Rigoberta Bandini suelta estas dos frases para sentenciar la decisión de no ir a Eurovisión si lo hace Israel

Hace una semana, el Consejo de Administración de RTVE aprobaba por mayoría la retirada de España del próximo Festival de Eurovisión si la UER no veta a Israel. Desde entonces las reacciones no se han hecho esperar. La última en dar su opinión al respecto ha sido Rigoberta Bandini, quien estuvo a punto de representarnos hace tres años con su tema 'Ay mamá'.

Por el momento, Países Bajos, Eslovenia, Islania e Irlanda, junto con España, han decidido abandonar el certamen, a la espera de que la UER decida si Israel continúa, o no. En la industria musical, la mayoría parecen estar de acuerdo con la decisión de RTVE, ya que es la mejor forma de protestar ante el genocidio que se está cometiendo en Gaza.

Si hace unos días era Amaia Romero la que apoyaba la decisión de la Corporación, ahora ha sido Rigoberta Bandini. Al ser preguntada por Europa Press sobre esta noticia, la cantante ha mostrado su total respaldo a la decisión tomada: "Estoy muy orgullosa, me parece una decisión muy valiente. Creo que ya tocaba, por parte de todos los Estados de Europa".

Rigoberta Bandini critica la doble vara de medir de la UER

Aunque considera que se tenía que haber tomado con más antelación, ya que "el año pasado Israel ya participó y ya estaba en guerra, cuando dos años antes Rusia fue eliminada precisamente por la guerra. Entonces, realmente, la paradoja del año pasado tampoco la entendí".

Pese a esto, Rigoberta Bandini se muestra muy contenta de que, finalmente, se haya dado el paso. "Me alegra que, aunque sea tarde, hayamos tomado esta decisión. Y claro, comparto totalmente que no vayamos, lo comparto al 100%, de verdad", sentencia.

Además, la finalista del Benidorm Fest también desvela cómo fue trabajar con Rocío Carrasco: "Nos conocimos en el concierto en homenaje a su madre. Fue super amable conmigo, me cayó super bien, pero la conozco muy poco. Me parece una persona muy cercana, muy sensible y bien. Fue super fácil trabajar con ella".