Javier Ungría aclara por qué Elena Tablada se cae de la lista de concursantes de 'Supervivientes 2025'

Si bien Javier Ungría se atrevió a poner rumbo a los Cayos Cochinos el año pasado, todo apuntaba a que este 2025 era el turno de su ex Elena Tablada. Sin embargo, la empresaria habría rechazado formar parte del casting de 'Supervivientes 2025', y su ex marido no ha dudado en destapar el motivo de peso por el que no se embarcará finalmente en esta aventura televisiva.

Telecinco continúa desvelando poco a poco el elenco de famosos que pondrá rumbo a Honduras el próximo día 6 de marzo, día en el que arrancará la nueva edición de 'Supervivientes'. Sin embargo, algunos de los nombres más rumoreados de la posible lista ya han desmentido su fichaje en el reality, siendo una de las primeras Elena Tablada.

Javier Ungría señala la principal razón por la que Elena Tablada no concursará en 'Supervivientes'

"Es algo que no me llama la atención. Al final tengo prioridades, mis hijas, quiero estar con ellas...", aseguró la ex de David Bisbal ante los micrófonos de Europa Press en un reciente encuentro con los medios, descartando así su participación en el programa estrella de Telecinco. Y pese a que no ofreció mayores detalles sobre su negativa, Javier Ungría se ha encargado de ampliarlos.

Javier Ungría y Elena Tablada

El exmarido de la diseñadora de joyas, con quién ha protagonizado una sonada batalla legal por la custodia de su hija en común, reaccionó a la negativa de Tablada en un encuentro con los medios. "Yo la vería de concursante, la verdad. Creo que podría hacer un buen papel, lo que pasa es que entendiendo que al haber estado el año pasado yo, bueno...", añadió el ex superviviente.

"Puede ser, no sé. Esto es muy... nadie sabe cómo le va a ir en este tipo de concursos. Me imagino que si no hubiese ido yo el año pasado, a lo mejor, habría más posibilidades de que fuese, pero tal vez eso le frena", aseguró Javier Ungría, dejando caer que el único motivo por el que Elena Tablada no probará suerte en los Cayos Cochinos es por su fichaje del año pasado.

"Me imagino que es un problema de egos"

"Yo creo que ella es aventurera, no lo digo a malas", subrayó el ex de la diseñadora de joyas, que rememoró entonces su paso por el reality de supervivencia. "Es una experiencia muy real. Hay gente que piensas que lo va a hacer genial y no lo hace bien y gente que te da la sorpresa", advirtió antes de volver a pronunciarse con mayor profundidad sobre el motivo real tras la negativa de Tablada.

"Yo no tengo ningún problema, me imagino que es un problema de egos, entiendo", explicó Javier Ungría cuando le preguntaron si es precisamente su anterior fichaje lo que habría abierto las puertas del reality a su exmujer. "Nada que objetar al respecto, estoy encantado de que pase tiempo con mi hija", terminó aseverando el televisivo.