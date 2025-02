Elena Tablada no calla más y aclara tajante si ficha por 'Supervivientes 2025' con este comunicado

Este lunes, Marta Riesco interrumpía 'Ni que fuéramos' para dar una doble exclusiva sobre dos concursantes que tendrían ya prácticamente cerrada su participación en 'Supervivientes 2025'. Así, según la colaboradora Elena Tablada y Carlo Costanzia se tirarán del helicóptero.

"Una persona que ha sido totalmente catapultada en todos los platós, ha hablado de su madre, de su ex, del otro ex, ha hecho una terapia psicológica de cara al público. Esta persona ya ha pasado las pruebas médicas y se tira del helicóptero a no ser que pase algo de última hora, Elena Tablada", adelantaba Marta Riesco.

Así, según la colaboradora de 'Ni que fuéramos' seguirá los pasos de su ex, Javier Ungría, que concursó el año pasado en 'Supervivientes'. Un nuevo paso después de haber sido concursante de 'Bailando con las estrellas', de haber hecho varias entrevistas en 'De Viernes' y de haber sido protagonista de 'Me quedo conmigo' en Mitele Plus.

Después, María Patiño ponía sobre la mesa que Elena Tablada podría tener problemas económicos y de ahí su salto a los medios de comunicación después de que durante su relación con David Bisbal y su posterior divorcio no quisiera saber nada de ellos.

Elena Tablada arremete contra Marta Riesco: "¿Esta señora quién es?"

Elena Tablada y Marta Riesco.

Sin embargo, minutos después de que Marta Riesco diera esta exclusiva en 'Ni que fuéramos', Elena Tablada no ha dudado en desmentirla a través de un story de su cuenta de Instagram. "Es pisar tierra ibérica y comenzar con las banalidades, el trajín y las mentiras... ¿Pero esta señora quién es? ¡Por dios y por la virgen!", empezaba reaccionando la empresaria.

"Que pereza tener que, 20 años después, seguir desmintiendo bretes", proseguía escribiendo Tablada. "Ya para matar al perro y que se acabe la rabia, JAMÁS ha entrado en mis planes participar en ningún programa de supervivencia. Bastante supervivió mi familia en su día y sobrevivo a diario para hoy no tener la necesidad de separarme de mis hijas para eso y poder emplear mi tiempo en ayudar a personas que realmente necesitan sobrevivir. Que conste que respeto a cada persona que decida ir, pero no es mi caso. Me voy a tirar de la guagua andando", sentenciaba.