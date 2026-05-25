La Sexta cambia su programación a última hora y cancela su prime time de este lunes por una oferta especial

Por segunda semana consecutiva, La Sexta ha decidido alterar su programación de prime time. Si la semana pasada fue el martes cuando movió ficha tras la imputación de Zapatero cancelando 'Cara al show' por un especial de 'El Objetivo' de Ana Pastor, esta semana es El Taquillazo el que se cae este lunes de la parrilla.

Así, La Sexta ya anuncia que este lunes cancelará las películas que estaban previstas en programación para ofrecer un nuevo especial de 'El Objetivo' para seguir analizando la última hora del caso que afecta al ex presidente del Gobierno después de que a lo largo del día se publique el sumario completo.

De esta forma, La Sexta ha movido ficha y anuncia un nuevo especial con el equipo liderado por Ana Pastor a partir de las 23:00 horas justo después de 'El Intermedio', y que se verá las caras con 'MasterChef' en La 1, 'En tierra lejana' en Antena 3, 'En guardia' en Cuatro y 'La isla de las tentaciones 10' en Telecinco.

Con este movimiento, la cadena de Atresmedia levanta de su programación las películas 'Misión Panamá' y 'Vivir con miedo', que estaban programadas para su emisión este lunes a partir de las 23:00 horas volviendo a confirmar su apuesta por la información.

Y es que La Sexta es una cadena que tiene acostumbrada a su audiencia a este tipo de estrategias cada vez que surge una noticia de última hora. Lo hizo recientemente también con el hantavirus y lo ha hecho a lo largo de los últimos meses por la detención de Maduro y la situación de Venezuela así como la guerra en Irán.

Asimismo, La Sexta trata de reforzar su imagen como cadena en su pugna diaria con TVE y Cuatro por la audiencia. En este sentido, hay que recordar que a falta de seis días para cerrar el mes, Cuatro adelanta a La Sexta con un 6,4% de media mensual frente al 5,9% que anota la cadena de Atresmedia.

Aunque habrá que ver si este movimiento de cancelar El Taquillazo y emitir 'El Objetivo' le ayuda a subir sus datos pues el martes pasado el especial del programa de Ana Pastor lastró a la cadena al marcar un pobre 4,7% de share y 307.000 espectadores haciendo que 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez subiera en La 1 al no tener a Marc Giró enfrente.