RTVE anuncia una nueva programación en La 1 en la tarde y noche con motivo de los Premios Goya 2026 este sábado

TVE ya tiene todo listo para desplegar la alfombra roja y toda su cobertura de los Premios Goya 2026. Un año más, La 1 tiene preparada una programación especial para el próximo sábado 28 de febrero con motivo de la emisión de la gala de la 40ª edición que conducirán Luis Tosar y Rigoberta Bandini.

Pero de cara a la gala de Los Goya, La 1 de TVE ofrecerá también tres películas españolas durante todo el día tanto por la tarde como por la noche justo después de la gala. Además, la cadena también emitirá la alfombra roja con la llegada de todos los invitados en directo. Además la cadena dará descanso esta semana tanto a 'Cine de barrio' como a 'Informe Semanal'.

Por la tarde, La 1 emitirá 'Campeonex' a las 15:55 horas. Es decir, la cadena pública apuesta por la emisión de la secuela de 'Campeones' protagonizada por Elisa Hipólito, Jesús Vidal, Gloria Ramos, Brianeitor, Sergio Olmo, Fran Fuentes, Jesús Lago, entre otros.

A las 17:25 horas tomará el relevo 'Thi Mai, rumbo a Vietnam', una película protagonizada por Carmen Machi, Dani Rovira, Adriana Ozores, Aitana Sánchez-Gijón y Pedro Casablanc después de su emisión en prime time hace unas semanas.

Y por la noche, tras la gala de los Goya, La 1 emitirá la cinta 'Cinco lobitos', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, que es una de las favoritas de esta edición con 'Los Domingos', y protagonizada por Laia Costa y Susi Sánchez.

Así queda la programación de La 1 el sábado 28 de febrero:

15:55 horas - 'Campeonex'

17:25 horas - 'Thi Mai, rumbo a Vietnam'

19:25 horas - 'Alfombra roja de los Premios Goya'

21:00 horas - 'Telediario Fin de Semana'

22:00 horas - Gala 40ª edición de los Premios Goya y después, 'Cinco lobitos'

Las actuaciones de los Premios Goya 2026

Por otro lado, cabe decir que en los últimos días hemos conocido nuevos detalles sobre la gala de la 40ª edición de los Premios Goya que conducirán Luis Tosar y Rigoberta Bandini desde Barcelona. Por un lado, la Academia de Cine se ha puesto dura y ha anunciado que solo una persona podrá hablar al recibir el premio en cada categoría y solo dispondrá de 60 segundos para evitar los discursos tediosos y largos.

Asimismo, este lunes, la Academia de Cine ha anunciado los artistas que cantarán en la gala con diferentes actuaciones musicales: Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina y Ángeles Toledano. A ellos hay que sumar además a Rigoberta Bandini, que además de conducir la gala contará con una actuación como ya hiciera el año pasado.