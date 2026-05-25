Mediaset levanta hoy 'En Guardia' del prime time y amplía 'Horizonte' para contraatacar a La Sexta

Después de que La Sexta anunciara que este lunes ofrecerá un nuevo especial de 'El Objetivo' de Ana Pastor en lugar de 'El Taquillazo' sobre la última hora del caso de José Luis Rodríguez Zapatero; ahora ha sido Cuatro la que ha movido ficha con 'Horizonte'.

Así, a última hora, la cadena de Mediaset ha anunciado que este lunes 'Horizonte', el programa que presentan Iker Jiménez y Carmen Porter, alargará su duración de forma excepcional para analizar con todo su equipo de colaboradores el caso que afecta de lleno al ex presidente del Gobierno.

De este modo, Cuatro sustituye en su prime time 'En guardia' por una edición especial de 'Horizonte', que servirá para analizar al detalle el sumario en el que el juez Calama ha basado toda su tesis para imputar a Zapatero después de su publicación íntegra a lo largo de la tarde.

Mediaset cambia a última hora su programación y amplía 'Horizonte'

Con este movimiento de última hora, el espacio de Iker Jiménez y Carmen Porter se enfrentarán al especial de Ana Pastor en La Sexta así como a 'MasterChef' en La 1, 'En tierra lejana' en La Sexta y a una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco.

Así, Cuatro busca contrarrestar el cambio de La Sexta y seguir potenciando su audiencia pues hay que decir que 'Horizonte' ha sido uno de los máximos beneficiados por la imputación a Zapatero tras firmar el pasado jueves un espectacular 12% de cuota de pantalla y 899.000 espectadores. Además, ha rebasado el 9% en sus entregas del access prime time de la semana pasada confirmando su gran momento.

🔴 Tras las últimas informaciones sobre la investigación del caso Plus Ultra, 'Horizonte', con @navedelmisterio, @carmenporter_ y su equipo de colaboradores, alargará esta noche su emisión en @cuatro hasta las 00:30h. pic.twitter.com/etdHagB7cQ — Mediaset España (@mediasetcom) May 25, 2026

Así queda la programación de Cuatro este lunes 25 de mayo: