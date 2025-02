Laura Madrueño, ante el estreno de 'Supervivientes 2025', destapa las claves de la edición y los perfiles del casting

Quedan solo dos semanas para que 'Supervivientes 2025' arranque en Telecinco y por ello como es tradicional, Laura Madrueño ha atendido a los medios, entre los que estaba El Televisero, para hablar de los detalles de la nueva edición del reality a escasos días de poner rumbo a Honduras.

La presentadora de 'Supervivientes' en Honduras ha reconocido estar muy nerviosa ante su tercera edición tras tomar el relevo de Lara Álvarez en 2023 y sobre el casting ha aseverado que no sabe el nombre del resto de concursantes que todavía no han sido confirmados. "A mí me gusta que sea un casting competitivo, que por lo que sé este lo va a ser, que nos den juego no solo en los juegos y en las pruebas sino también en el reality", empezaba diciendo.

"Al final tienen que ser personajes polifacéticos y luego que estén mentalmente preparados para el reto, que no es fácil. Pero creo que va a ser una gran edición. Los tres confirmados hasta el momento me encantan y creo que van a dar juego", confesaba Laura Madrueño sobre Pelayo Díaz, Makoke y Álvaro Muñoz Escassi.

Una de las grandes incógnitas que ha salido en las últimas horas es la posible participación de Terelu Campos. Ante la posibilidad de que la colaboradora de 'De Viernes' pueda viajar y luego no quiera tirarse del helicóptero como le pasó a su hermana Carmen Borrego o a Adara Molinero en el 'All Stars', Laura espera que no haya contratiempos. "Allí es que todo puede pasar, pero estamos todos para intentar que los concursantes estén lo más a gusto posible y no se vean superados por el reality", comentaba.

En cuanto a la mecánica de 'Supervivientes 2025', Laura Madrueño tampoco ha querido adelantar mucho. "Va a haber algunos cambios que no puedo avanzar, aunque puedo contar que este año las playas se van a llamar Calma y Furia y Poseidón seguirá haciendo de las suyas y alterando el ritmo de las galas y los juegos. Tendremos muchísimos juegos y algunos más extremos", avanzaba. Y sobre si volverá la Noria Infernal tras lo sucedido con Bosco en el 'All Stars', la presentadora lo ha dejado en el aire al decir que "veremos si vuelve o no la noria".

El reto de 'Superivivientes 2025' tras el éxito de 'La isla de las tentaciones'

'Supervivientes 2025' llega para tomar el relevo de 'La isla de las tentaciones', que se ha convertido en todo un fenómeno mundial a raíz de Montoya y con unas audiencias que alcanzan su mejor resultado desde la tercera edición. No obstante, Laura Madrueño confía en que el reality que también produce Cuarzo Producciones pueda mantener el tipo. "Siempre hay presión cuando te enfrentas a tres prime time semanales y al final vives de que la gente lo vea y le guste. El año pasado hicimos unas audiencias de otra época como al igual que 'Tentaciones' y por eso le doy la enhorabuena a los compañeros porque es muy difícil hoy en día con la competencia que hay conseguir un 20. Espero que continuemos con esa racha", reconocía.

Y si hay un reto en audiencias por delante es el de enfrentarse en access prime time a la dupla que forman 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'. Algo con lo que seguramente tendrá que lidiar la presentadora con los 'Última Hora' como ya le pasó con 'GH 19'. "Con 'GH' la verdad es que disfruté muchísimo y espero que pueda seguir haciendo lo mismo con el Última Hora' y seguiremos en la lucha, la televisión son ciclos y lo importante es que nuestro trabajo sea el mejor para que luego la audiencia nos acompañe", contestaba.

Pese a que tiene nervios por empezar el reality, Laura Madrueño sí que ha dejado claro que este año está más tranquila. "Este año lo afronto de otra manera aunque sigue siendo el mayor reto profesional que puedo tener en la televisión. El primer año fue un salto al vacío, el segundo fue diferente porque tuvimos el cambio de productora y se cambió muchísimas cosas y se apostó por galas en directo de 4 horas desde la isla y eso cambió la dinámica del programa. Este año yo creo que va a ser el de ir un poco más asentada y al no haber cambio de equipo, tengo ganas de vivirlo de manera más tranquila", aseveraba.

Precisamente con el cambio de productora hubo algunas polémicas el año pasado. Pero al cuestionarle por ello, Laura ha dejado claro que ella prefiere no leer críticas por su bien estar personal. "Las críticas y las polémicas llegan porque estamos en contacto con Mediaset y con el equipo de Cuarzo de Madrid e intentamos capear las cosas que ocurren. Yo intento no leer mucho porque es mejor para mi cabeza", respondía.

Laura Madrueño responde a si se ve diez años presentando 'Supervivientes'

Laura Madrueño, antes de poner rumbo a Honduras por tercer año consecutivo

Al ser preguntada por si se ve diez años presentando 'Supervivientes' como casi estuvo Lara Álvarez o si cree que puede terminar agotada como le pasó a la asturiana, Laura Madrueño prefiere vivir y disfrutar del presente. "No tengo una bola de cristal y la televisión es un mundo super cambiante, quiero disfrutar del momento y de la oportunidad y jamás hubiese dicho que estaría aquí, pero es un programa que está hecho para mí, tengo un plató de televisión que es un regalo, es durísimo pero al final es algo que engancha por la adrenalina que tiene", destacaba.

Lo que está claro es que presentar 'Supervivientes' desde Honduras tiene sus ventajas y sus inconvenientes como el hecho de estar lejos de los suyos. "Lo más complicado es mantener el contacto con la familia por la diferencia horaria, cuando tu te levantas aquí se están acostando y viceversa y luego los días de gala es un no parar. Entonces el reality te va absorbiendo y te vas olvidando de la vida de aquí pero es inevitable. Pero mentalmente estoy más fuerte que en los años anteriores y me voy con muchos libros y con ganas de vivir una experiencia que se que me va a cambiar", reconocía.

Pese a todo, Laura Madrueño se muestra encantada con la oportunidad de poder formar parte de un programa como este. "Lo que más me gusta de 'Supervivientes' es que me permite ser yo, es lo que me ha enamorado del formato porque yo crecí en informativos donde tienes un perfil más serio y riguroso. Yo disfrutaba mucho más cuando estaba en el programa de Ana Rosa o cuando iba a 'Sálvame' y podía hablar un poco más de forma distendida. Y en 'Supervivientes' es todo tan imprevisible y tan directo que es maravilloso. Y es que yo allí estoy en mi entorno, mi máxima felicidad es estar cerca del mar", sentenciaba.