¿Quién es el invitado estelar que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, jueves 22 de enero?

Tras recibir por primera vez a Nani Roma y despedir la noche de la mano de Romeo Santos y Prince Royce, 'La Revuelta' regresa este jueves para despedir la semana de entrevistas por todo lo alto. Tras charlar con el subcampeón del Dakar sobre su regreso a la competición tras superar el cáncer de vejiga, David Broncano despidió la emisión con una actuación en directo de los considerados reyes de la bachata.

La visita del dúo de artistas combinada con la aparición del piloto catalán en el espacio de TVE se tradujo en un nuevo mínimo de temporada para el humorista y su equipo, que firmaron un 9% de share y 1.149.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió liderar con un 13.7% de share y 1.759.000 espectadores con la visita de Carmen Machi y Paco León. Por su parte, 'La isla de las tentaciones' también se impuso al espacio de La 1 con un 9.9% de cuota de pantalla y 1.273.000 seguidores en su franja express.

Oliver Laxe, el invitado de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 22 de enero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá por primera vez a Xokas, que debutará en el espacio de Antena 3 para repasar su carrera en el mundo del streaming y revelar más detalles sobre sus próximos proyectos. Por su parte, David Broncano recibirá a Oliver Laxe.

Oliver Laxe, director de 'Sirāt', película nominada a dos premios #Oscar, estará hoy en @LaRevuelta_TVE 🙌https://t.co/eJLBATYrXw pic.twitter.com/XqtGnTRobK — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 22, 2026

Tal y como RTVE ha confirmado a través de sus redes sociales, el director de 'Sirat' será el encargado de cerrar la semana de entrevistas este jueves. El cineasta visitará por primera vez el espacio de La 1 este jueves tras recibir dos nominaciones a los premios Oscar por la coproducción entre España y Francia que ha arrasado en la crítica desde su estreno en cines. La cinta, rodada en su mayor parte en Marruecos, ha sido nominada a mejor película internacional y mejor sonido.

Hijo de padres españoles, el invitado de David Broncano de este jueves nación en París para después mudarse a Galicia. Pero no fue hasta que se mudó a Barcelona para estudiar cine en la Universidad Pompeu Fabra cuando por fin comenzó a dar rienda suelta a su pasión por crear historias. Él mismo ha actuado en algunas de sus propias películas como 'Todos vós sodes capitáns' o 'Moussem les morts'. Sin embargo, fue con 'O que arde' cuando comenzó a destacar, ganando el Premio del Jurado en el Festival de Cannes en 2019.