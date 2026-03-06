María Lamela ha debutado como nueva presentadora de 'Supervivientes 2026' en Honduras, recogiendo así el testigo de Laura Madrueño. Era uno de los grandes reclamos de la gala inaugural del concurso y su estreno al frente de la gala más exigente, por lo que supone un arranque de edición, ha aprobado con sobresaliente. El público ha caído rendido de manera generalizada.
La periodista gallega, que atesora una gran experiencia televisiva, ha concentrado todas las miradas de los telespectadores con permiso de los emblemáticos saltos desde el helicóptero de los 18 supervivientes confirmados y del posterior juego de agua y barro, que se ha desarrollado en el circuito más grande que se ha construido en la historia de 'Supervivientes'.
En primer lugar, María Lamela ha protagonizado una espectacular apertura de gala. Mediaset y Cuarzo, la productora, ya avanzaron que se encontraba preparando un llamativo arranque para debutar ante la audiencia de 'Supervivientes 2026' pisando fuerte.
Y así ha sido. Tras haberla visto lanzándose al barro como una más a través del mastodóntico tobogán que el equipo ha construido en la playa para la primera prueba de la edición, un momento histórico al que ninguna presentadora se había atrevido en sus estrenos; hemos asistido a su salto del helicóptero. Sin miedo. Aguerrida. Un instante que ha suscitado multitud de comentarios muy positivos.
Una solvencia magistral y una seguridad extraordinaria
Después, a lo largo de la emisión, María Lamela no ha defraudado. La comunicadora ya había generado muy buenas impresiones previamente por la enorme y contagiosa ilusión y energía que transmitía. Y esa actitud la ha mantenido durante toda la gala, traspasando la pantalla con una conducción magistralmente solvente y magnética y con una seguridad y firmeza como si hubiera estado presentando un transatlántico del calibre de 'Supervivientes' durante años.
Cualquiera diría que se ha tratado de un debut, pues en otro de los momentos álgidos de la velada, el clásico encendido de La Palapa, María se ha mostrado igualmente brillante. El propio Jorge Javier Vázquez se lo ha reconocido y alabado en directo, invitándole a celebrar su intachable estreno con el equipo de 'Supervivientes'. Sin duda, ha demostrado con creces sus miles de horas de vuelo en televisión.
Con responsabilidad y vértigo, el máximo objetivo de María Lamela era impregnar en el formato de Telecinco su autenticidad y su sencillez, y estar a la altura de la mayor producción de la TV. Y lo cierto es que ha tomado el legado de quienes han escrito hasta ahora la historia del reality de un modo sublime. Buena prueba de ello ha sido el atronador veredicto de los espectadores en redes. El sentir es unánime y el comentario no deja de repetirse: "Parece que lleva toda la vida presentándolo".
"La sorpresa de la noche; ha recuperado el espíritu de 'Supervivientes'"
"Lo está haciendo de maravilla, cualquiera diría que es su primer día"; "es rápida, mantiene el ritmo y sigue el humor de Jorge"; "se nota la escuela que tiene"; "ha recuperado el espíritu de supervivientes"; "aprueba con sobresaliente"; "la sorpresa de la noche"; "tiene esa emoción que traspasa la pantalla, esa ilusión que engancha y ese desparpajo que sorprende" o "por fin una presentadora implicadísima con la audiencia" son algunos de los innumerables elogios registrados en RRSS.
Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.