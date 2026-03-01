Todos se quejan de lo ocurrido con Luis Tosar y Rigoberta Bandini en los Goya 2026 en TVE: la crítica es muy repetida

La gala de los Premios Goya 2026, el mayor acontecimiento en la industria del cine español, ha celebrado este 28 de febrero su 40 edición desde el Auditori Forum CCIB de Barcelona, con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como conductores de la ceremonia.

Tras la labor que realizaron el año pasado Maribel Verdú y Leonor Watling, esta vez la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, dirigida por Fernando Méndez-Leite, ha contado con el aclamado actor y con la popular cantante para comandar la retransmisión.

Hoy puede ser UN GRAN DÍA



Espectacular arranque de los Premios #Goya2026



⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/pcI5jesDGj — La 1 (@La1_tve) February 28, 2026

Un año más, RTVE ha confiado la producción de la gala de los Premios Goya 2026 a Gestmusic; bajo la dirección de Ángel Custodio y Tinet Rubira, con guion de Juan Sanguino y Ana Joven, y con producción ejecutiva de la Academia de Cine, representada por Rafael Portela, Piluca Baquero y Sergio Díaz.

Además, la fiesta del cine ha estado amenizada por grandes artistas como Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina y Ángeles Toledano, que han puesto la nota musical a la velada junto a Rigoberta Bandini, presentadora a su vez del certamen.

Con todo, y como cabía esperar, los Premios Goya 2026 han generado un aluvión de reacciones en redes sociales, demostrando su alta capacidad para crear evento. Y, entre lo más analizado por el espectador, encontramos el papel de Luis Tosar y Rigoberta Bandini, pues se ha tratado, además, de su debut como presentadores.

El público dicta sentencia a Luis Tosar y Rigoberta Bandini como presentadores de los Premios Goya 2026 y hay consenso

La escasa cuota de pantalla de ambos se ha colado entre lo más comentado. A muchos se les ha olvidado que presentaban la fiesta del cine español e incluso algunos han dado la voz de alarma por si se trataba de un "secuestro". Ya saben: el particular sentido del humor que, a veces, caracteriza a la red social 'X': "Acabo de llamar a la Policía para avisarles de la desaparición de Luis Tosar y Rigoberta Bandini".

"Nunca vi una gala de los Goya con tan poca presencia de los presentadores", ha apuntado una espectadora. "¿A los presentadores de la gala les pagan? Porque no se están ganando el sueldo", ha bromeado otro usuario. "Se que hay presentadores de la gala porque han salido al principio y ya", ha añadido otro televidente en la misma dirección.

Entretanto, también han sido numerosas las voces que han señalado una evidente falta de química entre Tosar y Rigoberta. "Los presentadores no tienen esa química que se les espera", "no podían poder a dos presentadores más aburridos", "cero química entre los presentadores y cero gracia en el dialogo", "actores y cantantes para presentar la gala, no; humoristas, sí" o "el guion de los presentadores es soporífero" son algunas de esas reacciones más repetidas.

Otros han ido un paso más allá en la crítica: "La peor pareja de presentadores en mucho tiempo. No funcionan sus intervenciones". "¿Alguien más se siente incómodo con los presentadores? Es súper forzado", se ha preguntado un miembro del público. "No funciona NADA la combinación de Luis Tosar y Rigoberta", ha sentenciado Natalia Marcos, periodista de El País.

No funciona NADA la combinación de Luis Tosar y Rigoberta (para sorpresa de nadie, por otra parte) #Goya2026 — Natalia Marcos (@cakivi) February 28, 2026

La peor pareja de presentadores en mucho tiempo. No funcionan sus intervenciones. #Goya2026 — Noticias de Cine y Series (@tvandcinenews) February 28, 2026

Acabo de llamar a la policía, para avisarles de la desaparición de Luis Tosar y Rigoberta Bandini. #NitGoyaLa2Cat #Goya2026 — FreeSpirit___888 (@FreeSpirit__888) February 28, 2026

Un poco aburrida la gala ¿no? Como que le falta chispa e interacción. Los presentadores no ayudan. #Goya2026 — Veturiah (@veturiah) February 28, 2026

Rigoberta y Tosar donde están? Nunca vi una gala de los Goya con tan poca presencia de los presentadores #Goya2026 — MeLlamanLara (@mellamanlara) February 28, 2026

El guion de los presentadores de los #Goya2026 es soporífero.



Para el año que viene, inviertan en buenos guionistas, por favor. — M 📺 (@casasola_89) February 28, 2026

Karla Sofía Gascon siendo más graciosa con una sola frase que todos los presentadores de la gala juntos #Goya2026 pic.twitter.com/6Bv71HzMJg — Diego (@Diego7334213944) February 28, 2026

No sé si estoy viendo los #Goya2026 o un especial de los ‘mejores momentos de las galas de los Goya’. Unos presentadores sin demasiada presencia —poco jugo le han sacado a las películas increíbles de este año— unas actuaciones nada deslumbrantes y unos premiados previsibles. — Dr. Luis J. Conejero (@conejeromagluis) February 28, 2026

Qué poco trabajo están teniendo los presentadores en esta edición, ¿no? #Goya2026 #Goya — Ali (@Alibaimor) February 28, 2026

A los presentadores de la gala les pagan? Porque no se están ganando el sueldo....#Goya2026 — katalina (@charoaltisidora) February 28, 2026

Me ha parecido muy soso el inicio de la Gala. Y los presentadores no tienen esa química que se les espera…

Grande Susan Sarandon. 😍

Premiar un documental sobre los toros, en serio???

Díganle al Serra que si se fue de afters que no lleve esas absurdas gafas de sol… #Goya2026 — Andrés Pérez (@andresillo1974) February 28, 2026

#Goya2026,cero química entre los presentadores y cero gracia del dialogo...por Dioooor! — Maribel (@Maribel92492643) February 28, 2026

no podian poder a dos presentadores más aburridos... #Goya2026 pic.twitter.com/auLXBgvjbP — CrIsTinA (@chobar1986) February 28, 2026

¿Alguién más se siente incómodo con los presentadores? Como súper forzado. #Goya2026 — Veturiah (@veturiah) February 28, 2026

Pov: Luis Tosar y Rigoberta Bandini esperando a que termine el montaje número 283939 de películas para salir a presentar. #Goya2026 pic.twitter.com/6gOUETBgYF — amaliadequer (@amaliadequer) February 28, 2026

Se que hay presentadores de la gala porque han salido al principio.



Y ya.#Goya2026 — Jorge Corrientes Circulares (@JorgeFdezCC) February 28, 2026

La química entre los presentadores es inexistente #Goya2026 — Antonia Fernan (@AntoniaFernan1) February 28, 2026

Poca conexión entre Luis Tosar y Rigoberta Bandini, se nota el teleprompter #Goya2026 — Dani Y (@DaniYuyama) February 28, 2026

Los momentos de los presentadores son muy incómodos 🥲 #Goya2026 — Sonia (@carsonu) February 28, 2026

Oye los presentadores ande están? #Goya2026 — Toño 🏳️‍🌈🟨🟥🟨🟥🟨🟥🟨🟥🟨Aragon❤💛💜 (@mosomero) February 28, 2026