De vez en cuando, en muy contadas ocasiones, surge una serie en la que todos sus elementos se unen a la perfección para contar una historia. 'Yo siempre a veces', que llega este jueves 23 de abril a Movistar Plus+, es el caso. La ficción creada por Marta Bassols y Marta Loza es un claro ejemplo de ello. Porque tiene los mimbres de una de esas propuestas que miran directamente al espectador y le hacen vivir un viaje real, olvidándose por unas horas de que lo que está viviendo es ficción.

Y es que 'Yo siempre a veces' duele, porque en muchos momentos parece de verdad. Bueno, y es que la serie creada por Bassols y Loza es verdad. Es el fiel reflejo de una generación perdida, que no ve futuro digno, arrastrando crisis tras crisis, y con una precariedad absoluta a la que se han tenido que acostumbrar a la fuerza. Con cero perspectiva de futuro. Es decir, los alquileres por las nubes, viviendo más por el trabajo que otra cosa, sueldos indignantes, amigos y relaciones volátiles, todo con un capitalismo caníbal y exacerbado que lo devora todo. ¿Cómo alguien va a traer un niño a este mundo? ¡Lógico que el número de nacimientos haya bajado drásticamente!

"Es muy difícil cuidar a un niño, no puedo hacerlo sola. Yo también soy una niña, y necesito que cuiden de mí", dice la protagonista Laura en un momento de la temporada. Y tiene toda la razón. Al final todos queremos que cuiden de nosotros, porque estamos en un punto de la vida en la que todo es difícil, todo es cuesta arriba. Pero 'Yo siempre a veces' consigue dar una mirada positiva a todo este desastre social. Gracias sobre todo a la virtuosísima interpretación de Ana Boga, que debuta a lo grande con el protagónico de esta serie.

Su mirada, sus expresiones, su forma de moverse. Por momentos se nos olvida estar viendo una serie, y parece más una amiga nuestra contándonos sus penurias. Porque es que el personaje de Laura lo pasa mal. Muy mal. Hay momentos que el guion se recrea demasiado en ello, y sacrifica un poco el realismo conseguido durante la gran parte de los episodios. Pero nunca demoniza la maternidad. No cae en decisiones fáciles ni mucho menos.

Laura comienza su nueva vida en un primer episodio llamado, con mucho acierto, 'Prólogo'. La conocemos una noche de fiesta, con Rubén, un magistral David Menéndez. Follan, se divierten, se drogan, beben, bailan, tienen conversaciones trascendentales, pasan la resaca, y vuelve a tener sexo. "Hazme un hijo", le dice Laura, totalmente entregada en ese bajón que te da la mañana después de una noche de fiesta. Unas palabras que, finalmente, la perseguirán toda su vida. Porque el hijo llega, de nombre Mario, y le cambia todo de golpe.

Sus padres no pueden hacerse cargo de ella y de su hijo; el padre de la criatura no tiene la responsabilidad afectiva que debería tener, y sus amigas... pues hay veces que esas amistades se alejan cuando las cosas son difíciles. Pero Laura (pese a la mayor mala suerte de la historia de la ficción) sigue mirando hacia delante. Sigue tratando de seguir con una sonrisa, aunque sea fingida. Berlín, que era su sueño al comienzo de la serie, se va difuminando con el tiempo.

Barcelona es una ciudad salvaje, dura con una madre soltera. Porque todo siempre es más difícil y agresivo con una madre soltera. Y la dirección de Claudia Costafreda y Ginesta Guindal dan muestras de ello. Lo bueno de 'Yo siempre a veces' es que no nos presenta una protagonista angelical ni mucho menos. Hay veces que nos cae mal, hay veces que nos cae bien, la entendemos, empatizamos, nos enfadamos. Toda esta cadena hace que la ficción de Movistar Plus+ sea tan realista.

Se nota la mano en la producción de Los Javis, empeñados en ir descubriendo talentos en nuestro panorama audiovisual. Y en esta serie podemos encontrar unos cuantos. 'Yo siempre a veces' es una serie incómoda, y no es para todos los públicos. Pero funciona como un buen relato generacional, un coming of age que huye de la dulcificación de producciones de Hollywood para mostrar nuestra realidad actual, por mucho que duela.

La abundancia de los primeros planos, de movimientos de cámara temblorosos y de una banda sonora indie conforman este proyecto que ya llega avalado por el prestigioso festival de Canneseries. Una serie que, pese a sus errores, porque los tiene, no deja indiferente, ni se esconde. Al final es casi como si una amiga nos contara sus desventuras por la ciudad condal, con un niño a su cargo.

Cuando las cosas se ponen feas en la vida de uno, solo puedes contar contigo mismo, y no siempre. Porque hay veces que hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos. Es vital tener una red de seguridad creada por tus amigos y tu familia. Pero, cuando eso se hunde, ¿a quién puedes recurrir? ¿Qué puedes hacer? De hecho, en 'Yo siempre a veces', la protagonista recurre a otros recursos algo mágicos y fantasiosos (brutal Maria de Medeiros) para saber qué puede depararle el destino.

'Yo siempre a veces' es un relato brutal y sin ambages, que funciona, y que se encuadra en ese realismo que nos está ofreciendo en los últimos años el cine español. Y nos descubre a una Ana Boga que le esperan grandes premios y proyectos, sin ninguna duda.

De qué va 'Yo siempre a veces'

Laura se quedó embarazada una semana después de conocer a Rubén, estando muy ciega de amor y de droga. Seis meses después de que naciera su hijo, Mario, ya se estaban separando y no precisamente de buen rollo. Un libro expedido en el registro civil dice que son una familia; sin embargo, Laura se hace cargo casi sola del niño. Lo hace con amor inmenso, fe, chispa y alegría, aunque a veces no tenga más ideas o herramientas para hacerse cargo de sí misma.