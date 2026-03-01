Pedro Ruiz solo necesita un detalle para sentenciar su opinión de los Goya 2026: hay algo que no ha pasado por alto

Este sábado, 28 de febrero, La 1 de TVE emitió, con gran éxito de audiencia, la 40º edición de los Premios Goya. Hubo opiniones para todos los gustos, aunque muchos de los usuarios de X fueron muy críticos con la labor de los presentadores, Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Sin embargo otros, como Pedro Ruiz, fueron más benevolentes.

A través de sus redes sociales, donde es muy activo, el actor y escritor alabó el trabajo de todo el equipo que hizo posible la gala de los premios del cine español. También felicitó a todos los premiados y nominados de la noche y mostró su admiración por Fernando Méndez de Leite, presidente de la Academia de cine.

"La gala de los Goya no es fácil de hacer", empezó reconociendo Pedro Ruiz. Y es que, en su opinión, "son muchísimas cosas juntas". "Felicito a todos los premiados y nominados. Y, como siempre, me gustó el discurso de Méndez de Leite. Su tono es serio, empático y gratificante", sentenció a través de su cuenta de X.

Así, Pedro Ruiz alabó el último discurso del presidente de la Academia de Cine, cuyo mandato se acaba dentro de unos meses. Unas palabras que fueron muy alabadas y que antecedieron a la entrega del Goya Internacional a Susan Sarandon.

La gala de los Goya no es fácil de hacer. Son muchísimas cosas juntas. Felicito a todos los premiados y nominados. Y, como siempre, me gustó el discurso de Méndez Leite. Su tono es serio, empático y gratificante. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) March 1, 2026

La gala de los Premios Goya arrolla en audiencias, pese a las críticas a sus presentadores

Una de las críticas más repetidas a largo de las más de tres horas de duración de la gala fue dirigida a sus presentadores, Rigoberta Bandini y Luis Tosar. Un año más, RTVE confiaba la producción de los Premios Goya a Gestmusic, bajo la dirección de Ángel Custodio y Tinet Rubira, con guion de Juan Sanguino y Ana Joven, y con producción ejecutiva de la Academia de Cine, representada por Rafael Portela, Piluca Baquero y Sergio Díaz.

La gran fiesta del cine español estuvo amenizada por grandes actuaciones como la de Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina y Ángeles Toledano. Todos ellos han puesto la nota musical al certamen junto a Rigoberta Bandini, quien ha ejercido también como maestra de ceremonias. Sin embargo, su escasa presencia en el escenario fue de lo más comentado.

"Acabo de llamar a la Policía para avisarles de la desaparición de Luis Tosar y Rigoberta Bandini", escribía un tuitero. Mientras otra señalaba: "Nunca vi una gala de los Goya con tan poca presencia de los presentadores". "¿A los presentadores de la gala les pagan? Porque no se están ganando el sueldo", opinaba otro espectador. Mientras un último añadía: "Sé que hay presentadores de la gala porque han salido al principio y ya".

Otros muchos tuiteros apuntaron también hacia la falta de química entre el actor y la cantante. "Los presentadores no tienen esa química que se les espera"; "no podían poner a los presentadores más aburridos"; "cero química entre los presentadores y cero gracia en el diálogo"; "actores y cantantes para presentar la gala, no; humoristas, sí"; o "el guion de los presentadores es soporífero", fueron algunas de las críticas más repetidas.

Pese a todo, la gala de los Premios Goya 2026 arrasó en audiencias. La ceremonia de la 40ª edición volvió a arrollar a su competencia con un espectacular 26% de share y 2.396.000 espectadores. La gala subió 1,6 puntos y 56.000 espectadores con respecto al año pasado, teniendo en cuenta que acabó en torno a las 1:15 horas. De esta forma, dejó a la competencia bajo mínimos.