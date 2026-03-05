¿Quién es María Lamela, la nueva presentadora de 'Supervivientes 2026' tras el abandono de Laura Madrueño?

María Lamela emprende la mayor aventura profesional y personal de su vida de la mano de un transatlántico de la televisión como es 'Supervivientes 2026'; sumándose así a una larga lista de presentadores en la que figuran nombres como Juanma Iturriaga, Paula Vázquez, José María Iñigo, Mario Picazo, Óscar Martínez, Eva González, Raquel Sánchez Silva, Lara Álvarez y Laura Madrueño.

María afronta el reto con "la responsabilidad y el vértigo" de ponerse a los mandos de la producción "más exigente y emblemática de la tele". Y su máximo objetivo es impregnar en el formato su autenticidad y su sencillez y poder seguir el legado de la gente "tan increíble" que ha escrito la historia del reality más espectacular y extremo.

La propuesta de Mediaset, recibida justo después de Navidad, fue "una sorpresa absoluta", como así declaró en una reciente entrevista con El Televisero, pero, como dato personal, de alguna manera se había manifestado porque a lo largo de su vida han sido muchas personas, familia y amigos, los que le decían que 'Supervivientes' estaba hecho para ella y que acabaría siendo presentadora.

Para muchos se trata de una gran desconocida, pero María Lamela es una periodista gallega que atesora una incuestionable experiencia televisiva. Nació en Vilalba, Lugo, en 1991. Se crio en una aldea de 30 habitantes. "Fui a un cole unitario con todos los niños en la misma aula. Digamos que todo el pueblo es familia prácticamente. Yo llego allí y me voy de casa en casa saludando a los vecinos", nos contó la joven.

María se graduó en Comunicación Audiovisual en A Coruña y, posteriormente, hizo el máster en reporterismo televisivo por la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Con formación también en Arte Dramático, su trayectoria profesional la ha llevado a trabajar tanto para cadenas autonómicas (TVG y Telemadrid) como para la televisión nacional, donde ha participado en formatos de actualidad de Telecinco, Cuatro y TVE.

En los últimos ocho años, María Lamela ha sido una cara reconocida de La Sexta, donde, además de realizar labores como reportera y periodista de investigación, ha sido copresentadora de las ediciones de verano de 'Más vale tarde' desde 2022 junto a Marina Valdés, compañera y una de sus mejores amigas.

Por otro lado, la nueva presentadora de 'Supervivientes 2026' cuenta con experiencia previa en formatos de telerrealidad, ya que en 2024 condujo el reality show 'Salvaxe' en la televisión autonómica gallega, donde hasta ahora ha llevado las riendas también de 'Hora Galega' en los fines de semana. Como ven, una profesional todoterreno.

Además, en 2024, amplió su perfil a escritora con la publicación de 'Microdramas. Peripecias arriesgadas de las reporteras más kamikazes de la TV'. Un libro escrito junto a Marina Valdés que recoge las situaciones más surrealistas y delirantes que han vivido dentro y fuera de la redacción.

En lo personal, María Lamela se describe como "una tía normal y sencilla". "Soy una chavala de aldea de la Galicia profunda, con unos valores muy sencillos, de una familia muy sencilla también, que lo ha dado todo por conseguir trabajar en su pasión y que se ha esforzado muchísimo. Porque esto no viene regalado, viene de años y años pasando ese examen diario en un medio en directo. Vengo del reporterismo, sé lo que es estar en la calle muchísimas horas y de tratar de tocar todos los aspectos", defendió en la entrevista.

En su ADN hay un punto salvaje y una pasión desbordante por la naturaleza y los desafíos extremos. Por eso, cree que va a conectar muy bien con 'Supervivientes'. Sin estar reñido, se considera también "una persona empática". Y respecto a su trato con los concursantes, es clara: "Me saldrá darles esas muestras de afecto y de cariño, pero también tengo mi punto de carácter. Encontraremos ese equilibrio, pero desde luego el objetivo es ser yo misma, darle mi autenticidad y mi verdad a esta edición y vivir la experiencia con ellos". "Y que no haya distinción", subraya.