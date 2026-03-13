Los estrenos que ver este fin de semana de los Oscar en Prime Video, Netflix, Movistar Plus+ o Disney+ del 13 al 15 de marzo

Ya estamos a mediados de marzo y eso significa que estamos un paso más cerca de la primavera. Y lo estamos deseando, ¿verdad? Estamos deseando poder salir a la calle a tomar el sol en una terracita, mientras comentamos la última serie o película que hemos visto. Así que, como cada fin de semana, os traemos la lista de estrenos en plataformas de streaming para que podáis ver estos días, tanto en Netflix, como en Prime Video, Disney Plus, Filmin o Movistar Plus+. Además, se nota que es el fin de semana de los Oscar, que podremos ver la madrugada del domingo al lunes, porque llegan algunas de las nominadas.

Por ejemplo, 'La voz de Hind', nominada a Mejor Película Internacional, o 'Mr. Nobody contra Putin', nominada a Mejor Documental. Ambas llegan tanto a Movistar Plus+ como a Filmin, así que si nos faltaban para completar nuestras quinielas de los premios, ya tenemos la solución. Además, Disney Plus estrena 'Zootrópolis 2', que también está nominada a Mejor Película de Animación. Ya fuera de la temporada de premios, encontramos la nueva versión de 'Drácula', dirigida por Luc Besson, que estrena Prime Video. O 'Materialistas', con Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal.

Y si nos interesan más los documentales, también tenemos la llegada de otros dos más. Uno es 'Louis Theroux: Dentro de la machosfera', que llega a Netflix, y que sería la contrapartida serie de 'Machos alfa'. Y, por otro lado, 'Twisted Yoga', que estrena AppleTV, sobre una secta alrededor del mundo del yoga, y la historia de las víctimas que sufrieron abusos sexuales.

Drácula

Sinopsis: Tras una devastadora pérdida, el príncipe Vlad II, conde Drácula, renuncia a Dios y es maldecido a la vida eterna, condenado a vagar solitario a lo largo de los siglos. Este es el relato sobre la historia de amor jamás contada del infame vampiro, que desafiará al destino y la mortalidad en busca de su amor perdido.

Drácula quizá sea uno de los mitos literarios que más adaptaciones haya tenido, ya no solo en la gran pantalla sino en todos los formatos. Creado por Bram Stoker hace más de un siglo, es una leyenda del terror que sigue viva a día de hoy. Ahí tenemos la reciente 'Nosferatu', por poner un ejemplo. O esta nueva visión, dirigida por Luc Besson (sí, el de 'Lucy', la película de Scarlett Johansson en la que empezaba a usar el 100% de su cerebro) y con Caleb Landry Jones dando vida al conde vampiro. El ganador de dos premios Oscar Christoph Waltz interpreta a Van Helsing, que incasable persigue al conde hasta darle caza. Y en esta versión se apuesta menos por el terror y más por el melodrama romántico de época.

"Cuando releí la novela me di cuenta de que era un cuento de amor. Todo el mundo habla de la sangre y el terror, pero es un hombre que espera siglos para despedirse de su esposa y eso es muy romántico. ¿Qué pasó con él durante 400 años? ¿Cómo fue su vida ese tiempo? Nadie lo sabe y nadie nos lo cuenta. Yo quiero saberlo. Quiero ver esos cambios de siglo. He ido a Florencia, a Versalles, a Alemania, porque quería ver todos estos lugares. Siento que es lo que mismo que me atrajo de este personaje", contó su director en la presentación de la película en el Festival de Sitges.

Plataforma: Prime Video

Transformers One

Sinopsis: Es la historia jamás contada del origen de Optimus Prime y Megatron y de cómo pasaron de ser hermanos de armas que cambiaron el destino de Cybertron para siempre, a convertirse en enemigos acérrimos.

'Transformers' es una de las sagas más populares de los últimos años gracias a los esfuerzos de Michael Bay para darnos un espectáculo digno de Hollywood. y aunque muchas veces tenemos que dejar la lógica a un lado, son divertidas, entretenidas y muy taquilleras. Pero la fórmula empezaba a agotarse. ¿Qué podría ser lo siguiente? Ahí llegó Paramount y el director Josh Cooley para darnos una de las mejores historias de la franquicia, y en formato de animación. "La idea es que esto es algo nuevo, es una precuela, es lo que más me emocionaba. Nunca les hemos visto [a Optimus y Megatron] como amigos en la gran pantalla, y sabía que tener al público viniendo al cine con expectativas de que son enemigos, o se van a volver enemigos, era algo muy bueno", comentó en Espinof.

Lo cierto es que 'Transformers One' fue un éxito de crítica, aunque no tanto de público, pero sienta las bases para seguir explorando una saga al borde del agotamiento. Y ojo a los actores de doblaje, con Chris Hemsworth, Scarlett Johansson o Jon Hamm.

Plataforma: Movistar Plus+

Mr. Nobody contra Putin

Sinopsis: Un profesor ruso documenta en secreto la transformación de la escuela de su pequeña ciudad en un centro de reclutamiento de guerra durante la invasión de Ucrania, revelando los dilemas éticos a los que se enfrentan los educadores en medio de la propaganda y la militarización.

Nominado al Óscar y ganador del BAFTA al Mejor Documental, 'Mr. Nobody contra Putin' ha sido promocionado como "la clase a la que Putin no quiere que asistas. Armado con una cámara, un profesor disidente nos desgrana cómo, en plena invasión, el gobierno ruso está usando las escuelas como centros de adoctrinamiento. Y es increíble (y verdaderamente aterrador) ver cómo cambia el tipo de educación de un año para otro. Todo ante los ojos de los niños y del profesorado. Karabash, uno de los lugares más tóxicos del planeta, es el lugar donde tiene lugar la historia que nos relata el profesor Pavel "Pasha" Talankin.

Unido al documentalista David Borenstein, ambos consiguieron levantar este documental que fue emitido en la BBC y que ahora se perfila como uno de los favoritos para llevarse el preciado premio Oscar. Brutal, político en extremo, ayuda a que abramos los ojos sobre cómo Putin ha militarizado y emponzoñado todos los estratos de la sociedad rusa.

Plataforma: Movistar Plus+

Materialistas

Sinopsis: Lucy es una joven casamentera de Nueva York que se encarga de unir solteros para encontrar la pareja perfecta. Sin embargo, su mundo se desestabiliza al encontrarse atrapada en un triángulo amoroso con Harry, un apuesto financiero multimillonario, y su exnovio John, un actor de poco éxito.

Celine Song (aclamada por su maravillosa ópera prima 'Vidas pasadas') dirige a Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal en esta elegante comedia romántica que radiografía el amor en el siglo XXI. En 'Materialistas', Song critica el efecto del capitalismo en el amor a través de una casamentera moderna que une a las personas en base a parámetros estrictamente financieros y físicos. Pero, el destino pone a esta joven entre las cuerdas cuando debe elegir entre el hombre ideal y millonario o el exnovio al que siempre amó y pobre. Algo similar hemos visto recientemente en 'Eternity', con Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner, pero más con un toque de fantástico que 'Materialistas', más costumbrista y vital, no tiene.

"Me siento muy afortunada de estar en cualquier tipo de películas en una industria tan dura como esta, en un trabajo tan mágico y asombroso al que estoy eternamente agradecida", comentó Dakota Johnson en una entrevista para Fotogramas. "En cierta medida, formar parte de superproducciones de éxito te ayuda a situarte, a fijar tu rumbo y también a encontrar papeles distintos, a participar en películas más pequeñas e independientes, pero no necesariamente hay una relación directa entre ambas cosas. El control de la carrera depende de gran cantidad de factores".

Plataforma: Movistar Plus+

La voz de Hind

Sinopsis: 29 de enero de 2024. Los voluntarios de la Media Luna Roja reciben una llamada de emergencia. Una niña de 6 años está atrapada en un coche bajo fuego en Gaza, suplicando ser rescatada. Mientras intentan mantener el contacto telefónico con ella, hacen todo lo posible para enviarle una ambulancia. Su nombre: Hind Rajab.

Nominada al Oscar a la mejor película internacional, ganadora del Premio del Público (con la puntuación más alta de la historia) en el Festival de San Sebastián y Gran Premio del Jurado (León de plata) en el de Venecia con 24 minutos de ovación.'La voz de Hind' narra la historia real de la llamada de emergencia que recibieron el 29 de enero de 2024 los voluntarios de la Media Luna Roja: una niña de 6 años está atrapada en un coche en Gaza, bajo fuego israelí, suplicando ser rescatada. La película está contada desde el punto de vista de los técnicos y, en ella, la voz de la niña está extraída de las grabaciones reales.

Plataforma: Movistar Plus+

Zootrópolis 2

Sinopsis: Judy y Nick se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad, donde su creciente asociación se pone a prueba como nunca antes.

Casi diez años después nos llegó la esperadísima secuela de 'Zootrópolis'. Nos volvimos a reencontrar con Judy y con Nick, y aunque la primera parte es perfecta, la segunda no se queda atrás, y se convierte en una más que digna secuela. Y, como hemos dicho antes, en la película animada más taquillera de la historia. Ahora conocemos otra parte del reino animal: los reptiles. ¿Por qué desaparecieron de Zootrópolis? ¿Qué hay detrás de todo eso? Gracias al lagarto al que da vida Ke Hey Quan (ganador del Oscar por 'Todo a la vez en todas partes') nos adentramos en los lugares más recónditos de esa utopía animal que esconde más secretos de los que parece. Una de las favoritas para llevarse el Oscar a Mejor Película de Animación.

Plataforma: Disney Plus

Priscilla

Sinopsis: Cuando la adolescente Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta, él ya es una meteórica estrella del rock and roll. Pero para ella se convierte en alguien totalmente inesperado: un apasionante flechazo, un aliado en la soledad, un vulnerable mejor amigo.

Película basada en las memorias 'Elvis and Me', escritas por Priscilla Beaulieu Presley y publicadas en 1985, que relatan el largo noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscilla, desde una base militar en Alemania hasta su finca de ensueño en Graceland. Dirigida por Sofia Coppola, cuenta con Jacob Elordi dando vida a Elvis, y Cailee Spaeny como Priscilla. La película se centra en el romance entre ambos, contrastando con el biopic que estrenó justo el año anterior Baz Luhrman sobre El Rey.

"Durante la pandemia estuve trabajando durante mucho tiempo en una adaptación de Edith Wharton que no terminaba de cuajar por varias razones. Estaba atrapada en casa con COVID cuando un amigo me recomendó 'Elvis & Me', y me conmovió mucho su historia", contó la directora para Vogue. "Siempre se la ha percibido como un símbolo del glamour y la perfección puramente estadounidense, y yo no tenía ni idea de lo mucho que luchó ni de los detalles de su vida, como que seguía yendo al instituto mientras vivía en Graceland y salía de fiesta con Elvis toda la noche. Me pareció un mundo en el que iba a poder profundizar, retratar a Priscilla y mostrar lo que debió de sentir al llegar a la mayoría de edad en un entorno tan extraño".

Plataforma: Filmin

Twisted Yoga

Sinopsis: Antiguos miembros de una escuela de yoga tántrico buscan justicia por los presuntos abusos sexuales y manipulaciones por parte de un supuesto gurú.

Dirigido por Rowan Deacon, 'Twisted Yoga' se trata de un documental dividido en tres episodios que sigue a un grupo de jóvenes estudiantes de yoga de todo el mundo, atraídos por esta antigua práctica en busca de paz interior y propósito, hasta que caen bajo la influencia del solitario gurú rumano Gregorian Bivolaru, líder espiritual de una red internacional de estudios de yoga especializados en rituales tántricos. Al temer haberse unido a una secta, descubren que Bivolaru, quien solía convocar a selectas estudiantes a su apartamento de París para iniciaciones privadas, tiene un oscuro pasado. Bivolaru ahora enfrenta cargos en Francia, incluyendo tráfico de personas, secuestro y violación, acusaciones que él niega, mientras estas mujeres colaboran con las autoridades francesas para llevarlo a prisión.

Un visionado incómodo y difícil, pero necesario, sobre todo en la actualidad. Esta docuserie ha sido producida por Simon Chinn, dos veces ganador del Óscar ('Man on Wire', 'Searching for Sugarman'); el ganador del Emmy Jonathan Chinn ('TINA', 'LA 92'), Suzanne Lavery ('Curse of the Chippendales') y Bernadette Higgins ('El timador de Tinder').

Plataforma: AppleTV

Louis Theroux: Dentro de la machosfera

Sinopsis: Louis Theroux accede de forma exclusiva y sin censura a una red de masculinidad radical en auge e investiga a los controvertidos influencers que la impulsan.

El primer largometraje documental de Louis Theroux para Netflix narra su viaje a Miami, Nueva York y Marbella para conocer a una red de 'influencers' y creadores de contenido en las entrañas del extremo más radical de la machosfera. La película de 90 minutos analiza cómo varias figuras destacadas, entre ellas Harrison Sullivan (alias HSTikkyTokky), Myron Gaines, Nicolas Kenn De Balinthazy (alias Sneako), Justin Waller y Ed Matthews, están contribuyendo a cambiar la forma en que los hombres jóvenes ven la masculinidad y fomentando un resurgimiento del movimiento global por los derechos de los hombres.



Louis se sumerge a fondo en su ecosistema, donde encuentra a pesos pesados del movimiento, cada uno con su interpretación de los valores y los papeles tradicionales de género. De este modo, se familiariza con su lenguaje, que incluye términos como "pastilla roja", y examina el atractivo de sus ideas y actitudes, así como el punto de vista de las mujeres de su entorno que los apoyan.

Plataforma: Netflix

Los perdonados

Sinopsis: Una pareja adinerada al borde del divorcio, David y Jo Henninger, viajan desde Londres a Marruecos para asistir a un fin de semana a todo lujo en el suntuoso hogar sahariano de unos amigos. Tras una comida acompañada de demasiado alcohol, sucede una tragedia. Lo que prometía ser una gran fiesta se torna en un fin de semana que, en el peor de los sentidos, ninguno olvidará jamás.

Ralph Fiennes, Jessica Chastain y Caleb Landry Jones unen fuerzas en este thriller repleto de engaños, dirigido por John Michael McDonagh. Y aunque no invente la rueda, da pena que esta película haya pasado desapercibida. Aunque gracias a su llegada al streaming, parece que está teniendo una nueva vida. De hecho, en Netflix España ya está en el top2 de películas más vistas. Basándose en la novela de Lawrence Osborne, 'Los perdonados' es un mix imposible de géneros que, al final, acaba saliendo bien. Sobre todo gracias a su pareja protagonista y a no tener esas moralejas típicas hollywoodienses.

Plataforma: Netflix