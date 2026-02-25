RTVE se volcará este sábado con la retransmisión de la 40ª edición de los Premios Goya, que estará conducida por Rigoberta Bandini y Luis Tosar. Como ya publicamos, La 1 de TVE apostará en su programación por la emisión de tres películas españolas durante todo el día junto a un especial con la emisión en directo de la alfombra roja para arropar la gala.

Un año más, RTVE dará una amplia cobertura a la llegada de todos los actores, actrices, directores, directoras e invitados a la ceremonia de los Goya 2026, tanto en La 1 como en RTVE Play, mediante dos especiales completamente diferentes.

La 1 ofrecerá la alfombra roja desde las 19:25 horas justo después de emitir las películas 'Campeonex' y 'Thi mai, rumbo a Vietnam' en la sobremesa y en la tarde. Lo hará en un programa especial que contará con Carlos del Amor y Elena Sánchez como maestros de ceremonia.

Pero junto al también narrador de la gala y la presentadora de 'Historia de nuestro cine' en La 2 habrá otros rostros como Miriam Moreno ('Mañaneros 360'), el especialista en moda de RTVE Rafa Muñoz, Cristina Villanueva, en lo que será su gran salto a La 1 desde RTVE Cat, y Sara Rancaño.

Una retransmisión especial que enlazará con la segunda edición del 'Telediario', que estará también presente en Barcelona y cubrirá el final de la alfombra roja con la llegada de los grandes favoritos para esta edición de los Premios Goya.

📸 Especial Alfombra Roja de la 40ª edición de los @PremiosGoya. Conducido por @elenassanchez_ y @cdelamor_ .



⭕️ Síguelo en directo este sábado, 28 de febrero, a partir de las 19:25h en @La1_tve y @rtveplay.#Goya2026 pic.twitter.com/Z8o3ifZlJi — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 24, 2026

Inés Hernand, Marina Rivers y Nuria Marín, el trío elegido para RTVE Play

Por otro lado, RTVE Play apostará por un espacio alternativo con una de sus caras más representativas, Inés Hernand, que repite por cuarto año consecutivo y que volverá a aportar su estilo cercano y espontáneo a la hora de entrevistar a los invitados que pasen por la alfombra roja del Auditori Fòrum de Barcelona.

Para acompañarla, la plataforma de RTVE ha fichado a dos rostros muy reconocidos de las redes sociales como la presentadora Nuria Marín, que vuelve a la cadena pública tras el fiasco de 'La familia de la tele', y por la influencer Marina Rivers, que se mantiene ligada a RTVE Play tras formar parte del 'Benidorm Calling' en la gran final del Benidorm Fest 2026.