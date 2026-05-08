Llega el primer fin de semana de mayo después de las fiestas, y las plataformas de streaming se han puesto las pilas para traernos un sinfín de estrenos perfectos para estas fechas. Netflix, Disney Plus, Movistar Plus+, SkyShowtime y Filmin han ampliado su catálogo y nos ofrecen títulos para todos los gustos este fin de semana. Desde la nueva comedia romántica entre un pulpo y Sally Field (sí, esto es real, no lo estamos inventando) en 'Criaturas luminosas' hasta el remake de 'The Running Man', con Glen Powell sustituyendo a Arnold Schwarzenegger en SkyShowtime.

Y, además, este fin de semana hay hueco para propuestas más independientes, como 'La misteriosa mirada del flamenco', uno de los éxitos queer del último año, las españolas 'Los destellos', que llega a Filmin, o 'Mi querida señorita' (llega a Netflix tras un breve paso por cines). Incluso la primera película dirigida por Kristen Stewart, 'La cronología del agua', que también añade Filmin a su catálogo.

Criaturas luminosas

Sinopsis: A través de los insólitos vínculos que se forjan durante los turnos nocturnos en un acuario local, Tova, una mujer viuda, descubre algo que le cambiará la vida y que puede devolverle la alegría y la capacidad de asombrarse.

Basada en la aclamada novela de Shelby Van Pelt, esta nueva comedia de Netflix podría recordarnos a 'La forma del agua', la película ganadora del Oscar de Guillermo del Toro. Después de dirigir con éxito otra adaptación como fue la de 'La chica salvaje', Olivia Newman cuenta con Sally Field y Lewis Pullman para llevar a buen puerto esta historia sobre una mujer enamorada de... de un pulpo. Sí, como lo leéis. Y ese pulpo, además, tiene la voz de Alfred Molina. No sabemos aún si llevará la adaptación todas las aristas de la novela, que incluso convierte al pulpo en una suerte de detective. Pero ahí estaremos sentados para verlo. Sobre todo porque hay que disfrutar de cada película que haga Sally Field.

Plataforma: Netflix

Gladiator II

Sinopsis: Dieciséis años después de la muerte de Marco Aurelio, Roma está gobernada por los despiadados emperadores gemelos Geta y Caracalla. El nieto de Aurelio, Lucio Vero, vive bajo el seudónimo de Hanno con su esposa Arishat en el reino norteafricano de Numidia. El ejército romano dirigido por el general Acacio invade y conquista el reino, esclavizando a Lucio junto con otros supervivientes. Los esclavos son llevados a Ostia, donde Lucio es comprado por el maestro de cuadra Macrinus, que le promete la oportunidad de vengarse matando a Acacio si gana suficientes combates para llegar al Coliseo.

'Gladiator' es, sin lugar a dudas, uno de los clásicos modernos del cine. Aunque ya ha cumplido 25 años, ha sobrevivido el paso del tiempo. Con un Russell Crowe en su mejor momento, y una recreación de Roma espectacular, triunfó en taquilla y en los Oscar. Ahora, más de dos décadas después, ha llegado su largamente esperada secuela. En este caso, con Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington. El problema es que lo que funcionaba hace 25 años ahora se ha perdido. Scott prima el espectáculo a la historia, y el CGI a los efectos más artesanales. Y sí, 'Gladiator II' es espectacular y tiene escenas increíbles, pero en general, es una descafeinada secuela a un clásico del cine. Solo Denzel Washington parece haber entendido su papel y se lo pasa en grande.

"En el cine, el director es quien lo hace todo. Yo puedo darle algunos colores para que él pinte, pero es él quien elige cómo usarlos, dónde usarlos y cuándo usarlos. Mi trabajo es fácil. Yo simplemente me pongo en manos de un pintor brillante, o de un artista, un escultor, un cineasta y director como Ridley Scott y sé que todo va a ir bien", contó el actor para Meristation.

Plataforma: Movistar Plus+

Esa cosa con alas

Sinopsis: Luchando por procesar la repentina e inesperada muerte de su esposa, un joven padre pierde el control de la realidad cuando una presencia aparentemente maligna comienza a acecharle desde los oscuros recovecos del apartamento que comparte con sus dos hijos pequeños.

En la historia del cine, hemos visto muchas películas que tratan el duelo de diferentes formas. Porque es un sentimiento tan complejo que cuesta dar con la forma ideal de hacerlo. 'Esa cosa con alas', que adapta la novela 'Grief is the Thing With Feathers', de Max Porter, lo intenta desde una especie de realismo mágico mezclado con drama... y con una maravillosa interpretación de Benedict Cumberbatch. Pero eso no es sorpresa, porque el actor británico siempre está sublime. Da igual que te haga un drama existencial como una película de superhéroes. En este caso, se enfrenta a una presencia que no deja de atormentarle. Y, aunque la metáfora es claramente explícita, funciona bien, y nos da una propuesta bastante interesante.

"Escojo y diseño la metodología, en lugar de simplemente seguir el Método, dependiendo del proyecto y lo que es más apropiado para el entorno y la gente que me rodea", contó el actor en una entrevista para El Periódico.

Plataforma: Movistar Plus+

The Running Man

Sinopsis: En una sociedad de un futuro cercano, The Running Man es el programa de mayor audiencia de la televisión: una competición mortal en la que los concursantes, conocidos como Runners, deben sobrevivir 30 días mientras son perseguidos por asesinos profesionales. Cada movimiento es retransmitido a un público sediento de sangre y cada día que pasa, la recompensa en metálico es mayor. Desesperado por salvar a su hija enferma, Ben Richards (Glen Powell), de clase trabajadora, es convencido por el encantador pero despiadado productor del programa, Dan Killian (Josh Brolin), para que participe en el juego como último recurso. Pero la rebeldía, los instintos y las agallas de Ben lo convierten en un inesperado favorito de los fans y en una amenaza para todo el sistema. A medida que se disparan los índices de audiencia, también lo hace el peligro, y Ben debe burlar no sólo a los Cazadores, sino a una nación adicta a verle caer.

Stephen King puede que sea uno de los escritores más prolíficos de las últimas décadas. Y es que sus historias tienen algo que las hace diferentes y muy interesantes. La muestra está en que ha tenido decenas de adaptaciones a lo largo de los años, tanto en cine como en televisión. 'Perseguido', que llegó a las pantallas en los años 80, fue una cinta de acción protagonizada por Arnold Schwarzenegger, y adaptaba una de las historias del autor de Maine. Ahora, varios años después, llega esta nueva versión con el actor de moda, Glen Powell, acompañado de Colman Domingo, Josh Brolin o William H. Macy, y todos dirigidos por Edgard Wright, uno de los directores más interesantes de la actualidad.

Una cinta de acción con más humor negro que su predecesora, y con un Glen Powell desbordando carisma. "Cuando encarnas un personaje que antes hizo otro actor siempre buscas su bendición. Así que hablé con Arnie y me dijo que le parecía perfecto y que tenía muchas ganas de ver la película", comentó el actor en una entrevista para Fotogramas.

Plataforma: SkyShowtime

Send Help (Enviad ayuda)

Sinopsis: Después de que un accidente de avión deje varados en una isla remota a una competente empleada y a su insoportable jefe, ella deberá utilizar sus habilidades de supervivencia para mantenerlos a ambos con vida, a pesar de su difícil relación.

Sam Raimi es uno de esos directores que ya no quedan, con personalidad, y que es capaz de doblegar a los estudios para ofrecer su visión sin ser comprometida. Ahí está el ejemplo de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'. Llegó tras la salida de Scott Derrickson y levantó la película con su particular estilo. Aunque también hay que agradecérselo a sus dos protagonistas: Rachel McAdams y Dylan O'Brien, que hacen una pareja de altos vuelos, y elevan el proyecto hasta un nivel altísimo. Humor negro, violencia y mucha mala leche. Así es 'Send Help', que además funcionó bastante bien en taquilla.

"Primero, era la persona perfecta porque es una actriz brillante. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en mi última película y vi su talento, aunque en realidad no lo aprovechaban lo suficiente, y me prometí que volvería a trabajar con ella. Y entonces surgió esta película, y su calidez es maravillosa", dijo Sam Raimi para Total Film sobre el fichaje de Rachel McAdams para la película.

Plataforma: Disney Plus

Los destellos

Sinopsis: La vida de Isabel da un inesperado giro el día en que su hija Madalen le pide que visite regularmente a Ramón, que se encuentra enfermo. Tras quince años alejada de su exmarido, un hombre al que ve como a un desconocido pese a que fueron familia durante años, en Isabel comienzan a reavivarse resentimientos que creía superados. Sin embargo, al acompañar a Ramón en su momento más vulnerable, Isabel conseguirá ver con otros ojos el fracaso que vivieron para centrarse en el presente de su propia vida.

Pilar Palomero se llevó dos premios Goya a casa con la magistral 'Las niñas' hace ya algunos años. Desde entonces, siempre que estrena película es una fija en las quinielas de los premios de la temporada. Este año pasado nos deslumbró con 'Los destellos' y, aunque no consiguió derrotar a las favoritas, sí consiguió 7 nominaciones, llevándose el Goya a Mejor Guion Original, al igual que Antonio De la Torre se llevó otro premio más a casa por su interpretación. Acompañado por Patricia López Arnaiz y Julián López, el reparto de 'Los destellos' es uno de esos que brilla cuando están todos juntos en pantalla, pero también por separado. 'Los destellos' es dramática, es triste, y es real. Muy real. Quizá por eso nos gusta tanto.

Plataforma: Filmin

La cronología del agua

Sinopsis: La escritora Lidia Yuknavitch encontró la salvación, tras una infancia y juventud marcados por los abusos y adicciones, en la literatura y la natación y acabó convirtiéndose en una exitosa maestra, madre y escritora.

Kristen Stewart ha sabido reciclarse tras su paso al estrellato internacional gracias a la saga de 'Crepúsculo'. Ha sido nominada gracias a 'Spencer', ha triunfado en películas más independientes y una de sus últimas películas ha sido su debut como directora, estrenándola en la Seminci o en Cannes. En esta adaptación de las memorias de la escritora Lidia Yuknavitch, cuenta con la interpretación de Imogen Poots, acompañada de Thora Birch, Jim Belushi y Kim Gordon. "Quería hacer una película sobre el proceso, la escritura y la capacidad de metabolizar cosas muy feas y reescribir tu propia historia para poder vivir con ella", comentó la actriz y directora en una entrevista para Vanity Fair.

Plataforma: Filmin

La misteriosa mirada del flamenco

Sinopsis: A principios de los años 80, en el desierto chileno, Lidia, de once años, crece en el seno de una peculiar familia "queer" marginada en el borde de un desagradable y polvoriento pueblo minero. Se les culpa de una misteriosa enfermedad que está empezando a propagarse, y de la que se dice que se transmite a través de una sola mirada, cuando un hombre se enamora de otro. Lidia se enfrenta a la violencia, el miedo y el odio, donde la familia es su único refugio y el amor podría ser el verdadero peligro.

Nominada al Goya a la Mejor Película Iberoamericana. Un western moderno y profundamente queer que te conquistará como conquistó una de las secciones más estimulantes del Festival de Cannes. Así reza su ficha en Filmin que, por fin, estrena esta preciosa y delicada película en streaming. Dirigida por el chileno Diego Céspedes (que ahora será miembro del jurado de la próxima edición del Festival de Cine de Cannes), se trata de una mirada dulce y a veces dura sobre lo que significa ser una joven queer. Representó a Chile en la última edición de los Premios Óscar y fue alabada por la crítica y por el público.

Plataforma: Filmin

Mi querida señorita

Sinopsis: Adela, solitaria hija única de una familia conservadora, pasa sus días entre la tienda de antigüedades familiar y las clases de catequesis que imparte, marcada por la protección de su madre y el silencio sobre su intersexualidad, que desconoce pero condiciona su vida. Una inesperada y hermosa amistad con un sacerdote recién llegado, el regreso de un gran amigo de su infancia y la irrupción de una mujer, Isabel, provocan una reacción en cadena que lleva a Adela a un viaje en busca de sí misma, de Pamplona a Madrid, donde la identidad necesitará del amor y la ayuda de los demás para revelarse...

Uno de los grandes proyectos (y más interesantes) de Netflix en lo que va de año. Porque tiene un enorme equipo de grandes nombres detrás: la producción de Los Javis, la dirección de Fernando González Molina, el guion de Alana S. Portero... y un reparto encabezado por Paco León, Manu Ríos, Anna Castillo, Nagore Aranburu o la debutante Elisabeth Martínez. La película adapta la cinta homónima que dirigiera Jamie de Armiñán en 1972, con Jose Luis López Vázquez y Julieta Serrano, y que consiguió su nominación a los Oscar.

"Me preguntan mucho si para mí era importante que este personaje lo interpretase una actriz intersex y yo recuerdo que al principio del rodaje pensaba que no lo tenía claro si es importante que fuese una actriz intersex o una no binaria… hay algunas cosas ahí que se solapan. Cuando me pongo en plan divulgativo, yo siempre explico que, simplificando mucho, hay tres puntos clave: está el bebé al que consideran intersex porque cogen una regla y miden si se pasa o no llega a tal número de milímetros, está quien se entera en la adolescencia, como yo, en la que por ejemplo te empiezas a preguntar cosas si ves que no te baja la regla, pero también hay mucha gente que lo descubre porque de repente, siendo una señora de 70 años, le comunican que tiene un cáncer de testículos", comentó Elisabeth Martínez en una entrevista para Vanity Fair.

Plataforma: Netflix

Oso vicioso

Sinopsis: Un variopinto grupo formado por policías, delincuentes, turistas y adolescentes converge en un bosque de Georgia donde un oso negro de 500 libras se vuelve loco después de ingerir cocaína, que cayó del avión de un narcotraficante.

Elizabeth Banks, actriz de ‘Los juegos del hambre’, se lanzó a la dirección en los últimos años, y está elaborando una carrera de lo más extraña e interesante. ‘Don’t worry, darling’ con Harry Styles y Florence Pugh; ‘El hijo’, una tétrica visión de Superman. O esta de la que hablamos hoy que, dato curioso, está inspirada en hechos reales. Es decir, un oso con un colocón de cocaína, dispuesto a matar a todo el que encuentre a su paso. Original, ¿verdad? Además cuenta con Ray Liotta en el último papel de su carrera antes de su fallecimiento. Aunque el CGI es mejorable en algunos momentos, es una película de lo más macarra y divertida. El reparto lo completa Keri Russell, la eterna Felicity, que además sigue deslumbrando en la serie 'The diplomat' en Netflix.

Plataforma: Netflix