 (@carmenkitty93) February 28, 2026

Me está pareciendo precioso que la música para hacer el homenaje a los fallecidos de los Goya sea el Si te vas de Robe y sobre todo que lo hayan puesto a él en pantalla para darle su adiós 😢🙌🏻#Goya2026 — angelinho (@angelcf7) February 28, 2026

Este momento 🥹 las fotos de la gente que se ha ido, de banda sonora el “si te vas” y la voz de Dani Fernández 🥹🥹#Goya2026 — Jessdama (@Jdm1659) February 28, 2026

Homenaje al gran Robe Iniesta mediante este “Si te vas” que acompaña el siempre emocionante In memoriam de los #Goya2026 en las voces de Belén Aguilera y Dani Fernández! ✨🕯️ — Ignacio Arakistain (@ignacio_arakis) February 28, 2026

Qué bonita versión de Belén Aguilera y Dani Fernández. #Goya2026 — RMLGBTIQ+ (@rmlgbtiq) February 28, 2026

necesito para ayer tener en spotify esta versión de 'Si te vas' de Belén y Dani 🥺 #Goya2026 — Mary🧁 (@maariasm__) February 28, 2026

Belén Aguilera y Dani Fernández: una combinación elegante entonando la mejor canción que se podía elegir para este momento 🥹🥺.



Robe Iniesta en el In Memoriam ha sido todo un detalle 🖤#Goya2026 https://t.co/xgUqyVNHtb — All Screens (@All_Screens) February 28, 2026

Homenaje a Robe Iniesta, ahora mismo, en la gala de los #Goya2026. pic.twitter.com/XNX6di9rQ9 — El Koper (@elkoper) March 1, 2026