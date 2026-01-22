Oliver Laxe, el director de 'Sirat', supera toda previsión con su respuesta a la pregunta del sexo en 'La Revuelta'

Oliver Laxe ha acudido a 'La Revuelta' este jueves minutos después de conocer el anuncio de sus dos nominaciones a los Premios Oscar por 'Sirât'. El film del directo franco-español compite en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido. Sin embargo, más allá de hablar sobre su aclamada cinta, el invitado ha terminado sorprendiendo a David Broncano con su original respuesta a la pregunta clásica más temida por quiénes acuden al programa.

"Tengo unos 50.000 euros", ha respondido apresuradamente y sin pensarlo el cineasta según el humorista abría el cajón de las preguntas clásicas, pero Broncano no ha tardado en frenarle los pies advirtiéndole de que debe compartir su patrimonio entero. "He comprado la casa de mi abuela que costó unos 70.000 euros", ha reconocido el nominado a los Oscar, explicando que la tiene "casi pagada".

Tras fijar su patrimonio total en una cifra próxima a los 100.000 euros, el conductor de 'La Revuelta' iba directo al grano con la pregunta del sexo, en la que ha mostrado mayor resistencia. "La paja post nominación a los Oscar cuenta un punto eh", advertía el presentador entre risas tras presentar la tabla de cálculo habitual de la pregunta. "A ver no sé, he descubierto que las lentejas son lo contrario a afrodisíacas, te bajan el libido", explicaba Oliver Laxe dejando algo confuso al humorista.

Que me expliquen si no cae hoy una paja después de una doble nominación a los Oscar. #LaRevuelta pic.twitter.com/iRYVIOrskD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 22, 2026

"O sea que ahora te estás alimentando a base de lentejas", señalaba David Broncano en un intento de salir del paso. "O sea ahora mismo no, ese es el problema", reconocía el director añadiendo mayor confusión a su respuesta y despertando risas entre el público. "No entiendo", señalaba el presentador sin poder seguir el hilo de la conversación. "Que voy a empezar a comer lentejas", explicaba algo avergonzado.

"O sea que vas cachondísimo", le espetaba el conductor de 'La Revuelta' haciendo que el invitado se sonrojase. "La verdad es que con esto de los Oscar estás muy excitado mentalmente, hay mucha energía. Está bien a veces aguantar un poco", aseguraba Oliver Laxe. "Ya pero mucha acumulación...", le advertía Broncano a lo que él ha contestado tajantemente "ducha fría" como remedio.

Sin embargo, tras arrancar la pregunta asegurando que su respuesta era un rotundo cero, comenzaba a hacer cálculos para ofrecer la cifra más realista posible. "Yo diría que 6", contestaba. "O sea doce", le corregía rápidamente Broncano despertando las risas entre el público de nuevo. "Tres", corregía el invitado apresurado. "Lamentablemente ahora mismo no tengo pareja, me gustaría", explicaba ante la decepción del comunicador por su baja cifra.