'Supervivientes 2026': Posados oficiales de los 18 concursantes confirmados ante su estreno en Telecinco

Apenas quedan 48 horas para el arranque de 'Supervivientes 2026' y los concursantes ya se encuentran en Honduras; listos para tirarse del helicóptero este próximo jueves, 5 de marzo, en la gala de estreno -a partir de las 21:45 horas en Telecinco- con Jorge Javier Vázquez y María Lamela, nueva presentadora desde Honduras.

La lista de concursantes de 'Supervivientes 2026' está integrada por perfiles muy variopintos como la empresaria y expareja de Bertín Osborne, Gabriela Guillén; el atleta paralímpico Alberto Ávila; los ex concursantes de 'La isla de las tentaciones 9' Claudia Chacón y Gerard Arias; la actriz de 'La que se avecina' Alex de La Croix; Paola Olmedo, la ex mujer de José María Almoguera; la influencer y mujer de Dulceida, Alba Paul; la ex concursante de 'GH 19' Maica Benedicto; la presentadora Ivonne Reyes; la modelo Marisa Jara; la periodista deportiva Ingrid Betancor; el campeón del mundo en carreras de obstáculos Aratz Lakuntza; el ex campeón de Moto2, Toni Elías; el ex futbolista Jaime Astrain; el nieto del histórico reportero y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, Alvar de la Quadra-Salcedo, tal y como avanzamos en exclusiva; el cantante José Manuel Soto; la influencer y modelo Teresa Seco; y el entrenador personal Álex Guita.

Esos son los participantes confirmados de manera oficial por Mediaset, pero el casting final podría no estar cerrado, existiendo la posibilidad de alguna sorpresa inesperada en el día del estreno. Hasta entonces, te mostramos los posados con la equipación oficial de los 18 robinsones que ya han puesto rumbo a Honduras.

Posados de los 18 concursantes de 'Supervivientes 2026' con la equipación oficial

ALBERTO ÁVILA. Atleta paralímpico y creador de contenido. 29 años.

Deportista de élite, Alberto Ávila se convertirá en el primer concursante con discapacidad física de la historia de ‘Supervivientes’. Desde que era muy pequeño, Alberto ha tenido que aprender a vivir sin su pierna derecha, pero su afán de superación le ha llevado a conseguir 12 títulos de Campeón de España y a participar en varios campeonatos mundiales.

ARATZ LAKUNTZA. Atleta de élite y entrenador personal. 25 años.

Campeón del mundo de carreras de obstáculos y destacado entrenador personal, Aratz Lakuntza aterriza en Honduras para tratar de poner en valor su excelente preparación física y mental, ofrecer el máximo rendimiento en las pruebas y desplegar todo su espíritu competitivo hasta el final de la aventura.

ALVAR SEGUÍ DE LA QUADRA-SALCEDO. Director de cine y fotógrafo. 30 años.

Nieto del mítico explorador y periodista Miguel de la Quadra-Salcedo, lleva en la sangre su pasión por los viajes y la fotografía. Sin miedo a nada, este trotamundos está dispuesto a vivir al máximo la aventura y a dejar bien en alto su apellido.

IVONNE REYES. Modelo y presentadora. 58 años.

Modelo y presentadora originaria de Venezuela, su salto a la fama se produjo en la década de los 90. Más tarde, su vida personal suscitó el interés de la prensa rosa tras protagonizar sonados romances que la convirtieron en objetivo de los paparazzi. Ahora, se enfrenta al reto más complicado de su vida -que ya vivió su hijo- en un momento en el que confiesa que ya no tiene miedo a nada.

JOSÉ MANUEL SOTO. Cantante. 64 años.

Reconocido cantante español y andaluz de pura cepa, José Manuel Soto se suma a la aventura después de vivir hace más de 20 años una experiencia similar en la que acabó alcanzando la gran final. Ahora su objetivo es doble: alzarse con el premio y demostrar que la edad nunca ha sido un impedimento para superar grandes retos.

ÁLEX DE LA CROIX. Cineasta, actriz y modelo. 32 años.

Activista queer y creadora artística, Álex de la Croix alcanzó la popularidad gracias a su labor interpretativa en la serie ‘La que se avecina’, a la que ha sumado nuevos trabajos en el cine y en el arte performativo. Como ella misma ha afirmado, llega a ‘Supervivientes’ dispuesta a ponerse a prueba y superar todos sus miedos.

ÁLEX GHITA. Entrenador personal. 32 años.

Conocido por ser el entrenador personal de las celebrities, su popularidad creció sustancialmente a raíz de su relación con Adara Molinero, con quien acabó protagonizando destacados desencuentros. Asegura que ‘Supervivientes’ es el sueño de su vida y que está preparado para demostrar que será “el mejor en todo”, aunque reconoce que el hambre puede pasarle factura.

MAICA BENEDICTO. Participante de ‘GH’ y ‘GH DÚO’ y ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’. 27 años.

Maica Benedicto saltó a la fama tras ser una de las grandes protagonistas de ‘GH 19’. A continuación, participó en ‘GH DÚO’, donde también pudo exhibir su carácter y su marcada personalidad. Por su peculiar forma de ver la vida y sus fobias, la aventura de ‘Supervivientes’ supondrá para ella un duro desafío que está dispuesta a afrontar.

CLAUDIA CHACÓN. Participante de ‘La Isla de las Tentaciones’. 25 años.

Tras su paso por la novena edición de ‘La Isla de las Tentaciones’, en la que rompió la relación con su pareja tras serle infiel en dos ocasiones, Claudia se suma a la aventura con varios objetivos: enseñar una parte de ella que no ha mostrado hasta el momento y demostrar que es una auténtica guerrera.

TONI ELÍAS. Campeón del Mundo de Motociclismo. 42 años.

Tras convertirse en uno de los pilotos de motociclismo más destacados de la historia de nuestro país, Toni Elías, ganador del primer Campeonato del Mundo de Moto2, afronta un nuevo reto en su vida: su primer reality. Y lo hace dispuesto a demostrar que es un luchador incansable.

ALBA PAUL. Creadora de contenido. 38 años.

Influencer y empresaria, se convirtió en un rostro reconocido por su relación con Dulceida. Aunque ya ha podido demostrar su fortaleza física y mental en diferentes realities de aventuras, para ella ‘Supervivientes 2026’ es el reto definitivo.

JAIME ASTRAIN. Modelo y exfutbolista. 38 años.

Aunque su trayectoria futbolística se truncó por varias lesiones que lo apartaron del mundo profesional, Jaime Astrain ha desarrollado su carrera como modelo internacional y como colaborador en programas deportivos. Mantiene una relación con Lidia Torrent, con quien tiene una niña. Cree que ‘Supervivientes’ servirá para que se reconozcan su fortaleza y su capacidad de lucha.

INGRID BETANCOR. Periodista, empresaria y creadora de contenido. 40 años.

Tras contar historias delante de la cámara durante años, Ingrid Betancor decidió apartarse de los focos para formar una familia junto al exfutbolista del Athletic Club Ibai Gómez. La canaria se ha convertido en una importante creadora de contenido sobre moda y maternidad y ahora regresa a la televisión para enfrentarse a su mayor desafío físico y mental.

GABRIELA GUILLÉN. Modelo y empresaria. 39 años.

Tras saltar a la fama a raíz de su relación con el cantante Bertín Osborne, con el que tiene un hijo en común, Gabriela Guillén ha tenido que hacer frente a una dura batalla mediática, judicial y emocional con el artista. Llega a Honduras para defender su historia y demostrar que es una auténtica superviviente.

GERARD ARIAS. Bombero y participante de ‘La Isla de las Tentaciones’. 32 años.

Protagonista de las dos últimas ediciones de ‘La Isla de las Tentaciones’, primero como pareja y después como soltero VIP, en ambas destacó por su capacidad de seducción. En la pasada entrega, mantuvo un idilio con Claudia Chacón, con quien ahora no tiene una buena relación. Su reencuentro en Honduras puede ser de alto voltaje para este luchador con alto espíritu competitivo.

MARISA JARA. Modelo y actriz. 46 años.

Modelo internacional, alcanzó la fama de forma meteórica, viajó por medio mundo y protagonizó decenas de portadas en las revistas del corazón. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado que la llevó a apartarse de los focos para superar sus problemas de salud y regresar más fuerte que nunca. Participar en ‘Supervivientes’ supondrá cumplir un sueño para ella.

TERESA SECO. Influencer y modelo. 28 años.

Es una de las creadoras más reconocidas de las redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores que siguen su día a día. Con una marcada personalidad, en ‘SV 2026’ tratará de demostrar que, detrás de su belleza, se esconde una mujer fuerte que llega dispuesta a superar todos sus miedos.

PAOLA OLMEDO. Empresaria. 38 años.

La expareja de José María Almoguera -hijo de Carmen Borrego- ha acaparado la atención de la prensa del corazón en los últimos años, especialmente a raíz de su conflictiva separación. Con su llegada a Honduras, espera dejar atrás todas las críticas para demostrar quién es realmente.