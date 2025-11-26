¿Quién es el invitado que visita hoy 'La Revuelta' de David Broncano este miércoles 26 de noviembre?

Tras recibir por primera vez a Luz Casal y reencontrarse por sorpresa con Noah Higón, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano entrevistó por primera vez en el espacio de La 1 a la intérprete para conocer todos los detalles de 'Me voy a permitir', su decimoctavo álbum de estudio que saldrá a la venta este viernes y que incluye un tema inspirado en la emotiva entrevista de la joven con 7 enfermedades raras, que reapareció en el escenario al final de la noche.

La visita de la intérprete al espacio de TVE se tradujo en un 12% de share y 1.568.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 15% y 1.959.000 espectadores gracias a la entrevista a José Andrés. Por su parte, 'La isla de las tentaciones' se conformó con el tercer puesto de access firmando un 11.7% de cuota de pantalla y 1.507.000 espectadores en su segunda emisión de la semana en Telecinco.

Alba Flores, la invitada de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy miércoles, 26 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a David Bisbal, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nueva gira de conciertos navideña 'Todo es posible en Navidad', que concluirá el próximo 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Por su parte, David Broncano se reencontrará con Alba Flores.

La actriz regresará al espacio de TVE para continuar con la promoción de 'Flores para Antonio', el documental con el rinde homenaje a su padre y repasa su legado en la música junto a su familia. Así, la protagonista de 'La casa de papel' ofrece una mirada más íntima que nunca a su vida familiar, repasando la vida y obra del compositor cuando se cumple treinta años de su muerte.

La película original de Movistar Plus+, dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta llegará primero a todos los cines de España antes de convertirse en un título exclusivo de la plataforma. Será el próximo viernes 28 de noviembre cuando el documental protagonizado por la invitada de David Broncano de este miércoles vea la luz en la gran pantalla.