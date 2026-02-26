Dónde y cómo ver las 5 películas más nominadas de los Premios Goya 2026 y otras favoritas por televisión

Este próximo 28 de febrero de 2026 va a tener lugar en Barcelona la 40º edición de los Premios Goya, los premios del cine español, y que cada vez buscan ser más internacionales, y tener una presencia más fuerte en el calendario de premios de la industria. De hecho, desde hace algunos años esta la categoría De Goya Internacional, que este año recibirá Susan Sarandon, y que en pasadas ediciones homenajeó a Sigourney Weaver o Richard Gere . Este año además la gala se traslada a la ciudad condal, concretamente al Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, con Rigoberta Bandini y Luis Tosar como presentadores. Además, en RTVE Play podremos seguir la alfombra roja gracias a Inés Hernand, Marina Rivers y Nuria Marín.

Cada edición siempre hay una favorita que se erige por encima de todas las demás. Y, aunque este año ese honor lo tiene la nueva película de Alauda Ruiz de Azúa, 'Los domingos', no es una clara favorita, porque la competencia es fuerte. Primero, con 'Sirat', la nominada al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, y que está haciendo historia para nuestro cine. También le siguen de cerca 'La cena' y 'Maspalomas', dos películas muy diferentes, y que parten con 8 y 9 nominaciones respectivamente. Pero, si hay una buena noticia, es que las principales nominadas ya están todas disponibles en plataformas de streaming, y aquí os destacamos las cinco favoritas:

Los domingos (13 nominaciones)

Sinopsis: Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la chica manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia, provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.

Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera y Nagore Aranburu son los protagonistas de la película con más nominaciones en esta edición de los Premios Goya. Y merecidas todas, porque ha sido uno de los títulos que más ha movido al público en este año pasado. Más de 4 millones de espectadores se ha llevado hasta el momento el filme de Alauda Ruiz de Azúa, que regresa tras la maravillosa serie 'Querer', que estrenó Movistar Plus+ en 2024. Pero es que además se ha convertido en una de las películas más comentadas de la carrera de premios, sobre todo por su componente religioso.

"He hecho mi película con espíritu crítico hacia los mecanismos religiosos, intentando entender y trasladar la vulnerabilidad de una niña de diecisiete años que toma esa decisión rodeada de adultos en su familia y en el contexto religioso; y ambos tienen sus luces y sombras. El cine que me gusta es el que te permite hacerte preguntas. Si una película es una conversación, va de lanzar preguntas y de que vayas completándolas con las imágenes, sin que el director intente aleccionar o evangelizar", comentó Alauda en una entrevista para Caimán Cuadernos de Cine.

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección (Alauda Ruiz de Azúa), Mejor Guion Original, Mejor Actor Principal (Miguel Garcés), Mejor Actriz Principal (Patricia López Arnaiz), Mejor Actriz Revelación (Blanca Soroa), Mejor Actor de Reparto (Juan Minujín), Mejor Actriz de Reparto (Nagore Aranburu), Mejor Sonido, Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Diseño de Vestuario.

Plataforma: Movistar Plus+

Sirât (11 nominaciones)

Sinopsis: Un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez) llegan a una rave perdida en Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. Conocen a un grupo de raveros y deciden seguirlos a una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida.

La película ganó este año en Cannes el prestigioso Premio del Jurado, y no es para menos, porque la cinta de Oliver Laxe ha sido un auténtico fenómeno este año. Lleva casi 3 millones de recaudación en taquilla, desde su estreno en cines en el mes de junio, y es que en Francia, que acaba de estrenarse, ya se ha colocado en el top3 de películas en el país galo. Un éxito increíble, y normal, porque la película es diferente, es original, y es una muestra de la diversidad de nuestro cine.

Protagonizada por Sergi López, nos mete de lleno en una rave en Marruecos, y la historia va girando en torno a diferentes géneros continuamente. Tampoco podemos hablar mucho de la trama, porque está repleta de plot twists que es imposible anticipar. Pero, eso sí, también se ha visto en el centro de la polémica debido a su director, que no tiene pelos en la lengua, y que no ha dejado de meterse en un melón tras otro. "Es nuestra culpa y nuestra responsabilidad que los jóvenes no vayan a los cines, rompámonos la cabeza para volver a convocarlos porque son ultra sensibles y se les estaba maltratando. Se les ha dado forraje, pan bimbo y tienen el paladar acostumbrado al azúcar y a los procesados. Cuando les das un pan de centeno o con un cereal puro pues el paladar no está preparado", reflexionó en una entrevista para El Mundo.

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección (Oliver Laxe), Mejor Guion Original, Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Música Original, Mejor Dirección de Arte, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Sonido, Mejores Efectos Especiales.

Plataforma: Movistar Plus+

Maspalomas (9 nominaciones)

Sinopsis: Tras romper con su pareja, Vicente, de 76 años, lleva la vida que le gusta en Maspalomas: su día a día lo pasa tumbado al sol, de fiesta y buscando el placer. Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián y a reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás. Vicente tendrá que vivir en una residencia donde se verá empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta. En este nuevo entorno, Vicente deberá preguntarse si aún está a tiempo de reconciliarse con los demás… y consigo mismo.

La película dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi ('Handia', 'Marco'), y con José Ramón Soroiz ('Patria', 'Cinco lobitos') como protagonista, es una de las grandes sorpresas de este año del cine español. Y, sobre todo, que haya conseguido hacerse con tantas nominaciones. El propio Soroiz obtuvo la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista en el Festival de San Sebastián y el Premio Forqué a la mejor interpretación masculina. Y también encontramos aquí a Nagore Aramburu, que de milagro no hace doblete en esta edición de los Premios Goya.

"A Vicente lo quisimos contar casi como un adolescente, con esa etapa que no vivió en su momento”, explica Arregi, en una entrevista para Filmin. "A mí también me pasó, salí del armario tarde y viví esa adolescencia tarde. Luego el protagonista vive un giro en que planteamos hasta qué punto él había superado toda esa homofobia interiorizada, cuando vuelve a vivir todos esos complejos, esos miedos… Al final, hace un viaje a la aceptación personal", puntualiza Goenaga. Y es que 'Maspalomas' es una película muy personal... y muy necesaria, porque generalmente nunca conocemos este tipo de historias con protagonistas ya más ancianos. Cuando es importante poder contarlas, ya que en esas edades, la soledad se acrecienta y más aún en miembros del colectivo LGTBI. Esta reflexión se acompaña de una película repleta de luz y corazón, justo lo que necesita una historia así.

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección (Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi), Mejor Guion Original, Mejor Música Original, Mejor Actor Protagonista (Jose Ramón Soroiz), Mejor Actor de Reparto (Kandido Uranga), Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Dirección de Arte, Mejor Maquillaje y Peluquería.

Plataforma: Filmin / Movistar Plus+

La cena (8 nominaciones)

Sinopsis: Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú. Adaptación de la obra de José Luis Alonso de Santos.

Manuel Gómez Pereira es un experto en este tipo de películas que mezcla comedia con drama costumbrista. Además de saber gestionar bien repartos corales. 'La cena' es una nueva muestra de ello. Con una cena especial para Franco como telón de fondo, hace un repaso a nuestras diferencias políticas, y cómo las dos Españas se enfrentaron incluso después de la Guerra Civil. Con un Alberto San Juan nominadísimo, porque su trabajo es espectacular, nos encontramos un reparto en el que destacan Mario Casas, Elvira Mínguez, Asier Extendía o Antonio Resines. "Franco en esta película no es ninguna caricatura. El Franco que se ve es un auténtico psicópata. Es un tipo al que la muerte del otro no le perturba lo más mínimo. Él sigue comiendo su sopa cuando matan a un tipo delante de él. La película, de hecho, es claramente antibelicista y pro-democrática", contó San Juan en una entrevista para El Mundo.

Es difícil hacer comedia o drama incluso con un personaje tan polarizante como Franco. Pero quién mejor que Manuel Gómez Pereira, que sabe combinar con maestría esa comedia más costumbrista con un punto de drama emotivo. Alberto San Juan está en su salsa, y la cinta superó los 3 millones en taquilla, por lo que se convirtió en uno de esos pequeños éxitos que dio nuestro cine en 2025.

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Actor Principal (Alberto San Juan), Mejor Actriz de Reparto (Elvira Mínguez), Mejor Actriz Revelación (Nora Hernádez), Mejor Guión Adaptado, Mejor Canción Original, Mejor Dirección de Arte y Mejor diseño de Vestuario

Plataforma: Movistar Plus+

Sorda (7 nominaciones)

Sinopsis: Ángela, una mujer sorda, va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. El embarazo hace aflorar sus miedos frente la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella.

La película basada en el cortometraje homónimo nominado a Mejor Cortometraje de Ficción en los Goya en 2023, ha sido también una de las grandes sorpresas de este pasado año en el cine español. En el Festival de Málaga fue una de las grandes ganadoras, logrando seis premios. En concreto, la Biznaga de Oro a Mejor Película, el Premio del Público, el Premio Feroz Puerta Oscura y el Premio Asecan ópera prima, así como dos Biznagas de Plata a la Mejor Interpretación, para Álvaro Cervantes -ex aequo con Mario Casas- y para Miriam Garlo -ex aequo con Ángela Cervantes, hermana de Álvaro-.

Un auténtico éxito para esta historia sobre maternidad, y los problemas de las diversidades funcionales en nuestra sociedad actual. Y ojo, es el primer largometraje español protagonizado por una actriz sorda. "Es el papel con el que más he aprendido. Es el proyecto en el que he tenido más tiempo de preparación, pude empezar a estudiar lengua de signos un año antes del rodaje", contó Cervantes en una entrevista para Vanity Fair. Y es que esta película, aunque es la que menos ruido está haciendo entre las nominadas, podría dar la sorpresa en las categorías interpretativas. 'Sorda', además, se ha creado a partir de entrevistas con madres sordas, incorporando sus experiencias durante el embarazo, parto y crianza. ¿Dará la campanada como lo hizo 'CODA' en los Oscar de 2021?

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Sonido, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actriz Revelación (Miriam Garlo), Mejor Dirección Novel (Eva Libertad), Mejor Actriz de Reparto (Elena Irureta) y Mejor Actor de Reparto (Álvaro Cervantes).

Plataforma: Movistar Plus+

Más películas nominadas y dónde verlas