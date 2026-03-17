A Lara Álvarez le preguntan por María Lamela en 'Supervivientes' y deja cinco palabras categóricas

A lo largo de la historia de 'Supervivientes' han sido muchos los rostros que han presentado el reality desde la isla. Pero si hay un rostro que será recordado por haber sido la que más ediciones hizo fue Lara Álvarez. Ahora que han pasado cuatro años desde que la presentadora dejó su puesto, la asturiana se ha pronunciado sobre el debut de María Lamela.

Después de que el fichaje de la presentadora haya sido muy aplaudido por la audiencia y de que el propio Jorge Javier Vázquez alabara a su nueva compañera por el gran trabajo que hizo en su debut, ahora ha sido la que fuera presentadora durante siete ediciones la que se ha pronunciado al respecto.

"Es espléndida. Yo creo que ha gustado a toda España", respondía Lara Álvarez al ser preguntada por Europa Press sobre si había visto a María Lamela como nueva presentadora de 'Supervivientes' desde Honduras después de que Laura Madrueño haya decidido dejar el formato como ya hiciera ella después de tres años.

Lejos de quedarse ahí, Lara Álvarez no duda en lanzar una ristra de piropos a la nueva presentadora del reality de Telecinco. "Es fresca, es dinámica, está feliz, está entregada, aporta esa parte nueva al concurso, esa parte de esencia. No sé, yo creo que vibra con el concurso y hace vibrar al espectador", sentencia la presentadora al respecto del trabajo de Lamela.

"Mi mayor felicitación, que no la necesita, y no solo mía, tiene la del público que el público es soberano y me alegro por ella", añade al respecto la presentadora, que se encuentra en plenas grabaciones de la séptima edición de 'El desafío', en el que debutará como concursante.