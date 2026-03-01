Los Premios Goya 2026 arrollan en La 1 de RTVE: Logran su mayor audiencia en 6 años con Luis Tosar y Rigoberta Bandini

El cine español vive su mejor momento. Y para muestra las audiencias de los Premios Goya 2026. La ceremonia de la 40ª edición conducida por Luis Tosar y Rigoberta Bandini volvió a arrollar a su competencia tras liderar la noche con un fantástico 26% y 2.396.000 espectadores.

De esta manera, la gala vuelve a ser la más competitiva en cuota de pantalla desde 2020 y en espectadores es la gala más vista desde 2023. En este sentido, la gala subió 1,6 puntos y 56.000 espectadores con respecto a lo que marcó la gala el pasado año. Todo ello teniendo en cuenta que acabó en torno a la 1:15 horas, lo que supone más de 20 minutos con respecto al año anterior.

La gala de los Goya 2026 consiguió una audiencia acumulada de 5.162.000 espectadores en sus más de tres horas de duración en su 40 aniversario en una gala marcada por la victoria de 'Los domingos' y por algunos discursos virales como el de Susan Sarandon.

Con su triunfo, la gala de los Goya 2026 dejó a la competencia de nuevo bajo mínimos. En Antena 3, la reposición de 'Atrapa un millón' se quedó en un 7,5% con 796.000 espectadores mientras que el recopilatorio de 'Got Talent' en Telecinco bajó a un 6,2% y 492.000 espectadores llegando incluso a ser superado por 'La Sexta Xplica' que anotó un 6,9% y 605.000 espectadores con la última hora sobre el ataque de Israel y EEUU a Irán.

Por otro lado, el programa previo con la retransmisión de la alfombra roja que condujeron Elena S. Sánchez, Carlos del Amor, Miriam Moreno y Rafa Muñoz con la colaboración de Cristina Villanueva y Sara Rancaño también fue líder de su franja al firmar un 12,1% y 1.048.000 espectadores con una retransmisión a la que se conectaron más de tres millones de personas.

Con estos datos, La 1 de RTVE consiguió liderar el sábado con un 14,9% de cuota superando en 5,6 puntos a Antena 3, que fue segunda opción con un 9,3% mientras que Telecinco marcó su cuarto peor día de la historia al quedarse con un flojo 6,5% superando a Cuatro en solo una décima. Además fue la cadena más vista en las franjas de madrugada (7,2%), mañana (12,8%), tarde (10,2%), prime time (19,3%) y late night (26,6%).

Histórico de audiencias de los Goya

Los Goya arrasan en la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña

Por si fuera poco, tal y como ha adelantado José Pablo López, el presidente de RTVE, los Premios Goya 2026 arrasa en jóvenes de 13 a 24 años con un espectacular 37% y en espectadores de 25-44 años marca un grandioso 32,2% mientras que en 45-64años supera el 27%.

Por comunidades autónomas, la ceremonia se alzó hasta un 35,7% en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Madrid marcó un enorme 32,5%. Mientras que en Cataluña, que fue donde se celebraron los Goya, sumó un 31,4%.