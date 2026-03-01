El público de RTVE dicta esta sentencia a la gala de los Premios Goya 2026 y hay gran consenso en la crítica

Este sábado, 28 de febrero, se ha celebrado la cuadragésima edición de los Premios Goya desde el Auditori Forum CCIB de Barcelona, con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como maestros de ceremonias.
Como cada año, la mayor fiesta de la industria cinematográfica española, una de las citas televisivas anuales más deseadas por los telespectadores, se ha retransmitido en La 1 de RTVE con un cambio muy notable en su mecánica.
Por primera vez, la Academia del Cine ha hecho frente a su asignatura pendiente en cada edición: los insufribles discursos de los galardonados que eternizan la gala y que siempre son motivo de grandes críticas.
Tanto es así que, con la voluntad de agilizar la ceremonia, la Junta Directiva ha aplicado la normativa aprobada en verano que ha consistido en regular los tiempos de las intervenciones de los premiados con el ánimo de remediar ese hándicap y acelerar, en la medida de lo posible, la retransmisión de la noche del cine.
Así, ha habido un tiempo limitado a un solo minuto para los discursos de agradecimiento, pudiendo salir al atril una única persona como portavoz de cada categoría galardonada. Además, esa persona ha tenido que ser designada y comunicada previamente a la Academia del Cine con la debida antelación.
De este modo, se pretendía no repetir la duración de la gala de la 39 edición. Y es que, al no haber un discurso preparado, normalmente los premiados que suben al escenario disparan multitud de conceptos (a veces muy engorrosos) y alegatos inclusivos y reivindicativos condicionados por la desbordante emoción del momento. Sin embargo, aunque algunas de las soflamas son importantes, esa parte de la emisión se vuelve realmente infumable. Y más si tenemos en cuenta que han sido 30 premios los que se han repartido y 8 las actuaciones musicales.
Pues bien, a pesar de ese histórico cambio de normas, que se ha traducido en una reducción en la duración de la gala de 20 minutos con respecto al año pasado, muchos han sentido que se ha tratado de una ceremonia sin ritmo, aburrida, lenta, encorsetada y muy anodina.
"Si acortan discursos y presentaciones pero meten un resumen del cine español cada dos minutos estamos en las mismas", ha criticado constructivamente una espectadora.
Aunque se ha buscado dinamizar la retransmisión con los discursos limitados a 60 segundos, el guion ha suspendido: "La gala iba a buen ritmo hasta que comenzó a estancarse en un guion aburrido, repetitivo y más soso". "Me ha parecido la gala más sosa, lenta y aburrida de los últimos años", ha sentenciado sin rodeos otro usuario, siendo este un sentir muy generalizado.
"¿Alguien me puede explicar este tipo de gala que, supuestamente, iba a ser diferente y para nada aburrida? Es una sucesión de entrega de premios sin ningún tipo de hilo conductor", se ha preguntado un televidente.
"Nunca son capaces de hacer de los #Goya2026 una gala con ritmo", "eterna y soporífera en general" o "estamos presenciando quizá la gala mas aburrida de la historia" han sido otras de las reacciones más recurrentes y destacables en X.
"A nivel de "show", ha sido una gala sin gracia, sin química entre presentadores (qué pena) y nada memorable", ha valorado otro espectador de los Premios Goya 2026.
En definitiva, la impresión que existe es que la menor duración no ha significado mayor agilidad. De hecho, por recortar metraje, para algunos ha resultado una gala insulsa, sin rastro de comicidad, sin originalidad y con ausencia de momentos memorables.
Aunque las críticas han sido mayoritariamente negativas, también se ha colado alguna positiva, pero en menor medida:
