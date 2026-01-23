Dónde ver 'Sirat', 'Los Pecadores' y todas las películas nominadas a los Premios Oscar 2026: HBO Max, Movistar+ o Netflix

Ya han llegado por fin las nominaciones más esperadas del mundo del cine. Los Oscar siguen siendo un referente absoluto, y colarse en la lista de los elegidos ya es un premio de base para empezar. Que una película pueda decir alto y claro: "me han nominado", es un éxito no al alcance de todas, desde luego. Este año, concretamente el 15 de marzo, tendrá lugar la 98ª edición, presentada de nuevo por Conan O’Brien, y espera seguir manteniendo esa racha al alza en audiencias, con 5 años creciendo tras el mínimo histórico de 2021. ¿Conseguirá este año superar la audiencia de 2025?

Quizá su as en la manga sea la película 'Los pecadores', que llega con un récord absoluto de nominaciones (16), superando a otros clásicos del cine como 'Titanic', 'La La Land' o 'Eva al desnudo'. Sin duda es el gran éxito de la temporada, y eso, a estas alturas, ya es indiscutible. Pero, ¿conseguirá llevarse los grandes premios? ¿O pasará a engrosar la lista de películas multinominadas que se van de vacío a casa? La otra gran baza de la noche es lo nuevo de Paul Thomas Anderson, deseoso de llevarse por fin un Oscar a Mejor Dirección, algo que siempre se le acaba escurriendo entre los dedos. Junto a ella encontramos a 'Marty Supreme', ese vehículo de lucimiento para Timothée Chalamet; 'Valor sentimental', la película noruega que se ha colado en todas las categorías principales; o 'Hamnet', lo nuevo de la ganadora del Oscar Chloe Zhao.

Pero también ha habido sorpresas, como las cero nominaciones de 'Wicked: For Good' después de ser una de las favoritas el año pasado. O que Kate Hudson se haya metido entre las cinco mejores actrices del año por 'Sung, sung blue', una película que ha recibido el rechazo de la crítica. Y ojo porque tenemos presencia española, con 'Sirat', nuestro éxito del año en el cine español. No solo consiguió 11 nominaciones a los Premios Goya, sino que se ha colado en dos categorías en los Oscar de Hollywood: Mejor Sonido y Mejor Película Internacional. ¿Conseguirá batir a las favoritas y traerse el premio a casa? Todo lo descubriremos en la 98ª gala de los Premios Oscar.

Los Pecadores (16 nominaciones)

Sinopsis: Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida.

La nueva cinta dirigida por Ryan Coogler (director de 'Black Panther') nos ha pillado a todos por sorpresa. No solo porque está siendo un taquillazo, sino porque tanto el público como la crítica están alucinados con la mezcla de géneros que presenta. Protagonizada por partida doble por Michael B. Jordan (nominadísimo), 'Los pecadores' nos presenta una historia diferente, que empieza de una forma, y tras un giro sorprendente en los primeros 45 minutos, cambia por completo. Visualmente es increíble, y su dirección artística está cuidada hasta la saciedad. Una de las sorpresas más divertidas de 2025. De hecho, fue una de las más nominadas a los Globos de Oro, y por supuesto que ha dado la sorpresa en los Oscar con ese récord de nominaciones.

"Nos llevamos muy bien desde el principio, hablando de dibujos animados y deportes. Los dos teníamos algo que demostrar", contó Michael B. Jordan para Los Ángeles Times, hablando sobre su amistad con el director Ryan Coogler. "Me encerré y exploramos cómo el trauma infantil se manifestaba físicamente con estos chicos, la forma en que hablan, la manera de expresarse, cómo descansan. Empecé a notar diferencias sutiles al cambiar entre Smoke y Stack".

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección (Ryan Coogler), Mejor Actor (Michael B. Jordan), Mejor Actor de Reparto (Delroy Lindo), Mejor Actriz de Reparto (Wunmi Mosaku), Mejor Guion Original, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Música Original, Mejor Canción Original ('I Lied to You'), Mejor Sonido, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejores Efectos Visuales, Mejor Casting.

Plataforma: HBO MAX

Una batalla tras otra (13 nominaciones)

Sinopsis: Un ex revolucionario, tras años apartado de la lucha, se ve obligado a volver a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar...

Lo nuevo de Paul Thomas Anderson ha tambaleado los cimientos del Hollywood de este año. Basándose en una novela del inclasificable Thomas Pynchon, Anderson ha vuelto a su mejor forma, con una película repleta de cinismo y crítica política, que puede perfectamente servir como una lectura de nuestra sociedad actual. Con Leonardo DiCaprio en cabeza, 'Una batalla tras otra' es la gran favorita para todos los premios de la temporada. Aunque le ha adelantado un poco 'Los pecadores', pero Thomas Anderson siempre sigue siendo un valor seguro... Al igual que DiCaprio, el gran favorito junto a Chalamet.

"Más de lo que me gustaría admitir —es un poco vergonzoso. Pensé en hacerlo después de 'El hilo fantasma', y ya había hablado con Leo en ese entonces… pero no lograba encontrar a alguien para interpretar a [la hija] Willa. Luego me obsesioné con hacer 'Licorice Pizza', porque los chicos que conocía en ese momento tenían la edad perfecta para esa historia", comentó Anderson en una en una entrevista para Rolling Stone. "Eventualmente, mi productor y asistente de dirección, Adam Somner, me dijo: 'Bien, ya basta, es momento de hacer esta película'. Sabes, por mucho que haya tardado, tardó lo que tenía que tardar. Siento que la espera valió la pena".

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección (Paul Thomas Anderson), Mejor Actor (Leonardo DiCaprio), Mejor Actor de Reparto (Benicio del Toro), Mejor Actor de Reparto (Sean Penn), Mejor Actriz de Reparto (Teyana Taylor), Mejor Guion Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Diseño de Producción, Mejor Música Original, Mejor Sonido, Mejor Casting.

Plataforma: HBO MAX

Marty Supreme (9 nominaciones)

Sinopsis: Biopic de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong, desde que empezó a jugar por apuestas en Manhattan hasta ganar 22 títulos importantes y convertirse en el más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta, con 67 años.

John Safdie suele ser un valor casi seguro en la temporada de premios (recordemos que estuvo a punto de conseguir una nominación para Adam Sandler por 'Uncut geos'). Todo parece indicar que este, por fin, va a ser el año de un Timothée Chalamet que está llamado a hacer historia. De hecho, ya lo está consiguiendo, convirtiéndose en el actor más joven en ser cinco veces nominado a los premios Oscar. ¿Conseguirá por fin llevarse la preciada estatuilla, tras haberla acariciado con los dedos el año pasado gracias a 'A complete unknwon'? "Mi única responsabilidad real es artística. Lo aprendí mucho interpretando a Bob Dylan. Sería extraño pasar años haciendo castings, recibiendo rechazos, y después creer que tu rol en la vida es ser un faro moral. No quiero ser eso. Tampoco quiero ser irresponsable. Pero mi trabajo es actuar. Pensar otra cosa sería una confusión", explicó el actor en una entrevista para La Voz, el medio argentino.

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección (Josh Safdie), Mejor Actor (Timothée Chalamet), Mejor Guion Original, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Casting.

Plataforma: En cines - 30 de enero

Frankenstein (9 nominaciones)

Sinopsis: Un científico brillante y obsesivo, Victor Frankenstein, en su ambición por desafiar a la muerte, da vida a una criatura ensamblada con partes de cadáveres. Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, esta se rebela contra su creador.

Guillermo del Toro es, sin lugar a dudas, uno de los directores con más personalidad del cine reciente. Y quieras o no, todos hemos visto alguna película del realizador mexicano. Ahí están ejemplos como ‘El laberinto del fauno’, ‘La forma del agua’ o ‘Hellboy’. Grandes muestras de lo que es capaz de hacer. Y es que todos hemos querido en algún momento vivir en una de sus películas. Porque es capaz de mezclar sueño y pesadilla de una manera magistral. Ahora nos llega su nueva propuesta, también para Netflix, tras su acercamiento a 'Pinocho'. Se trata de 'Frankenstein', una revisión del clásico de la literatura de Mary Shelley. Ya hemos visto la historia decenas de veces, pero Del Toro tiene su propia visión y creedme cuando os digo que es muy diferente a los ue estamos acostumbrados.

En el reparto destacan Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Watz o Jacob Elordi, que se mete en la piel del monstruo, y cuya interpretación ya está sonando para los grandes premios de la temporada. "Me interesaba el aspecto más íntimo de la película: la relación entre padres e hijos, plural, incluida la relación de Dios Padre con Jesucristo, Víctor con la criatura, el padre de Víctor con Víctor, etcétera, etcétera, etcétera. Y la posición más operística o épica de la película", contó Guillermo del Toro para LaCuarta.

"Creo que es una de las películas de 'Frankenstein' más épicas también, y con más elementos de ópera, emoción y diseño. Se funden la fotografía y la cinematografía con el diseño de producción, con el diseño de vestuario, imagen... en una sola forma narrativa, en la creación de la criatura". Guillermo del Toro, una vez más, vuelve a colarse entre las mejores películas del año. Y ojo, que es la primera nominación (seguramente de muchas) para Jacob Elordi, uno de los grandes representantes de la Generación Z, y que está a la espera de estrenar la tercera temporada de 'Euphoria'.

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi), Mejor Guion Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Música Original, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Sonido.

Plataforma: Netflix

Valor sentimental (9 nominaciones)

Sinopsis: Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, un veterano director de cine de renombre, que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado ese papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una actriz estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar.

Joachim Trier ya consiguió colarse en los Oscar del año 2021 gracias a su nominación a Mejor Guion Original por su trabajo en 'La peor persona del mundo'. Y, aunque no consiguió ganarlo, dio el espaldarazo definitivo a su carrera. Ahora llega con una de esas películas que tanto gustan en la Academia, más pequeña, más internacional y con buena dosis de drama.'Valor sentimental' es una de las historias más interesantes de este año, y por fin consigue darle una nominación a Stellan Skarsgard, eterno secundario, que por fin puede llevarse el reconocimiento que merece.

"No hay que intentar ser perfecto. A tus hijos, diles: 'Lo siento, soy una mierda, pero te quiero'", contó en una entrevista para El País sobre lo que le había hecho reflexionar al interpretar a Gustav. "He pasado de todo, durante cinco años tuve pánico a la cámara. No podía rodar. Era horrible. Hasta que participé en una pequeña película de estudiantes y fue tan relajado que reencontré mi pasión".

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección (Joachim Trier) Mejor Actriz (Renate Reinsve), Mejor Actor de Reparto (Stellan Skarsgård), Mejor Actriz de Reparto (Elle Fanning), Mejor Actriz de Reparto (Inga Ibsdotter Lilleaas), Mejor Guion Original, Mejor Película Internacional, Mejor Montaje.

Plataforma: En cines

Hamnet (8 nominaciones)

Sinopsis: La historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la pérdida de su único hijo, Hamnet. Una historia humana y desgarradora como telón de fondo para la creación de la obra de Shakespeare, 'Hamlet'.

Chloé Zhao ya sabe lo que es ganar un Oscar. En este caso, en 2021, con 'Nomadland', ganando a Mejor Dirección y Mejor Película. Gracias a eso dio el salto a Marvel con la película 'Eternals', pero esta fue un fracaso absoluto, y los fans la masacraron. Se canceló la secuela y Zhao ha estado cuatro años sin dirigir un proyecto. Hasta que llegó la oportunidad de 'Hamnet', adaptando uno de los grandes éxitos literarios de los últimos años. Aunque ha ido perdiendo fuelle en favor de otras películas, lo cierto es que es la reciente ganadora a Mejor Película Drama en los Globos de Oro, y que cuenta con la baza casi asegurada de Jessie Buckley como Mejor Actriz. Un drama de época de esos que gustan en la temporada de premios, y que adapta brillantemente el material original.

"Durante cuatro años, desde 'Nomadland' y 'Eternals', experimenté una pérdida personal tras otra", contó Zhao en una entrevista para Vanity Fair. "Se acumularon hasta formar un maremoto. "Mi relación con Josh, que terminó hace dos años y medio, fue una de ellas. Estuve con otra persona mientras rodaba 'Hamnet', y no hablaré de nuestra relación para respetar su privacidad. Lo cierto es que muchos de los personajes masculinos de mis películas son mosaicos de los hombres de mi vida. Intento mostrar sus perspectivas, su dolor y pena no expresados, sus sombras reprimidas y su luz brillante, en un intento de aprender a amarlos mejor y a ser amado por ellos".

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección (Chloé Zhao), Mejor Actriz (Jessie Buckley), Mejor Guion Adaptado, Mejor Música Original, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Casting.

Plataforma: En cines

F1: La película (4 nominaciones)

Sinopsis: Sonny Hayes fue el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en la década de 1990, hasta que un accidente en la pista acabó prácticamente con su carrera. Treinta años después es un piloto nómada a sueldo al que contacta su antiguo compañero de equipo, Rubén Cervantes, propietario de un equipo de Fórmula 1 al borde de la quiebra. Rubén convence a Sonny para volver a la categoría reina del automovilismo y tener una última oportunidad para salvar al equipo. Su compañero será el novato Joshua Pearce, el piloto estrella del equipo, que está decidido a imponer su propio ritmo.

Joseph Kosinski fue el encargado de revitalizar 'Top Gun' con su secuela, casi tres décadas después, uniendo un Tom Cruise que ha emergido como el salvador que el cine necesita en los últimos años. Aquí, Kosinski se une a Brad Pitt para hacer la película definitiva sobre la Fórmula 1, además de contar con Javier Bardem como el propietario de uno de los equipos de la película. Una auténtica sorpresa de 2025, que se volvió un éxito en taquilla, recaudando más de 650 millones, con un presupuesto de cerca de 250. Además, ha conseguido colarse en cuatro categorías. Quizá su baza más fuerte sea Mejor Sonido. Pero ha sido un auténtico terremoto, y Apple por fin consigue ese taquillazo que llevaba ansiando tanto tiempo.

Visualmente es apabullante, y no te deja ni un solo segundo respiro. Brad Pitt vuelve a demostrar que es un buen reclamo para taquilla, y Kosinski, que entiende el nuevo cine como nadie. "Buscábamos crear la película de carreras más auténtica, realista y verosímil que se haya hecho jamás", comentó el director en una entrevista para GQ España.

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejores Efectos Visuales.

Plataforma: AppleTV

Bugonia (4 nominaciones)

Sinopsis: Dos jóvenes conspiranoicos secuestran a la poderosa presidenta de una gran compañía, convencidos de que se trata en realidad de una extraterrestre decidida a destruir el planeta Tierra.

Yorgos Lanthimos es uno de esos directores con una personalidad arrolladora. Ahí están los ejemplos de 'Pobres criaturas' o 'Langosta'. Y, en los últimos tiempos, su unión con Emma Stone no solo le ha granjeado un Oscar a la actriz, sino la repercusión comercial que ese tipo de cine no suele tener. 'Bugonia', aunque es un remake de una película surcoreana, existe por méritos propios. Emma Stone se carga la historia a las espaldas, y consigue colarse entre las cinco elegidas como Mejor Actriz. Bien podría ser la tapada del año y conseguir su tercera estatuilla, lo que sería un auténtico hito, convirtiéndola en la actriz más joven de la historia en conseguir tres premios Oscar a Mejor Actriz.

Se echa de menos a Jesse Plemons, que también da una lección interpretativa arrolladora. Una película rara, original, divertida, y muy cínica. Pero Emma Stone, similar a Natalie Portman en 'V de Vendetta', tuvo que raparse la cabeza al cero durante una de las escenas. "Fue el mejor desafío... en la versión original coreana también se había afeitado la cabeza, en la historia. Se supone que así es como los extraterrestres se comunicaban con la nave espacial madre. Era parte de la historia. Tenía que hacerlo. Pero yo también quise hacerlo todo en cámara, como se ve en el cine. Y obviamente, no fue una escena que pudiéramos repetir", comenzó la actriz en una entrevista para el medio mexicano El Excelsior, sobre el reto más grande de su personaje.

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Actriz (Emma Stone), Mejor Música Original, Mejor Guion Adaptado.

Plataforma: En cines

El agente secreto (4 nominaciones)

Sinopsis: En 1977, durante la dictadura militar brasileña, Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento, regresa huyendo a la ciudad de Recife, donde espera construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo. Pero pronto se da cuenta de que la ciudad está lejos de ser el refugio que busca, que las fuerzas gubernamentales le persiguen y las amenazas de muerte se ciernen sobre él.

Brasil vuelve a colarse en los Oscar este año. Si ya lo consiguió en 2025 gracias a la muy interesante 'Aún estoy aquí', este año le toca a 'O Agente Secreto' ('El agente secreto') dirigida por Kleber Mendonça Filho. Aunque todavía no se ha estrenado en muchos territorios, es la gran favorita para llevarse el premio a Mejor Película Internacional. Y mucho de ello es gracias a su actor protagonista, Wagner Moura, también nominado, y que nos sonará de la serie 'Narcos' de Netflix. Un intérprete comprometido política que ha aprovechado la gira promocional para denunciar la situación de su país. "Jair Bolsonaro fue presidente por la Ley de Amnistía que hizo que la gente olvidase lo horrible que podía ser un hombre así; él recuperó los valores de la dictadura en Brasil".

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Película Internacional, Mejor Actor (Wagner Moura), Mejor Casting.

Plataforma: En cines - 20 de febrero

Sueños de trenes (4 nominaciones)

Sinopsis: Robert Grainier es un jornalero que trabaja en la construcción del ferrocarril en el Oeste americano a principios del siglo XX. Golpeado por la tragedia, lucha por adaptarse a su nuevo entorno.

El guionista de 'Las vidas de Sing Sing' (una de las películas nominadas este año a los Oscar) Clint Bentley nos trae esta nueva historia, en la que se ha puesto en la silla del director, para hacernos reflexionar un poco sobre nuestra vida. Con Joel Edgerton y Felicity Jones de protagonistas, que siempre son un valor seguro, adapta el relato de Denis Johnson sobre uno de los trabajadores del ferrocarril en el Oeste americano, un cambio muy significativo en la sociedad estadounidense de comienzos del siglo XX.

El propio Bentley, en declaraciones a Netflix, destacó lo intimista y también importante de su película. "Es una historia realmente especial y única, ya que trata solo de la vida de una persona". Llegará primero a los cines, concretamente el 7 de noviembre, y un par de semanas después, a la plataforma de streaming. Quizá sea una de esas pequeñas historias que luego se cuele en los grandes premios de la temporada... Sobre todo gracias a Edgerton. El actor australiano es uno de esos intérpretes que siempre eleva cualquier producción en la que está presente. Y además lleva ya varias historias como director a sus espaldas, como esa pequeña obra de culto que es 'Boy erased', con Lucas Hedges y Nicole Kidman.

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Canción Original ('Train dreams').

Plataforma: Netflix

Sirat (2 nominaciones)

Sinopsis: Un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez) llegan a una rave perdida en Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. Conocen a un grupo de raveros y deciden seguirlos a una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida.

La película ganó este año en Cannes el prestigioso Premio del Jurado, y no es para menos, porque la cinta de Oliver Laxe ha sido un auténtico fenómeno este año. Lleva casi 3 millones de recaudación en taquilla, desde su estreno en cines en el mes de junio, y es que en Francia, que acaba de estrenarse, ya se ha colocado en el top3 de películas en el país galo. Un éxito increíble, y normal, porque la película es diferente, es original, y es una muestra de la diversidad de nuestro cine.

Protagonizada por Sergi López, nos mete de lleno en una rave en Marruecos, y la historia va girando en torno a diferentes géneros continuamente. Tampoco podemos hablar mucho de la trama, porque está repleta de plot twists que es imposible anticipar. Y, pese a que no consiguió llevarse el Globo de Oro a Mejor Película Internacional, sí que se ha colado en dos categorías en los Premios Óscar. Primero, en Mejor Película Internacional (aunque tendrá duras competidoras, con 'Valor Sentimental' o 'El agente secreto' como grandes favoritas). Segundo, en Mejor Sonido, donde podría dar la campanada, y nunca mejor dicho. Y todavía tiene por el camino los Goya, donde consiguió 11 nominaciones, ni más ni menos. Desde luego, el éxito español de la temporada.

Nominaciones: Mejor Película Internacional, Mejor Sonido.

Plataforma: Movistar Plus+