Javier Olivares, productor y guionista, reprocha a RTVE el feo a la serie 'ENA' en 'La Revuelta': "Sinergias extrañas"

Hugo Silva regresó a 'La Revuelta' este martes para promocionar la segunda temporada de 'Marbella: Expediente Judicial', la serie que protagoniza en Movistar Plus+. Y la visita del actor ha levantado ampollas entre los más críticos con TVE, especialmente a Javier Olivares, que ya en reiteradas ocasiones ha denunciado el trato que el ente ha tenido con sus ficciones. Así, el guionista no ha dudado en sumar a David Broncano y su programa a su lista negra con una queja.

Que el creador de 'ENA' no ha quedado satisfecho con el paso de la miniserie por La 1 no es un secreto. Tras años guardada en el cajón, en los que Olivares ha arremetido públicamente contra la corporación por no dar luz verde a su estreno, TVE daba una oportunidad este noviembre a la ficción basada en la novela homónima de Pilar Eyre.

Javier Olivares vuelve a la carga contra TVE con este recado para 'La Revuelta' sobre la promoción de ENA

Y aunque su estreno resultó todo un éxito, registrando el mejor resultado de una serie histórica en La 1 de los últimos 12 años con un 17% de share, Javier Olivares no tardó en cargar contra el ente por el resultado final. "Perdón por lo ocurrido, yo me bajo aquí. Esto es lo que pasa cuando se dobla de esta manera y hay problemas en ver la versión original en RTVE Play y en dual. Decepcionado es poco", publicaba el creador de la serie en X durante la noche de estreno, estupefacto ante el doblaje en inglés de la miniserie.

Pero las quejas por el trato de 'ENA' en la cadena pública van más allá de su estreno. Casi un mes después de que la miniserie centrada en la vida de la reina Victoria Eugenia finalizase con la emisión de sexto y último capítulo, el guionista ha subrayado con sorna cómo TVE ni siquiera usó 'La Revuelta' como escaparate para su estreno.

Me alegro mucho de que en La Revuelta hayan promocionado anoche la nueva serie de mi admirado Hugo Silva para Movistar. Qué pena que no hiciera lo mismo con Ena, que se emitió en la 1.

Sinergias extrañas, sin duda. — javier olivares (@olivares_javier) January 21, 2026

"Me alegro mucho de que en La Revuelta hayan promocionado anoche la nueva serie de mi admirado Hugo Silva para Movistar", ha comenzado escribiendo Javier Olivares en su cuenta de X este miércoles. "Qué pena que no hiciera lo mismo con 'Ena', que se emitió en La 1", ha añadido, reprochando a David Broncano y a su equipo no haber cedido un hueco de su plantel de invitados semanales para promocionar la ficción.

"Sinergias extrañas, sin duda", ha sentenciado al final de su publicación, reafirmando su tensa relación con la corporación, que parece haberse intensificado tras el estreno final de la ficción de época, lo cuál parecía que iba a calmar las aguas. "El bochorno de ayer y el mal trato a la ficción (no solo personalmente) me hacen estar muy lejos de la TVE actual. Mucho", publicó en mayo del año pasado Olivares en relación a cómo la cadena encajó 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' entre las extintas franjas de 'La familia de la tele'.