Guía para seguir los Premios Goya 2026 por televisión: horario, dónde ver la gala y los presentadores en RTVE

Este sábado 28 de febrero es el día del cine español con la celebración de la 40ª edición de los Premios Goya, que este año se trasladan a Barcelona por segunda vez en su historia. Un año más, será La 1 de TVE la que ofrezca la gala a partir de las 22:00 horas.

Actores, actrices, directores, productores y profesionales del sector se darán cita en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacionals (CCIB) para reconocer el talento y el trabajo de las películas más destacadas del último año.

Pero durante todo el día, La 1 se volcará con este evento tan especial ofreciendo desde por la tarde dos películas españolas como 'Campeonex', la secuela de 'Campeones' a las 15:55 horas y posteriormente 'Thi mai, rumbo a Vietnam' con Carmen Machi, Dani Rovira, Aitana Sánchez Gijón y Adriana Ozores.

Después, La 1 sustituirá 'Cine de barrio' por un especial con la cobertura de la alfombra roja que conducirán Elena S. Sánchez y Carlos del Amor a partir de las 19:25 horas. Junto a ellos estarán también Miriam Moreno ('Mañaneros 360') el periodista experto en moda Rafa Muñoz así como Cristina Villanueva y Sara Rancaño.

Mientras que RTVE Play tendrá una retransmisión paralela de la llegada de todos los invitados y su paso por el photocall a partir de las 19:00 horas con Inés Hernand, que ya tiene experiencia tras tres años encargándose de dicho especial, junto a Nuria Marín y Marina Rivers.

En la 2Cat podrá verse ‘La nit dels Goya’, un programa especial desde la alfombra roja que comenzará a las 21:00 horas con Tània Sarrias y Petes Vives. Además, la cadena de RTVE Catalunya emitirá los 40 Premios Goya con comentarios en catalán, de la mano de las periodistas Silvia Tarragona y Montse Soto.

Horario y dónde ver la gala de los Premios Goya 2026

Tras ello empezará el 'Telediario 2', que tendrá puesto el foco en el final de la alfombra roja y contará todos los detalles previos a la ceremonia, que comenzará a partir de las 22:00 horas, y que provocará la cancelación de 'Informe Semanal'.

Como decimos la gala se emitirá en directo en La 1 y en RTVE Play a partir de las 22:00 horas, las 21:00 horas en Canarias, con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como maestros de ceremonia y con los comentarios de Carlos del Amor. La gala tendrá una duración de más de tres horas y está previsto que concluya sobre la 1:15, hora en la que La 1 emitirá la cinta 'Cinco lobitos' de Alauda Ruiz de Azua ('Los domingos').

La gala de los Premios Goya 2026, que volverá a producir Gestmusic Endemol, contará con las actuaciones musicales de Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina y Ángeles Toledano. La cantante, compositora, actriz y presentadora de la gala, Rigoberta Bandini, también se subirá al escenario para actuar, en una ceremonia que contará con presencia de talento catalán en todos los momentos musicales.

Las actrices Rossy de Palma, Laia Costa, Mónica Randall, Nathalie Poza, Natalia de Molina, Laia Marull, Victoria Luengo, Irene Escolar, Loles León, Karla Sofía Gascón, Antonia San Juan, Anna Castillo, Clara Segura, Ivana Baquero, Asaari Bibang, Nerea Camacho, Silvia Abril, Laura Weissmahr, Leonor Watling, Marina Comas, Cayetana Guillén-Cuervo, Vicky Peña, Zoe Bonafonte, Michelle Jenner, Amaia Romero y Toni Acosta entregarán alguno de los premios en la gala de Barcelona.

Los actores Eduard Fernández, Paco León, Carlos Cuevas, Miki Esparbé, Eneko Sagardoy, Álex Brendemühl, Marcel Borràs, Arturo Valls, Miguel Herrán, Pepe Lorente, Enric Auquer, Salva Reina, Pol López, el intérprete y cantante Juan Manuel Montilla ‘El Langui’ y la futbolista Alexia Putellas también se subirán al escenario del Auditori Fòrum – CCIB.

Cineastas como J.A. Bayona, Mariano Barroso, Ángeles González-Sinde, Rodrigo Sorogoyen, Arantxa Echevarría, Mar Coll, Daniel Guzmán, Leticia Dolera, José Corbacho, María Ripoll, Marcel Barrena, Eduard Sola e Isa Campo; el director de animación Julio Díez; la diseñadora de vestuario Patricia Monné; el director de fotografía Edu Grau; y el diseñador de sonido Oriol Tarragó; participarán en una gala en la que tendrá protagonismo el talento catalán.