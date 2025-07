Elena Tablada irrumpe en 'Espejo Público' y clama contra lo que difunden de David Bisbal: "Dejen de hacer daño"

David Bisbal se encuentra en el centro de la polémica después de que Elena Tablada se sincerase sobre el inicio de su relación con el cantante, destapando una posible infidelidad a Chenoa. 'Espejo Público' analizaba este lunes las declaraciones de la empresaria sin saber que ella misma irrumpiría minutos más tarde por teléfono en el espacio de Antena 3 para lanzar un tajante recado a los colaboradores.

La que fue concursante de 'Bailando con las estrellas' en Telecinco rememoró el inicio de su relación con el intérprete de 'Bulería' en el pódcast 'Cara a cara' de Rodner Figueroa. Así, la diseñadora de joyas recordaba su primera toma de contacto con el cantante en 2004, lo que ha hecho disparar los rumores debido a que Bisbal y Chenoa no finalizaron su mediática historia de amor hasta 2005.

"Elena igual ha metido la pata, pero sabe que da titulares cuando habla de Bisbal y cada vez que pueda va a hablar de él", aseguraban en 'Espejo Público' mientras repasaban la cronología de la relación de Elena Tablada con el intérprete. "Es necesidad de foco porque Chenoa tiene muy claro que dos años después de su ruptura, Bisbal le había sido infiel", añadían desde el sofá de 'Más Espejo'.

Elena Tablada irrumpe en 'Espejo Público' con una tajante advertencia: "Hay cosas más importantes"

Lo que no sabían es que la empresaria no iba a tardar en responder alto y claro. "¡Última hora, tengo al teléfono ahora mismo a Elena Tablada!", anunciaba Adrián Pérez, antes de que la ex del cantante entrase en directo. "Que yo diga que en 2004 conozco a David, no quiere decir que yo empiece con David. Hay cosas más importantes en el mundo como para estar con una calculadora sacando fechas de lo que pasó hace casi 20 años", ha comenzado advirtiendo.

"Lo conozco en la foto que dicen que era fan, le vi más adelante cuando le conocí, y luego ya más íntimamente. Pero dejen de hacer daño a la gente", aclaraba rápidamente Elena Tablada, lanzando un duro dardo al matinal de Antena 3 por toda la especulación iniciada en plató sobre la supuesta infidelidad y el motivo por el que habla de su relación con el padre de su hija en sus entrevistas.

"No necesito el foco, hablaré de mi vida porque es mía"

Adrián Pérez no se quedaba ahí y preguntaba a la espontánea por la fecha exacta del inicio de su historia de amor con Bisbal. "No tengo por qué contarte esto, va a hacer casi 20 años y ustedes siguen con esto", ha respondido de forma tajante la diseñadora de joyas. "Me estoy tomando un tiempo en las únicas vacaciones que tengo tranquilas para mí y estoy siendo clara", añadía a continuación para defenderse de todos los rumores.

"Llevo 20 años diciendo que nunca he sido la presidenta del club de fans y siguen diciéndolo, te vuelvo a decir que no coincidí con la relación anterior de David. Si te gusta lo entiendes, si no no puedo hacer nada", resolvía finalmente Elena Tablada. "No necesito foco, la única que debería hablar de mi vida soy yo porque para eso es mía. Si me invitan a un podcast hablaré de mi vida porque es mía", insistía.