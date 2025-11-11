Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, anuncian su ruptura tras 15 años de relación y aclaran su futuro profesional

En las últimas semanas son muchos los rumores que sonaban sobre una posible crisis o separación entre Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis. Fueron Laura Fa y Lorena Vázquez en 'Las Mamarazzis' quienes dieron la voz de alarma sobre una crisis entre la pareja de directores.

Tras ello, fue Alberto Guzmán el que dio más detalles en 'No somos nadie' apuntando a que podría haber terceras personas. Algo que desde varios sectores se había tratado de desmentir defendiendo que Los Javis tendrían una pareja abierta. Ahora ha sido El País quién ha confirmado la separación de los creadores de 'Paquita Salas' y 'Veneno'.

Según fuentes cercanas a la pareja, Los Javis han decidido romper su relación sentimental después de 13 años aunque seguirán trabajando codo a codo en la creación de series y películas bajo Suma Content, su productora. Es decir, seguirán siendo una marca comercial sin romper ningún tipo de contrato.

De hecho, según esas mismas fuentes, pese a su separación, Javier Calvo y Javier Ambrossi "están trabajando juntos mejor que nunca" y que 'La bola negra', la nueva película en la que participará Glenn Close sobre una historia inacabada de Federico García Lorca es "proyecto más bonito de su vida".

Esta noticia llega después de que este lunes se dispararan todas las alarmas después de que Javier Calvo participara en el sketch inicial de 'La Revuelta' para la entrevista de Rosalía en solitario junto a otros rostros como Pedro Almodóvar, Carmen Machi o Estopa. Y es que parece que aunque sigan siendo pareja profesional ahora se les verá por separado en muchas ocasiones.

Hasta ahora, Los Javis formaban parte de una de las parejas más consolidadas del cine español junto a la de Javier Bardem y Penélope Cruz. Desde que en 2012 se fueron a vivir juntos no han parado de trabajar en una prolífica carrera con títulos como 'La llamada' y series como 'Veneno', 'Paquita Salas' y 'La Mesías' así como productores de otras ficciones como 'Cardo', 'Mariliendre' o 'Superestar'.

Además, Los Javis han sido rostros muy ligados a la televisión delante de la pantalla tras su fichaje por 'OT 2017' donde ejercieron de profesores de Interpretación, una labor que repitieron en 'OT 2018' tras sustituir a Itziar Castro. Además también han sido jurado de 'Mask Singer', aunque ya no estarán en la próxima edición, y siguen formando parte del jurado de 'Drag Race España'.