Movistar Plus corta las conspiraciones de 'Horizonte' sobre una eliminación de Cuatro para sabotear al programa

Este lunes, numerosos telespectadores que conectan con 'Horizonte' a través de Movistar Plus denunciaron en redes sociales que Cuatro había desaparecido completamente de la parrilla de la plataforma. Esta incidencia existió realmente para algunos usuarios, sí, pero fue temporal y producto de un "fallo técnico" derivado del cambio de EPG (se amplió la emisión del programa) tal y como ha podido corroborar El Televisero por fuentes de la operadora.

Sin embargo, aunque la explicación es bien simple y se aleja de las conspiraciones, desde el programa se dio voz a las especulaciones que circularon en redes sociales, donde se señalaba un acto de censura por parte de Movistar Plus hacia el formato comandado por Iker Jiménez y Carmen Porter.

De hecho, la propia Carmen compartió esas confabulaciones en pleno directo. "Me dicen que ha desaparecido Cuatro en la plataforma de la APP de Movistar Plus", denunció la comunicadora. "Será un error o algo, ¿no?", reaccionó su marido, pero Porter insistió: "¡Que no! Que está La 1, La 2, Antena 3, Telecinco y La Sexta". Y, de paso, quiso dar pábulo a las teorías conspiranoicas. "¿Casualidad? Todo el canal ha desaparecido justo cuando estamos nosotros", deslizó.

Los colaboradores apuntalaron ese 'relato', apostillando que estaban recibiendo un aluvión de mensajes de seguidores de 'Horizonte'. "A mí me lo han dicho varios televidentes habituales", agregó Eduardo Inda. "Algo pasa", lanzó al aire Iker. Y Alejandro Entrambasaguas, uno de los tertulianos más asiduos, fue más allá y se atrevió a insinuar que Javier de Paz, actual presidente de Movistar Plus, podría estar detrás de este suceso.

"Me voy a asustar... Hombre, esto será una tontería; no mezcléis teorías", comentó Iker Jiménez mientras bromeaba con la posibilidad de que le llevaran "a chirona". "Sí, sí, tonterías también era lo de las joyas", puntualizó con sorna Carmen Porter en referencia al reciente hallazgo de la UDEF en el despacho de Zapatero.

El momento en cuestión fue recogido por el periodista y colaborador Antonio Maestre, que confirmó en su perfil oficial de la red social 'X' que él estaba viendo 'Horizonte' a través de Movistar Plus sin ningún tipo de problema. "Es un delirio todo", condenó.

Carmen Porter diciendo que Cuatro ha desaparecido de Movistar mientras la estaba viendo a través de Movistar.



Uno de los contertulios insinuando que les censuran porque Javier de Paz está en la trama de Plus Ultra.



Es que es un delirio todo. pic.twitter.com/Zq94ba2cMM — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 25, 2026

La explicación oficial de Movistar Plus sobre la incidencia

Pues bien, como apuntábamos al principio de este artículo, El Televisero se ha puesto en contacto con la plataforma de streaming para aclarar lo sucedido y zanjar las elucubraciones. "Ha sido un problema operativo con un proveedor externo, cuyo proceso de actualización de información del canal Cuatro ha fallado y ha dejado el canal inhabilitado temporalmente, pero ya está solucionado", han declarado a este portal.

Y es que, a última hora de la tarde de ayer, Mediaset decidió extender 'Horizonte' hasta las 00:30 horas para abordar las nuevas informaciones en torno a la investigación del caso Plus Ultra. Esto provocó un levantamiento de la parrilla inicialmente prevista para el prime time: el espacio de true crime 'En Guardia'. En consecuencia, la actualización de la EPG (guía de programación) derivó en dicho fallo técnico.