María Lamela ha debutado como nueva presentadora de 'Supervivientes 2026' en Honduras, recogiendo así el testigo de Laura Madrueño. Era uno de los grandes reclamos de la gala inaugural del concurso y su estreno al frente de la gala más exigente, por lo que supone un arranque de edición, ha aprobado con sobresaliente. El público ha caído rendido de manera generalizada.

La periodista gallega, que atesora una gran experiencia televisiva, ha concentrado todas las miradas de los telespectadores con permiso de los emblemáticos saltos desde el helicóptero de los 18 supervivientes confirmados y del posterior juego de agua y barro, que se ha desarrollado en el circuito más grande que se ha construido en la historia de 'Supervivientes'.

En primer lugar, María Lamela ha protagonizado una espectacular apertura de gala. Mediaset y Cuarzo, la productora, ya avanzaron que se encontraba preparando un llamativo arranque para debutar ante la audiencia de 'Supervivientes 2026' pisando fuerte.

Y así ha sido. Tras haberla visto lanzándose al barro como una más a través del mastodóntico tobogán que el equipo ha construido en la playa para la primera prueba de la edición, un momento histórico al que ninguna presentadora se había atrevido en sus estrenos; hemos asistido a su salto del helicóptero. Sin miedo. Aguerrida. Un instante que ha suscitado multitud de comentarios muy positivos.

Una solvencia magistral y una seguridad extraordinaria

Después, a lo largo de la emisión, María Lamela no ha defraudado. La comunicadora ya había generado muy buenas impresiones previamente por la enorme y contagiosa ilusión y energía que transmitía. Y esa actitud la ha mantenido durante toda la gala, traspasando la pantalla con una conducción magistralmente solvente y magnética y con una seguridad y firmeza como si hubiera estado presentando un transatlántico del calibre de 'Supervivientes' durante años.

Cualquiera diría que se ha tratado de un debut, pues en otro de los momentos álgidos de la velada, el clásico encendido de La Palapa, María se ha mostrado igualmente brillante. El propio Jorge Javier Vázquez se lo ha reconocido y alabado en directo, invitándole a celebrar su intachable estreno con el equipo de 'Supervivientes'. Sin duda, ha demostrado con creces sus miles de horas de vuelo en televisión.

Con responsabilidad y vértigo, el máximo objetivo de María Lamela era impregnar en el formato de Telecinco su autenticidad y su sencillez, y estar a la altura de la mayor producción de la TV. Y lo cierto es que ha tomado el legado de quienes han escrito hasta ahora la historia del reality de un modo sublime. Buena prueba de ello ha sido el atronador veredicto de los espectadores en redes. El sentir es unánime y el comentario no deja de repetirse: "Parece que lleva toda la vida presentándolo".

"La sorpresa de la noche; ha recuperado el espíritu de 'Supervivientes'"

"Lo está haciendo de maravilla, cualquiera diría que es su primer día"; "es rápida, mantiene el ritmo y sigue el humor de Jorge"; "se nota la escuela que tiene"; "ha recuperado el espíritu de supervivientes"; "aprueba con sobresaliente"; "la sorpresa de la noche"; "tiene esa emoción que traspasa la pantalla, esa ilusión que engancha y ese desparpajo que sorprende" o "por fin una presentadora implicadísima con la audiencia" son algunos de los innumerables elogios registrados en RRSS.

¿Podemos alabar el buen quehacer y las tablas de María Lamela en tan solo una gala?



Es rápida, mantiene el ritmo y sigue el humor de Jorge



Como se nota la escuela que tiene #SVGala1 — sofrito (@soofrito) March 5, 2026

Que necesario era una presentadora como Maria Lamela desde la salida de Lara Alvarez!



Ha recuperado el espíritu de supervivientes! #SVGala1 — Aitor 🙂 (@aitorrrsalinass) March 5, 2026

Primera gala de Maria Lamela y la verdad que lo esta haciendo de 10. Que gustazo! #SVGala1 — ☁️ (@Team_GH__) March 6, 2026

lo de Maria Lamela es espectacular #SVGala1 — Deni (@denimarti1) March 6, 2026

El reclamo de María Lamela era fundamental y aprueba con sobresaliente en #SVGala1



Sus tablas con el directo es doma auténtica y la química con la eterna retranca de Jorge Javier casa como guante en mano. Es la viveza y perspicacia que el formato requiere en Honduras. De diez. — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) March 5, 2026

La sorpresa de la noche es Maria Lamela. Muy bien por ahora! #SVGala1 — Sr. Gastako ♥ (@Gastako) March 5, 2026

Muy buenas primeras impresiones de María Lamela. Es una chica que no tiene miedo a mostrarse auténtica delante de las cámaras, reconocer sus nervios y, al mismo tiempo, transmite mucho entusiasmo. #SVGala1 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) March 5, 2026

María me esta encantando, tiene esa emoción que traspasa la pantalla, esa ilusión que engancha, y ese desparpajo que sorprende.



Mi perfecta, muñeca y protegida #SVGala1 — choni 🐆 (@__hookah__) March 5, 2026

La verdad es que María lo está haciendo de maravilla, cualquiera diría que es su primer día. #SVGala1 — Sandra 🇪🇸✈️🇫🇷🦁 (@SandraVC05) March 6, 2026

María Lamela está espléndida, parece que lleva toda la vida presentando supervivientes #SVGala1 — Delα (@diegodelacrux) March 5, 2026

María es preciosa y qué bien lo hace como presentadora, da la sensación de que lleva años en el programa #SVGala1 — Ricardo García 🇮🇨 (@RicardoGarcaRo3) March 5, 2026

lo segura que se le ve a maria lamela? lol si parece que lleva años presentando el programa,fichajazo #svgala1 pic.twitter.com/R4mVArqEtA — 🏳️‍🌈 (@aoyanef) March 5, 2026

El empeño y las ganas que le está poniendo la presentadora María Lamela dicen muchísimo de ella, lo va a dar todo igual que los concursantes, esta edición puede ser muy grande. #SVGala1#Supervivientes2026 #MaicaVivientes — Todo Reality (@todoreality_) March 5, 2026

#SVGala1 María le da mil vueltas a la Madrueño en todo. Tiene muchas más tablas, naturalidad y saber estar. — Teleadicto (@Teleadcto) March 5, 2026

De momento María se explica mejor de lo que hacía Laura Madrueño. #SVGala1 — Lucía (@luciamiru) March 5, 2026

Por fin una presentadora implicadisima con la audiencia. Maravillosa María Lamela #SVGala1 — Calimera 🐧 (@calimeratweets) March 5, 2026

Maria Lamela nos lo va a dar todo como presentadora #SVGala1 — olaya ⸆⸉ saw tini (@swifthin) March 5, 2026

Presiento que María Lamela llegó al formato Supervivientes para quedarse.



Que gran profesional.

Que grandísima presentadora #SVGala1 pic.twitter.com/nwQ1DFjDCj — comentemoslo 🎪 (@comentemoslo) March 5, 2026

Pedazo entrada de María Lamela en #Supervivientes2026!!

Va a ser una presentadora enorme desde Honduras!#SVGala1 — Berto Molina (@BertoMolina) March 5, 2026

Maria me da tantas vibes de Lara #SVGala1 — SUPERVIVIENTES 2026 (@GH5235474057906) March 5, 2026

a mí me parece un gran fichaje y lo va a hacer genial #SVGala1 https://t.co/hAfVM0Q5Yc — stanqueens (@malabichas) March 5, 2026

Me ha encantado Maria Lamela super nerviosa saludando a Jorge y de repente ha cambiado el mood y se ha puesto super profesional.



Esta chica promete.#svgala1 #MaicaSVGala1 #Maicavivientes — 𝗦 𝗣 𝗜 𝗞 𝗘 ❤️‍🔥 ᵐᵃᶦᶜᵃᵛᶦᵛᶦᵉⁿᵗᵉˢ (@SpikeComenta) March 5, 2026

Maria me da buenas vibras y me está gustando mucho, lo va hacer genial

🥰 #SVGala1 — Iris Olivella (@irisolivellaaa) March 5, 2026

#SVGala1



Me encanta Maria Lamela



Que preciosidad de mujer y que bien habla👏👏👏 — Karma Montoyista ✨️ (@Karma0life) March 5, 2026