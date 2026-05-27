Movistar Plus relanza su ficción y anuncia 'Patagonia' con Itziar Ituño, que suma 7 fichajes a su reparto

La maquinaria de Movistar Plus en su apuesta por la ficción propia no cesa. Este miércoles, la plataforma ha anunciado la puesta en marcha de 'Patagonia', su nueva serie protagonizada por Itziar Ituño ('La casa de papel', 'Intimidad') y que ha iniciado su rodaje en el sur de Chile.

La miniserie, que está aún en fase de producción, constará de seis episodios en total, cuenta con Rodrigo Susarte ('Isla oculta', 'Gen Mishima') como director y con un equipo de guion formado por Luis Barrales, Anastasia Ayazi y Germán Maggiori.

El reparto de 'Patagonia', que encabeza Itziar Ituño, cuenta con actores españoles y chilenos como Kandido Uranga ('Maspalomas', 'Intemperie'), Pablo Macaya ('Baby bandito', 'La casa de los espíritus'), Marcelo Alonso ('El club', 'Araña'), Sara Becker ('La casa de los espíritus', 'La contadora de películas'), Trinidad González ('Una mujer fantástica', 'Ramona'), Patricia Cuyul ('Araña', 'Inés del alma mía') y Unai Arana ('Desaparecido').

'Patagonia' arrancó su rodaje en abril y se extenderá hasta finales de mayo en la localidad chilena de Hornopirén, contando con milenarios bosques milenarios como escenario. El equipo se trasladará después al País Vasco, donde permanecerá aproximadamente dos semanas.

"Es una historia intensa y emocional, ambientada en un lugar de una belleza sobrecogedora. Alicia emprende la búsqueda desesperada de su hijo adolescente en un territorio salvaje y desconocido, enfrentándose también a sus propias culpas y miedos. Filmar en la Patagonia chilena, junto a un equipo de distintas culturas y nacionalidades, ha sido una experiencia impactante", afirma Itziar Ituño.

"Patagonia nace de la necesidad de contar una historia profundamente humana en uno de los territorios más conmovedores y extremos del planeta. La serie expone la fragilidad de los vínculos humanos frente a la naturaleza, el poder y la supervivencia. Un thriller emocional que desafía a sus personajes a transformar sus visiones de mundo para encontrar lo que buscan", confiesa María Elena Wood Montt, la creadora y productora ejecutiva de la ficción.

'Patagonia' es una producción de Movistar Plus en colaboración con Wood Producciones (Chile), Atlantika Films (España), con el apoyo de CNTV, Televisión Nacional de Chile y Diputación Foral de Bizkaia. Además será distribuida internacionalmente por ZDF Studios.

Sinopsis de 'Patagonia'

Primera imagen del reparto protagonista de 'Patagonia' de Movistar Plus

Cuando Noah (Unai Arana) desaparece sin dejar rastro, su madre Alicia (Itziar Ituño) abandona el País Vasco y viaja hasta la Patagonia chilena para encontrarlo.

Allí, en un territorio salvaje atravesado por bosques milenarios y redes de tala ilegal, la búsqueda se transforma en una carrera desesperada donde cada pista revela nuevas amenazas y viejas heridas familiares.