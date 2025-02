'Ni que fuéramos' destripa la identidad de cinco posibles concursantes de 'Supervivientes 2025'

La cuenta atrás para que arranque la aventura de 'Supervivientes 2025' ya ha comenzado después de que sus cuatro presentadores promocionaran la llegada del reality el pasado jueves en 'GH DÚO'. Asimismo, Telecinco ya ha lanzado las primeras cortinillas.

En las últimas semanas se han hecho muchas quinielas sobre posibles concursantes. Este domingo, El Televisero publicó la suya y en ella podría haber varios de los concursantes que se tirarán del helicóptero en las próximas semanas.

Así, uno de los fichajes que parece prácticamente cerrado es el de Montoya de 'La Isla de las Tentaciones'. También tendría firmada su participación en 'Supervivientes 2025', Alba Rodríguez, la novia de Gerard que abandonó también esta edición del reality que presenta Sandra Barneda, según avanzó Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos'.

Elena Tablada y Carlo Costanzia, concursantes de 'Supervivientes 2025'

Y precisamente, 'Ni que fuéramos Shhh' ha avanzado este lunes el fichaje de otra de las concursantes que viajarán a Honduras. Así, según ha avanzado Marta Riesco, Elena Tablada habría pasado ya las pruebas médicas y podría ser una de las robinsonas de esta edición.

Cabe recordar que su ex marido, Javier Ungría, fue concursante de 'Supervivientes 2024'. Ahora será ella la que viva la aventura del reality de Telecinco después de haber participado en 'Bailando con las estrellas' y haber sido una de las protagonistas de 'Me quedo conmigo', el programa de terapia de Mitele Plus.

Pero además, Marta Riesco también ha avanzado que el fichaje estelar de esta edición sería Carlo Costanzia. Cabe recordar que ya se publicó que el actor participaría en el reality pero Alejandra Rubio lo desmintió.

"Ha pasado las pruebas médicas, se ha reunido hasta tres veces con la productora, ya tiene el precontrato firmado. Pero tiene una misión complicada porque hay dos personas que no quieren. Él ha dicho que quiere vivir esa aventura e ir si o sí. Y en la productora se están reuniendo con Alejandra y Terelu porque las dos no quieren que vaya", explicaba Marta Riesco. "Alejandra le ha dicho que si él va a 'Supervivientes' la relación se va a acabar porque acaban de ser padres y no quiere que haya problemas. Pero pese a todo, Carlo sigue reuniéndose, pasa las pruebas y firma un precontrato", concluía.

Y como colofón, Belén Esteban también ha avanzado en 'Ni que fuéramos' que otra concursante que ha comentado que habría cerrado su fichaje por 'Supervivientes 2025' es Makoke. La ex mujer de Kiko Matamoros cumpliría así su sueño después de que en los últimos años se quedara fuera por culpa de su ex y de Laura Matamoros.