Medidas en los Premios Goya 2026: La dirección se pone dura y cambia las normas ante la crítica más repetida

El próximo sábado, 28 de febrero, se celebrará la 40 edición de los Premios Goya desde el Auditori Forum CCIB de Barcelona. El aclamado actor Luis Tosar y la popular cantante Rigoberta Bandini serán los conductores de una gala en la que se proclamará a los ganadores de la estatuilla y que se podrá ver, como cada año, en La 1 de RTVE.

Sin duda, es la noche más especial en la industria del cine español y, también, una de las citas televisivas anuales más esperadas por los telespectadores, sobre todo por los más cinéfilos. Es o debería ser una velada muy disfrutable. No obstante, los discursos de los premiados son una asignatura pendiente en cada edición, provocando siempre muchas y justificadas críticas.

Por eso, la Junta Directiva de la Academia de Cine va a aplicar las nuevas normas que se aprobaron hace unos meses y que regulan los tiempos de las intervenciones de los galardonados con el ánimo de remediar ese hándicap que empaña los Goya y agilizar, en la medida de lo posible, la retransmisión de la fiesta del cine.

Así, quien gane este año en los Premios Goya 2026 tendrá que ceñirse a nuevas y exigente reglas. Habrá un tiempo limitado a un solo minuto para los discursos de agradecimiento y solo podrá hablar una persona en el atril para dinamizar una gala que, sin ir más lejos, el pasado año duró casi cuatro horas. Un auténtico despropósito.

Al no haber un discurso preparado, normalmente los galardonados que suben al escenario disparan multitud de conceptos (a veces muy engorrosos) y alegatos inclusivos y reivindicativos condicionados por la desbordante emoción del momento. Sin embargo, aunque algunas de las soflamas son importantes, esa parte de la gala se vuelve realmente insufrible.

Por ello, la Academia se ha puesto dura y, como decimos, por primera vez, una sola persona podrá para recoger el Goya como portavoz por cada categoría premiada, disponiendo de 60 segundos medidos para su pronunciamiento. Además, esa persona deberá ser designada previamente y comunicada a la Academia del Cine con la debida antelación.

Los artistas que pondrán la nota musical a la gala

Por otro lado, ya conocemos a algunos de los artistas que pondrán la nota musical a la gala del 28 de febrero. Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina y Ángeles Toledano actuarán durante la velada. A ellos se sumará Rigoberta Bandini, presentadora a su vez del certamen.

Nominaciones de los Premios Goya 2026

Con 13 nominaciones, Los Domingos es la película más nominada, seguida de Sirât, con 11 opciones a galardón. Por su parte, Maspalomas cuenta con 9 nominaciones y La cena con 8 opciones a galardón; mientras que Sorda, El cautivo y Los Tigres tienen 7 nominaciones cada una; Romería ha logrado 6 nominaciones y Ciudad sin sueño cuenta con 5 nominaciones.

La cena, dirigida por Manuel Gómez Pereira; Los Domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa; Maspalomas, dirigida por Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga; Sirât, dirigida por Oliver Laxe; y Sorda, dirigida por Eva Libertad, se medirán por el Goya a Mejor Película.

El Goya a Mejor Dirección estará entre Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos; Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por Maspalomas; Carla Simón, por Romería; Oliver Laxe, por Sirât; y Albert Serra, por Tardes de soledad.

Aspiran al Goya a Mejor Actriz Protagonista Ángela Cervantes, por La furia; Patricia Lopez Arnaiz, por Los Domingos; Antonia Zegers, por Los tortuga; Nora Navas, por Mi amiga Eva; Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla.

Alberto San Juan, por La cena; Miguel Garcés, por Los Domingos; Jose Ramon Soroiz, por Maspalomas; Mario Casas, por Muy lejos; y Manolo Solo, por Una quinta portuguesa, optan al Goya a Mejor Actor Protagonista.

Ion de Sosa, por Balearic; Jaume Claret Muxart, por Estrany riu; Gemma Blasco, por La furia; Gerard Oms, por Muy lejos; y Eva Libertad, por Sorda, figuran en la categoría de Mejor Dirección Novel.