Laura Madrueño opina abiertamente sobre el papel de María Lamela como presentadora de 'Supervivientes 2026'

Hace tres años, Laura Madrueño asumió el difícil reto de sustituir a Lara Álvarez como presentadora de 'Supervivientes' desde Hondura. Y, aunque disfrutó mucho de la experiencia, el pasar tanto tiempo lejos de los suyos pesó demasiado, por lo que finalmente decidió abandonar el programa tras la edición del 2025.

María Lamela ha cogido el testigo en esta nueva edición y, aunque apenas llevamos dos semanas de concurso, la gallega ya se ha ganado el cariño de la audiencia. ¿Pero cómo la ve su predecesora? Este miércoles 18 de marzo, Laura Madrueño ha acudido al desfile de Isabel Sanchís y allí ha atendido amablemente a los medios de comunicación. Los periodistas querían conocer su opinión sobre el papel que está desempeñando su sucesora.

Para empezar, la meteoróloga ha dejado claro que está siguiendo 'Supervivientes 2026': "¿Cómo no la voy a seguir? Están ahí todos mis compañeros, está María de estreno". "¿Echas de menos estar allí?", le han preguntado los reporteros, a lo que ella ha contestado con sinceridad: "Bueno… estar allí… yo ya he cumplido el cupo de estar allí, pero se echa de menos a todo el equipo, a toda la gente. Honduras es maravilloso, han sido tres años, una experiencia".

Laura Madrueño da su opinión sobre el papel de María Lamela en 'Supervivientes 2026'

A la pregunta de cómo está viendo a María Lamela, Laura Madrueño confiesa: "La estoy viendo muy bien. Desde aquí la voy a mandar un beso enorme porque la verdad es que está cumpliendo como una jabata. Tenía un reto por delante brutal, igual que fue para mí. Y me parece que se ha adaptado rapidísimo y lo está haciendo fenomenal".

Sobre qué cree que será lo más duro para la nueva presentadora en su primera edición, Laura Madrueño asegura lo siguiente: "Yo creo que lo más duro es el tiempo fuera de casa. Todas esas cosas quizá te pesan con el paso de las ediciones, pero en una primera edición creo que va a ser todo disfrute, todo nuevo. Es un trabajo muy distinto, es un programa que te pone a prueba en cada edición. Se le ve que lo está disfrutando y da gusto verla".

Eso sí, prefiere no mojarse a la hora de dar los nombres de sus concursantes favoritos de 'Supervivientes 2026'. "Yo ya sabéis que nunca os digo favoritos de nada", ha sentenciado, con la sonrisa que la caracteriza y que nunca abandonó durante sus conexiones desde Honduras.